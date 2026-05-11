El IES Santa Pola exporta a Dinamarca su exitosa fórmula de teatro y compromiso social

En un mundo donde la mala suerte ha sido prohibida, llamarse Trece es un acto de resistencia. Bajo esta premisa, el IES Santa Pola ha vuelto a sacudir los cimientos de la enseñanza tradicional con su último proyecto: Lo que gira. No es la primera vez que el centro salta a los titulares por su capacidad para hibridar el aula con el escenario —ya lo hizo denunciando la situación de la mujer en la célebre Maicromachismos o diseccionando la crisis migratoria con Maletas—, pero en esta ocasión, la apuesta ha trascendido lo escénico para convertirse en un nuevo experimento de calado internacional con identidad propia, creada por el profesor Ernesto Martín Martínez: los Proyectos Teentheatre.

Representación de la obra teatral por los alumnos del IES Santa Pola / INFORMACIÓN

La obra, preestrenada en el IES Jorge Juan de Alicante y aclamada en la XIII Trobada de Teatre Jove en Las Cigarreras el pasado 24 de abril, ha encontrado su clímax en tierras danesas. Las representaciones en el Herning Gymnasium de Herning y el Gefion Gymnasium de Copenhague han sido la punta de lanza de una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos (ABPA) que sitúa al alumnado en el epicentro de la toma de decisiones y de la creación escénica.

Una arquitectura colectiva

Lo que hace singular a esta pieza es su arquitectura colectiva. El proyecto no nace del vacío, sino de la colaboración entre alumnado de 1.º de Bachillerato que ha unido esfuerzos con alumnado de 1.º de ESO y con cinco institutos de la provincia en la composición del acto final: el IES Los Montesinos, el IES Mare Nostrum de Alicante, el IES Playa San Juan, el Liceo Francés de Alicante y el IES Les Dunes de Guardamar.

Es la fuerza del sello Teentheatre: un teatro hecho por y para jóvenes que no teme mirar a los ojos a las distopías modernas. En un sistema de gobierno que busca obsesivamente lo "divisible" y lo normativo, la figura de la protagonista se erige como el símbolo de quienes reclaman su derecho a la imperfección. Para la alumna santapolera Lucía Andreu, el proceso de creación de Lo que gira ha sido una lección de resiliencia y trabajo en equipo, permitiéndole «salir de la zona de confort» para construir una obra sólida.

La inmersión en el sistema educativo danés ha permitido al alumnado contrastar realidades / INFORMACIÓN

Dinamarca como espejo educativo

La inmersión en el sistema educativo danés ha permitido al alumnado contrastar realidades. Desde la sostenibilidad integrada en el día a día hasta el uso de metodologías activas, el intercambio ha servido para validar una tesis que el IES Santa Pola lleva años defendiendo: el arte es el lenguaje más eficaz para la inmersión lingüística y cultural. Más allá de los aplausos, la verdadera trascendencia del proyecto reside en el impacto personal que ha dejado en los participantes. Estudiantes como Pau Verdú e Inés Oliva destacan cómo esta experiencia les ha permitido sumergirse en un sistema educativo diferente y mejorar su competencia lingüística al actuar ante un público nativo.

El triunfo de Lo que gira radica en su capacidad para romper la cuarta pared y, con ella, las fronteras de la Unión Europea. Ser beneficiario de un proyecto Erasmus+ en este contexto significa entender que la educación es, ante todo, un diálogo grupal sobre la identidad y la convivencia. El sentimiento común es de gratitud hacia el programa, no solo por el intercambio cultural, sino por haberles brindado una «experiencia maravillosa e inolvidable» que ha transformado su visión del mundo. Al regresar de Dinamarca, estos jóvenes no solo traen consigo una mejora en sus competencias, sino la certeza de que el miedo es lo único que mantiene en pie los edificios de la intolerancia.

El sentimiento común es de gratitud hacia el programa, no solo por el intercambio cultural, sino por haberles brindado una «experiencia maravillosa e inolvidable» / INFORMACIÓN

Una grieta por donde entra la luz

El profesor Ernesto Martín Martínez ha demostrado, una vez más, que la mejor manera de enseñar a pensar es invitando a sentir. Como dice el texto de la obra: «una grieta solo es el lugar por donde empieza a entrar la luz». Y en este momento, la luz que proyecta el teatro joven de nuestra provincia brilla con una intensidad que ya se percibe en toda Europa. Que no deje de girar.