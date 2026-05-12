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Cinco proyectos que reinventan la enfermería desde el General de Elche

Las propuestas abordan atención a pacientes con TEA, prevención de úlceras, ejercicio terapéutico, recién nacidos y seguridad asistencial

Certamen de ideas innovadoras en cuidados de enfermería celebrado en el General de Elche

Certamen de ideas innovadoras en cuidados de enfermería celebrado en el General de Elche / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El Departamento de Salud Elche-Hospital General ha conmemorado el Día Internacional de la Enfermería con la jornada “Cuidar, innovar e inspirar”, un encuentro centrado en el papel de las enfermeras como motor de mejora asistencial, humanización e innovación dentro del sistema sanitario. La cita ha servido para presentar las cinco propuestas finalistas del I Certamen de Ideas Innovadoras, impulsado junto a Fisabio, con el objetivo de reconocer proyectos nacidos de la práctica diaria y con capacidad para mejorar la calidad de los cuidados.

La jornada ha puesto el foco en iniciativas concretas orientadas a resolver problemas reales del trabajo asistencial. Entre las propuestas finalistas figuran modelos de atención para pacientes con trastorno del espectro autista, sistemas digitales para detectar riesgo de úlceras por presión, programas de ejercicio terapéutico para gestantes hospitalizadas, medidas de profilaxis oftálmica selectiva en recién nacidos y nuevas fórmulas de prescripción de ejercicio físico para mayores de 65 años.

El Hospital General de Elche ha acogido la jornada de conmemoración del Día Internacional de la Enfermería

El Hospital General de Elche ha acogido la jornada de conmemoración del Día Internacional de la Enfermería / INFORMACIÓN

Cinco ideas para mejorar los cuidados

El I Certamen de Ideas Innovadoras busca dar visibilidad a propuestas surgidas desde los propios equipos de enfermería, a partir de su experiencia directa con los pacientes. Las ideas seleccionadas por el tribunal evaluador han destacado por su potencial impacto en la organización sanitaria, la eficiencia de los procesos, la experiencia del paciente, la humanización de la atención y la innovación aplicada a los cuidados.

Una de las iniciativas finalistas ha sido ‘Cuidar en Azul’, un modelo de atención adaptada para pacientes con TEA en urgencias pediátricas. La propuesta pretende mejorar la respuesta sanitaria a menores con necesidades específicas, reduciendo barreras en un entorno asistencial especialmente sensible como las urgencias.

Otra de las ideas seleccionadas ha sido ‘Centinella’, un sistema digital de detección precoz del riesgo de úlceras por presión. Este tipo de lesiones son uno de los problemas más relevantes en pacientes inmovilizados o con determinadas situaciones clínicas, por lo que su prevención temprana puede mejorar la seguridad y reducir complicaciones.

Mesa inaugural de la jornada conmemorativa del Hospital General de Elche

Mesa inaugural de la jornada conmemorativa del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El certamen ha incluido también un programa de ejercicio terapéutico dirigido a gestantes hospitalizadas, una propuesta de profilaxis oftálmica selectiva en recién nacidos basada en el riesgo individual, y un modelo integrado de prescripción de ejercicio físico para personas mayores de 65 años.

Proyectos nacidos en la práctica diaria

Los autores de las cinco propuestas han defendido sus proyectos durante la jornada ante el jurado, que posteriormente eligió la iniciativa ganadora del certamen. El objetivo de este proceso ha sido reconocer no solo la creatividad de los profesionales, sino también su capacidad para transformar observaciones del día a día en soluciones aplicables dentro de la organización asistencial.

La programación ha incluido además un foro de experiencia e innovación en cuidados, desarrollado en formato entrevista con distintos profesionales participantes. Este espacio ha permitido compartir conocimientos, trayectorias y reflexiones sobre cómo introducir mejoras desde los propios equipos.

Foro de experiencias e innovación en cuidados celebrada en Elche

Foro de experiencias e innovación en cuidados celebrada en Elche / INFORMACIÓN

Con este enfoque, la jornada ha subrayado que la innovación sanitaria no siempre nace de grandes laboratorios o de proyectos externos, sino también de quienes están en contacto directo con pacientes, familias y circuitos asistenciales. En este sentido, el personal de enfermería ocupa una posición privilegiada para detectar necesidades y proponer cambios.

Reconocimientos y motivación profesional

La jornada “Cuidar, innovar e inspirar” ha contado también con la conferencia motivacional ‘Actitud positiva inteligente para profesionales de la salud’, impartida by Fabián Villena, experto en psicología aplicada a la empresa. Su intervención ha estado orientada a reforzar la actitud, la motivación y el bienestar de los profesionales sanitarios.

Los enfermeros expusieron sus experiencias en distintas especialidades durante la jornada celebrada en el General de Elche

Los enfermeros expusieron sus experiencias en distintas especialidades durante la jornada celebrada en el General de Elche / INFORMACIÓN

Además, se han entregado los reconocimientos del concurso de relato breve y del certamen de fotografía organizados con motivo del Día Internacional de la Enfermería, ampliando así el contenido de la jornada hacia una dimensión más creativa y participativa.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, el Departamento de Salud Elche-Hospital General ha querido poner en valor la labor de los profesionales de enfermería y visibilizar proyectos capaces de generar mejoras reales tanto para los pacientes como para los equipos asistenciales. El encuentro ha servido, en definitiva, para reconocer el liderazgo enfermero en el avance hacia cuidados más seguros, humanos e innovadores.

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