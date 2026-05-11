Quejas vecinales por un camino asfaltado a medias en Elche

Una decena de vecinos de la travesía del Camino Viejo de Santa Pola, en la partida de Valverde Bajo, han presentado quejas ante el Ayuntamiento de Elche al considerar que la reciente actuación de asfaltado en este vial "debería haber sido completa y no quedarse en renovar el firme que va al Río Safari". Según denuncian en misivas al Negociado de Mantenimiento, el Consistorio ha asfaltado aproximadamente una tercera parte del camino, unos 600 metros de un total cercano a 1.700, y la mejora finaliza justamente a la altura del acceso al recinto, dejando sin renovar el tramo que conduce a sus viviendas particulares.

Los residentes sostienen que esa decisión resulta especialmente difícil de entender porque han sido ellos quienes solicitaron meses atrás el arreglo y asfaltado de la vía debido al mal estado del camino, el aumento de peligrosos baches y los problemas de circulación durante episodios de lluvia. Los vecinos aseguran que nueve viviendas utilizan diariamente este recorrido y que el tramo que sigue pendiente es precisamente el que les da acceso a sus casas. Fuentes de la dirección del Río Safari de Elche aseguraban a INFORMACIÓN que llevan más de 15 años demandando el reasfaltado del camino que lleva a su centro, por el que el año pasaron 170.000 visitantes. "Desde que se hicieron unas obras para el riego, nosotros venimos pidiendo que se realicen estos trabajos, primero por seguridad, puesto que son numerosos los desplazamientos que se dan en nuestro camino, pero también por imagen, ya que el turismo que aquí accede debe hacerlo con unas condiciones que no existían", destacan.

Mapa del camino de Elche recién asfaltado (en rojo) y por asfaltar (en amarillo) / INFORMACIÓN

La petición vecinal

La queja actual de los propietarios de fincas en la zona tiene su origen en una solicitud remitida al Ayuntamiento el pasado mes de febrero, en la que los residentes pedían formalmente el mantenimiento y reparación del camino del Río Safari, ubicado en la partida de Valverde Bajo, polígono 1. En ese correo electrónico, el vecino explicaba que había varios números de casas afectados y reclamaba estudiar la posibilidad de asfaltar el tramo que separa la entrada al recinto del Río Safari de las viviendas.

En la misiva, los residentes ya advertían de que el camino de tierra quedaba prácticamente intransitable cuando llovía. Según explicaban, en invierno, tras las precipitaciones, "la vía se convierte en un recorrido complicado, con barro, acumulaciones de agua y baches que dificultan muchísmo el paso de vehículos". Cuando el terreno se seca, añaden, "los socavones siguen ahí y vuelven a reproducirse incluso después de reparaciones puntuales".

El texto remitido al Ayuntamiento señalaba que, aunque en algunas ocasiones se habían hecho arreglos, estos resultaban insuficientes porque el deterioro reaparecía al poco tiempo. Por ello, los vecinos insistían en que la solución real pasaba por asfaltar el tramo final del camino que utilizan diariamente para acceder a sus viviendas.

La respuesta municipal, también por correo electrónico, indicaba que la jefa de la sección técnica de Infraestructuras informaba de que "se trataría de realizar el asfaltado si resultaba posible este año y que, en caso contrario, se incluiría en un próximo contrato de asfalto". Esa contestación generó entre los residentes la expectativa de que la actuación pudiera abarcar la parte del vial que ellos habían solicitado.

Sin embargo, cuando comenzaron las obras, comprobaron que el nuevo firme se ejecutaba en el tramo inicial y se detenía justo a la altura del Río Safari. A partir de ese punto, el camino continúa en mal estado, con baches y zonas deterioradas, según muestran las fotografías aportadas por los propios vecinos.

Parte del camino de Elche recién asfaltada / INFORMACIÓN

“Actuación selectiva”

Tras constatar el alcance de la intervención, los residentes enviaron una nueva queja al Negociado de Mantenimiento del Ayuntamiento de Elche. En ese escrito, denuncian que se ha procedido al reasfaltado de un tramo del camino, pero que la mejora se ha detenido “justamente en las citadas instalaciones” del Río Safari Park.

