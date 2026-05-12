Compromís pedirá reprobar a Ruiz por insultar a Esther Díez en el pleno de Elche

Compromís llevará al pleno municipal de mayo una iniciativa para reprobar el insulto que el concejal de Vox Samuel Ruiz dirigió contra la portavoz de la formación valencianista, Esther Díez, durante la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Elche. La edil considera que la corporación debe fijar una posición clara ante lo ocurrido y reclama al alcalde, Pablo Ruz, una condena expresa, no genérica, de una actitud que, a su juicio, no puede normalizarse dentro de la institución municipal.

La portavoz de Compromís explicaba este martes que la reprobación busca que los grupos municipales envíen un mensaje inequívoco sobre los límites del debate político. “En el pleno del mes de mayo vamos a pedir que se repruebe el insulto que profirió contra mí el concejal de Vox Samuel Ruiz, pues es la manera de que la mayoría democrática de la corporación lancemos a la ciudadanía un mensaje claro sobre el respeto a las normas de convivencia básicas”, afirmaba Díez.

Reprobación en el pleno de mayo

La decisión de Compromís llega después del pleno en el que Ruiz llamó “idiota” a Esther Díez durante un debate sobre seguridad. El episodio provocó una fuerte tensión en el salón de plenos, llevó a la portavoz valencianista a pedir una condena pública del alcalde y ha abierto una nueva disputa política entre Compromís, Vox y el equipo de gobierno de PP y Vox.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, durante el pleno de este martes / Áxel Álvarez

Díez sostiene que la respuesta institucional debe ir más allá de llamamientos generales a rebajar el tono. Para la portavoz, el insulto a una representante pública no es solo una cuestión personal, sino un problema de convivencia democrática. “Los ilicitanos e ilicitanas, de manera clara, han condenado este insulto hacia una representante pública y, por tanto, los grupos municipales también deben ser contundentes en ese rechazo a una actitud que abre las puertas a la violencia verbal dentro y fuera del ayuntamiento”, aseguraba.

Compromís plantea así que el pleno se pronuncie de forma expresa sobre lo sucedido. La formación considera que, si la corporación no actúa con claridad, se corre el riesgo de asumir como parte normal del debate democrático expresiones que, según Díez, rebasan los límites parlamentarios y erosionan las reglas básicas de respeto entre representantes públicos.

La portavoz situaba el debate en un contexto más amplio de deterioro de la convivencia política. A su juicio, el pleno es un espacio para la confrontación de ideas, incluso con intensidad, pero no para la descalificación personal ni para la agresión verbal. En esa línea, defendía que su grupo seguirá manteniendo posiciones firmes frente a quienes, según Compromís, intentan recortar derechos o criminalizar a colectivos vulnerables.

“Claro que hay debates intensos en el pleno y por parte de Compromís seguiremos defendiendo con vehemencia nuestros posicionamientos en un contexto en que hay formaciones políticas que tratan de recortar derechos consolidados o criminalizan a colectivos vulnerables, pero tenemos claro dónde están los límites parlamentarios y no vamos a permitir que se nos meta a todos en el mismo saco para maquillar los comportamientos injustificables de otros”, resaltaba.

Críticas a Vox y al gobierno local

La portavoz de Compromís ha endurecido además su crítica después de que, según ha señalado, Ruiz se reafirmara en sus palabras en una tertulia de un medio local y de que la portavoz del gobierno municipal, Inmaculada Mora, atribuyera a Díez un supuesto aprovechamiento político de lo ocurrido. “El hecho se ha agravado después de que el pasado viernes, en la tertulia de un medio de comunicación local, Ruiz se reafirmara en sus palabras y la portavoz del gobierno, Inmaculada Mora, dijera literalmente que yo estoy sacando rédito de este tema, tratando de culpabilizarme a mí sobre lo ocurrido en lugar de señalar a quien realizó el insulto, y esto las personas demócratas no lo podemos consentir”, afirmaba.

Díez interpreta estas reacciones como una forma de desplazar el foco desde quien realizó el insulto hacia la persona que lo recibió. Por ello, considera imprescindible que el pleno sirva para delimitar responsabilidades y para que el equipo de gobierno, especialmente el alcalde, deje clara su postura.

