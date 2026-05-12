El CEU Jesús María gana Marketing Experience con una campaña pensada para crear comunidad

El Colegio CEU Jesús María de Alicante ha ganado el premio global de la IX edición de Marketing Experience, el certamen organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y Panama Jack para acercar a los estudiantes de Bachillerato al trabajo real de una campaña de marketing. Su propuesta fue reconocida por el jurado como el proyecto más completo de la final, especialmente por su capacidad para plantear una estrategia ambiciosa, realista y sostenida en el tiempo.

Junto al primer premio, el jurado distinguió al Colegio El Valle de Alicante con el premio a la mejor estrategia y al Sagrada Familia de Elda con el premio a la creatividad. La final reunió también a los equipos del Colegio Altozano de Alicante, Laude Newton College de Elche, Colegio San Pablo CEU de Murcia, Don Bosco de Alicante y FEMPA, en una edición marcada por la calidad de los trabajos escritos, el cuidado de las presentaciones y la incorporación de recursos tecnológicos en las propuestas.

Una campaña más allá de la idea inicial

El proyecto del Colegio CEU Jesús María destacó, según explicó Irene Selva Antón, Sales & Marketing Key Account Manager de Panama Jack y miembro del jurado, por plantear una estrategia de marketing de doce meses orientada a crear comunidad a largo plazo. No se trataba solo de lanzar una acción puntual, sino de construir una relación continuada entre la marca, su público y los valores que la propuesta quería activar.

Esa visión de largo recorrido fue uno de los elementos más valorados por el jurado, que subrayó también la creatividad del proyecto, su realismo presupuestario y la base científica sobre la que se apoyaba. En un certamen pensado para estudiantes preuniversitarios, el equilibrio entre imaginación, planificación y viabilidad se convirtió así en un criterio decisivo. La propuesta ganadora no solo llamaba la atención: explicaba cómo podía sostenerse, cuánto podía costar y qué sentido tenía dentro de una estrategia de marca.

El premio a la mejor estrategia fue para el Colegio El Valle de Alicante, con un trabajo que el jurado definió como especialmente profesional, conciso y bien estructurado. En este caso, la fortaleza no residía únicamente en la creatividad de la idea, sino en la claridad con la que el equipo supo ordenar el diagnóstico, los objetivos y las acciones de campaña. En marketing, esa capacidad de síntesis es clave: una buena propuesta debe ser atractiva, pero también comprensible y ejecutable.

El premio a la mejor estrategia fue para el Colegio El Valle de Alicante / .

Por su parte, el Sagrada Familia de Elda obtuvo el premio a la creatividad por una campaña construida a partir de un cómic. La elección de este lenguaje visual permitió al equipo dotar a su propuesta de una fuerza narrativa especialmente impactante. El jurado valoró precisamente esa combinación entre relato e imagen, una fórmula capaz de captar la atención sin renunciar a un mensaje articulado. En un entorno saturado de estímulos, saber contar una historia sigue siendo una ventaja competitiva.

Colegio Sagrada Familia de Elda, premiado en MK Experience / .

El marketing como aprendizaje aplicado

La coordinadora de la iniciativa, Marián Estrada, destacó el alto nivel académico de los proyectos presentados en esta novena edición. A su juicio, volvió a quedar patente la inversión de tiempo realizada por los estudiantes, la calidad de los trabajos escritos, la solidez de las estrategias y el dominio creciente de herramientas tecnológicas. Esa exigencia explica, también, la dificultad del jurado para seleccionar únicamente tres proyectos entre las propuestas finalistas.

El jurado estuvo integrado por Irene Selva Antón, de Panama Jack, junto a los profesores de la CEU UCH Ana Poveda y Gabriel Ravello. Su valoración combinó la mirada profesional de la empresa con el criterio académico del ámbito universitario, una doble perspectiva que define el propio espíritu de Marketing Experience. El certamen no busca solo premiar ideas originales, sino comprobar cómo los estudiantes son capaces de convertirlas en campañas argumentadas, presentables y conectadas con un reto real.

Antes de la final, los participantes habían pasado por una fase previa de formación orientada a familiarizarles con conceptos de marketing, creatividad, estrategia y comunicación aplicados a un caso concreto. Esa preparación permitió a los equipos trabajar con una lógica próxima a la que encontrarían en un entorno profesional: analizar una marca, entender a su público, formular una propuesta, justificarla y defenderla ante un jurado. En ese proceso, el aula se desplaza hacia un escenario más exigente y más parecido al mundo real.

Esa es, precisamente, una de las aportaciones más interesantes de Marketing Experience. Para los estudiantes, el certamen funciona como una primera aproximación al lenguaje de la empresa y de la universidad. Les obliga a investigar, seleccionar información, construir una idea y presentarla de forma convincente. Y, al mismo tiempo, les muestra que el marketing no se reduce a una pieza creativa, sino que implica estrategia, datos, presupuesto, relato, canales y capacidad de ejecución.

Talento joven ante un reto de marca real

La colaboración entre la CEU UCH en Elche y Panama Jack ha permitido consolidar Marketing Experience como una experiencia formativa en la que los estudiantes trabajan sobre un desafío vinculado a una empresa reconocible de su entorno. En ediciones anteriores, el certamen ya había planteado retos relacionados con campañas para la firma ilicitana, integrando conceptos como cliente, producto, storytelling, estrategia digital o experiencia de marca.

“En esta nueva edición, la final volvió a demostrar que los estudiantes de Bachillerato pueden abordar con solvencia problemas complejos cuando se les ofrece un marco de trabajo claro y un reto suficientemente estimulante. Las propuestas premiadas muestran tres formas complementarias de entender una campaña: la visión global y sostenida del CEU Jesús María, la precisión estratégica de El Valle y la potencia visual del Sagrada Familia de Elda”, advierte Estrada.