Los vecinos consideran "inaceptable" la actuación municipal para quienes viven más allá del negocio y siguen sufriendo a diario el deterioro del camino. En su escrito, recuerdan que también pagan impuestos y que necesitan usar el vial en condiciones adecuadas, no solo por comodidad, sino por seguridad y accesibilidad.

La expresión que más resume el malestar vecinal es precisamente esa: una actuación que, a su juicio, parece "selectiva". No entienden que el Ayuntamiento haya mejorado el acceso hasta el recinto de ocio y no haya completado el asfaltado de los pocos cientos de metros restantes que permitirían resolver el problema de las viviendas afectadas.

Según los residentes, el contraste entre ambos tramos es evidente. En las imágenes que han aportado se aprecia la diferencia entre el tramo recién asfaltado y la parte posterior, todavía deteriorada. Esa comparación visual es la que, aseguran, refuerza la sensación de agravio.

Imagen donde se aprecia el mal estado del camino por la lluvia de los últimos días / INFORMACIÓN

Los vecinos no cuestionan que se haya actuado en la vía, sino que la mejora no haya llegado hasta sus casas. Defienden que, si el Ayuntamiento ha considerado necesario asfaltar el camino, debería haberlo hecho de manera completa o, al menos, atendiendo también la petición vecinal que se había formulado con anterioridad.

Desde la dirección del recinto de odio se muestra solidaridad con sus vecinos. "Su reclamación es justa y entendemos sus quejas, pero el camino hasta nuestro centro lleva cuatro décadas asfaltado, desde nuestra inauguración o poco después, y nuestra petición de que se reformara era de hace más de 15 años. Incluso hemos propuesto al Ayuntamiento arreglarlo nosotros mismos, porque su estado nos parecía dantesco a parte de inseguro, pero como es propiedad municipal no lo podíamos reparar nosotros", explica la dirección de Río Safari.

"Por la inseguridad latente y mayúscula, es cierto que podría provocarse un accidente en cualquier momento, por lo que era una necesidad evidente que se reformara, además de que se daba una imagen al municipio que no debía ser", insisten desde el centro de ocio, que añaden que "entendiendo que el Ayuntamiento no ha podido hasta ahora, que nosotros ya llevábamos muchísimos años esperando y si nuestros vecinos pueden disfrutar ese tramo, pues nos alegramos por ellos. ¿Que debería ser todo el camino?, pues nos alegraríamos también por ellos".

Desde Río Safari esperan que el Ayuntamiento "instale badenes como Dios manda y que traten este camino como si fuera el acceso a una escuela".

Tráfico pesado y mantenimiento del entorno

La queja vecinal incorpora además otro elemento: el impacto que atribuyen al tránsito generado por el propio Río Safari. Según los residentes, parte del deterioro actual de la calzada estaría relacionado con el paso de maquinaria pesada y vehículos vinculados a la actividad del recinto, así como con el tráfico de clientes que acuden al centro de ocio.

Los vecinos piden al Ayuntamiento que no solo complete el asfaltado pendiente, sino que también medie o exija a la empresa una mayor responsabilidad en el cuidado del entorno compartido.

En el escrito remitido al Negociado de Mantenimiento, solicitan que se les informe de los planes previstos para completar el asfaltado del resto del vial y de las medidas que se van a adoptar para que la empresa asuma su parte en la conservación de la zona. Los residentes entienden que el tráfico derivado de una actividad privada no puede acabar perjudicando durante años a los vecinos sin que exista una respuesta municipal clara.

Los baches en la travesía del camino Viejo de Santa Pola son perfectamente visibles / INFORMACIÓN

El malestar se agrava porque, según afirman, el camino ya presentaba un estado deficiente antes de la intervención y la parte pendiente sigue siendo la más problemática para quienes viven allí. Las lluvias convierten el acceso en una vía incómoda y difícil, mientras que en seco los baches siguen afectando al tránsito diario.

El mal estado del camino de tierra es perfectamente reconocible / INFORMACIÓN

Los residentes insisten en que no se trata de una petición nueva ni improvisada. Llevan tiempo reclamando una solución y ahora se han visto sorprendidos por una actuación que ha dejado fuera precisamente el tramo que más les afecta. De ahí que hayan decidido recurrir a la prensa para denunciar públicamente lo ocurrido.