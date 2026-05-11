El IdiBE de la UMH de Elche centra ahora su experiencia en biotecnología molecular en la prevención de enfermedades

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha dado un paso estratégico en el desarrollo de uno de sus centros de investigación más relevantes con la transformación del IDiBE, que inicia una nueva etapa centrada en la salud pública y la prevención de enfermedades. El instituto, ubicado en el campus ilicitano, pasa a denominarse Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud, manteniendo su acrónimo pero incorporando una dimensión científica más amplia.

Sede del IDiBE de la UMH de Elche, que inicia una nueva etapa centrada en la salud pública y la prevención de enfermedades / INFORMACIÓN

El cambio no es únicamente nominal. Según explica su director, Antonio Ferrer Montiel, responde a una evolución natural del centro hacia los retos actuales de la sociedad. “No solamente un cambio de maquillaje con el nombre porque nos hayamos cansado del nombre, sino todo lo contrario”, señala, al tiempo que subraya que el instituto “se va adaptando al cambio de la sociedad y a las necesidades de la sociedad”.

De la investigación molecular a la prevención

El IDiBE ha experimentado ya tres denominaciones a lo largo de su trayectoria. En sus inicios fue el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC), posteriormente pasó a llamarse Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, y ahora consolida su identidad actual con un enfoque más amplio que integra la salud en su concepción global.

Este cambio se enmarca en el concepto de “una salud única”, una corriente científica que defiende la interrelación entre la salud humana, animal y medioambiental. “Tanto la salud humana como la animal y la medioambiental están unidas, están interrelacionadas”, explica Ferrer Montiel, quien apunta que fenómenos como el cambio climático están favoreciendo la aparición de nuevas infecciones zoonóticas que afectan directamente a las personas.

El instituto, tradicionalmente centrado en el estudio de los mecanismos moleculares de las enfermedades y el desarrollo de tratamientos y diagnósticos, amplía ahora su campo de acción hacia la prevención. El objetivo es reducir la incidencia de patologías antes de que aparezcan, minimizando la necesidad de intervención farmacológica.

Un crecimiento que roza las 200 personas

El impulso del IDiBE también se refleja en su crecimiento humano. A finales de 2025, el centro contaba con unas 170 personas, entre investigadores, estudiantes de doctorado, personal técnico y de administración. La previsión es que en 2026 esta cifra se acerque a las 200 personas, gracias a la incorporación de nuevos grupos y programas de captación de talento.

Uno de los hitos clave ha sido la integración de un grupo especializado en salud pública, que permitirá abordar proyectos centrados en el impacto de los medicamentos en la población y en estrategias para prevenir enfermedades a gran escala.

“Estamos centrados más en la salud de las personas que centrados en la salud de los pacientes”, destaca el director, quien insiste en que el cambio supone pasar de un modelo reactivo a uno proactivo, orientado a evitar que las personas lleguen a enfermar.

Visita reciente de un instituto de Elche al IDiBE de la UMH / INFORMACIÓN

Tres grandes áreas de investigación

La nueva estructura del instituto se articula en torno a tres departamentos principales. El primero es el de biotecnología molecular, centrado en el desarrollo de moléculas bioactivas y en el uso de nanotecnología para dirigir tratamientos de forma más precisa, reduciendo efectos secundarios.

El segundo es el de biotecnología preclínica, donde se investigan enfermedades complejas como tumores de difícil tratamiento —entre ellos el glioblastoma o el cáncer de páncreas—, así como patologías como la diabetes o las neuropatías periféricas. También se estudia el impacto de contaminantes ambientales, como los disruptores endocrinos presentes en plásticos, sobre la salud humana.

En este ámbito se desarrollan además líneas relacionadas con enfermedades gastrointestinales, patologías hepáticas, antivirales y mecanismos de cronificación del dolor, con el objetivo de diseñar nuevas terapias y estrategias de intervención.

La salud global como nueva apuesta

El tercer departamento, de reciente creación, está dedicado a la salud global o salud pública, y representa el principal salto cualitativo del IDiBE. Este ámbito permitirá investigar cómo influyen factores como la alimentación, el entorno o los hábitos de vida en la aparición de enfermedades, así como diseñar medidas preventivas eficaces.

Ferrer Montiel subraya que esta orientación responde a una demanda social creciente: “Cada vez existen más formas de abordar la nutrición, lo que es más saludable, lo que es menos saludable, también en cuanto a la contaminación medioambiental o a los productos de consumo diario”.

El objetivo final es integrar el conocimiento molecular con una visión más amplia de la salud, capaz de anticiparse a los problemas sanitarios y reducir su impacto en la población.

Un instituto en constante evolución

Desde la UMH destacan que este impulso consolida al IDiBE como uno de los centros de referencia en investigación biomédica de la provincia, con capacidad para abordar retos complejos desde una perspectiva multidisciplinar.

La combinación de investigación básica, desarrollo tecnológico y enfoque preventivo sitúa al instituto en una posición estratégica para contribuir tanto al avance científico como a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Con este nuevo rumbo, el IDiBE no solo refuerza su papel en la generación de conocimiento, sino que aspira a convertirse en un agente clave en la construcción de un modelo sanitario más sostenible, centrado en la prevención, la innovación y la salud global.