La portavoz vinculaba el episodio con la trayectoria política del edil de Vox y con el tono general del grupo municipal. “No es casual que el concejal de Vox que me insultó sea el mismo que ha protagonizado anteriormente otros discursos criminalizando a las personas migrantes, atacando a las entidades de cooperación, o posicionándose en contra de las entidades que trabajan por la igualdad y la diversidad, ni es casual dentro de un grupo municipal donde las difamaciones y ataques al resto de miembros de la corporación y a periodistas locales se han convertido en una constante”, señalaba.

Para Compromís, el insulto no puede analizarse como un hecho aislado ni como un exceso puntual / INFORMACIÓN

Para Compromís, el insulto no puede analizarse como un hecho aislado ni como un exceso puntual, sino como parte de una forma de hacer política que la formación considera basada en la confrontación con colectivos vulnerables, entidades sociales, adversarios políticos y medios de comunicación. De ahí que la reprobación se plantee también como una defensa de las normas de convivencia dentro de la institución.

Díez negaba igualmente las acusaciones de Ruiz, que aseguró que ella le había dirigido distintos calificativos. La portavoz sostiene que esa afirmación es falsa y que puede comprobarse revisando las grabaciones de las sesiones plenarias. “Samuel Ruiz aseguró que yo le había proferido a él diferentes calificativos, lo cual es totalmente falso, ni este pleno ni en anteriores como puede comprobar cualquier persona que vea cualquier de las sesiones, que puede reproducirse en las plataformas de vídeo de manera íntegra y eso explica por qué Vox es incapaz de mostrar una suela prueba sobre ello”.

Exigencia directa a Ruz

El otro gran destinatario de la intervención de Compromís es el alcalde. Esther Díez señalaba que ya trasladó a Pablo Ruz que debería haber sido más contundente tras el insulto, pero considera que las declaraciones del regidor han sido hasta ahora “genéricas y equidistantes”. “Las alusiones que Pablo Ruz realiza son genéricas y equidistantes, como si esta agresividad verbal la practicáramos todos los concejales y concejalas, lo que es rotundamente falso, de manera que en el próximo pleno tiene la oportunidad de dejar claro cuál es su postura en este asunto”, aseguraba.

Ruz ya había manifestado tras el episodio que no compartía que el pleno se convirtiera en un espacio donde se emplearan ese tipo de palabras y explicó que había hablado tanto con Samuel Ruiz como con Esther Díez. El alcalde defendió entonces la necesidad de rebajar la tensión, aunque evitó una condena más específica en los términos que reclama ahora Compromís.

Díez, sin embargo, considera que esa respuesta no basta. Para la portavoz, plantear el problema como una cuestión general de tono político supone diluir la responsabilidad concreta del concejal de Vox. Por eso pide que el pleno sirva para fijar una posición institucional y para que Ruz, como alcalde y como socio de gobierno de Vox, aclare si avala o rechaza de forma inequívoca lo sucedido.

La iniciativa de reprobación colocará de nuevo al gobierno local ante un asunto incómodo. El PP gobierna en coalición con Vox y el episodio se produjo en un pleno especialmente tenso, en el que la discusión sobre seguridad acabó derivando en una confrontación personal. La postura que adopten los grupos en la próxima sesión permitirá medir hasta dónde llega el rechazo corporativo al insulto y qué margen existe para reconducir las formas del debate municipal.

Debate sobre los límites políticos

Compromís enmarca la reprobación en un debate más amplio sobre el avance de los discursos de odio y el riesgo de que determinadas expresiones acaben erosionando principios democráticos básicos. Díez defiende que no se trata de proteger a una persona concreta, sino de preservar unas reglas mínimas para que la representación pública pueda ejercerse sin insultos ni deshumanización.

“No todo vale en política y mucho menos en un momento como éste en que los discursos de odio están tomando protagonismo y atacan a los principios democráticos que deben ser incuestionables en nuestra sociedad”, concluía Esther Díez, “el alcalde tiene que entender que este no es un ataque contra mí, es un ataque a las normas de convivencia colectivas que no puede consentir”. La propuesta llegará previsiblemente al pleno de mayo con una carga política evidente.