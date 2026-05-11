El mejor acompañamiento hasta el final: Elche acoge las XIX Jornadas de la Muerte y el Morir

Elche volverá a abrir un espacio público de reflexión sobre uno de los temas más universales y, al mismo tiempo, más difíciles de abordar: la muerte. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Sanidad, y la Fundación Metta Hospice han presentado las XIX Jornadas de la Muerte y el Morir, que se celebrarán los días 14 y 15 de mayo bajo el lema “Acompañar la vida hasta el final”. La cita tendrá lugar en el Centro de Congresos y en la Universidad CEU Cardenal Herrera, con acceso gratuito hasta completar aforo.

La iniciativa, ya consolidada en el calendario ilicitano, reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar el proceso de morir desde distintas perspectivas: la medicina, la ciencia, la ética, la espiritualidad, el acompañamiento emocional y los cuidados paliativos. Las sesiones matinales se desarrollarán en el CEU Cardenal Herrera, mientras que las conferencias de la tarde tendrán lugar en el Centro de Congresos a partir de las 19 horas.

Un espacio para hablar de la muerte

La concejala de Sanidad, Inma Mora, destacaba este lunes la importancia de unas jornadas que permiten hablar con naturalidad de una realidad que afecta a todas las personas, pero que sigue siendo difícil de afrontar socialmente. Según señalaba, estas jornadas “sirven como un espacio de encuentro y reflexión para tratar uno de los temas que quizás en nuestra cultura no tenemos tan interiorizado como es el proceso de la muerte”.

Mora recordaba además que esta cita no se limita al público presencial. Cada edición reúne a cientos de asistentes en sala, pero también a miles de personas que siguen las conferencias a través de streaming desde distintos puntos del mundo. Ese alcance digital ha permitido que las jornadas trasciendan el ámbito local y se conviertan en un referente para profesionales, pacientes, familiares y personas interesadas en comprender mejor el final de la vida.

Las jornadas sobre la muerte y el morir reúnen a especialistas y ponentes nacionales y extranjero / INFORMACIÓN

La programación de este año pone el foco en el acompañamiento. No solo en el tratamiento médico, sino también en la presencia, la escucha y el cuidado de quienes atraviesan el proceso final de la vida y de sus familias. En ese sentido, el lema “Acompañar la vida hasta el final” resume una mirada que no se centra únicamente en la muerte, sino en la dignidad de vivir ese tramo con apoyo, sentido y humanidad.

Ponentes de referencia

El presidente de la Fundación Metta Hospice, el doctor Vicente Arráez, explicaba que la edición de este año estará dedicada precisamente al “acompañamiento de la vida hasta el final” y contará con ponentes de nivel internacional. Los participantes abordarán cuestiones relacionadas con los cuidados paliativos, la espiritualidad, la ética asistencial y la atención emocional.

“Son unas jornadas que abren una brecha de conexión entre la sociedad, los profesionales y quienes pasan por el proceso para poder hablar abiertamente de un tema que todos reconocemos que está pero que muchas veces evitamos abordar”, señalaba el doctor Arráez.

Entre los nombres destacados figura el doctor Pablo d’Ors, referente nacional en espiritualidad, así como el doctor Marcos Gómez Sancho, uno de los grandes especialistas en cuidados paliativos. También participará la enfermera Tayra Velasco, especializada en ética al final de la vida, y el físico estadounidense Jeff Dunne, que aportará una mirada vinculada al ámbito científico. El propio doctor Vicente Arráez impartirá también una conferencia dentro del programa.

La diversidad de perfiles permite que las jornadas mantengan su carácter transversal. No se trata de una cita exclusivamente médica, sino de un encuentro en el que convergen profesionales sanitarios, investigadores, expertos en acompañamiento, personas vinculadas al cuidado y ciudadanía. Esa mezcla es una de las claves de un foro que, edición tras edición, busca tender puentes entre el conocimiento profesional y la experiencia humana.

Acceso gratuito y retransmisión

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo. Las conferencias de la tarde se celebrarán en el Centro de Congresos a partir de las 19 horas, mientras que las sesiones matinales tendrán lugar en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, las intervenciones podrán seguirse en directo a través de streaming, previa inscripción en la web de la Fundación Metta Hospice.

Este formato híbrido permitirá que las jornadas mantengan su dimensión local y, al mismo tiempo, su proyección internacional. La posibilidad de seguirlas online ha reforzado en los últimos años su capacidad de llegar a públicos muy distintos, desde profesionales de la salud hasta personas que atraviesan procesos de duelo o acompañan a familiares en el final de la vida.

Con esta nueva edición, Elche vuelve a situarse como escenario de una conversación necesaria. Las Jornadas de la Muerte y el Morir proponen mirar de frente un asunto que la sociedad suele apartar, pero que forma parte de toda biografía. El propósito no es solo hablar de muerte, sino de acompañamiento, cuidado y dignidad. De cómo estar cerca cuando la vida se aproxima a su último tramo.