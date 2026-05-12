Elche celebra el Día de los Museos con jornadas de puertas abiertas: este es el programa para este fin de semana

Elche celebrará el Día Internacional de los Museos con cuatro días de actividades culturales gratuitas desde este próximo viernes, 15 de mayo, hasta el lunes 18. La programación incluye jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y teatralizadas, talleres, rutas culturales, yincanas y exposiciones en distintos espacios museísticos y patrimoniales de la ciudad.

Oferta

Tal y como apuntó este martes la edil de Cultura, Irene Ruiz, entre las actividades previstas destacarán las visitas especiales en el MAHE, el Museo del Misteri Festa d’Elx, La Alcudia, Puçol, l’Hort de Pontos o el MUPE, además de talleres didácticos y presentaciones de publicaciones dirigidas a todos los públicos.

Como principal novedad de esta edición, se incorporan nuevos espacios a la programación como el Museo de la Festa, la Casa Museo de la Venida de la Virgen, el Molí del Real y el Museo de la Asociación Festera de Moros y Cristianos.

Gratuito

Ruiz señaló que esta cita “es una excelente oportunidad para acercarse al patrimonio cultural ilicitano” y recordó que la entrada será gratuita en todos los museos y espacios participantes durante el fin de semana. El Día Internacional de los Museos se celebra este año bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido” y contará con actividades diseñadas para fomentar la participación ciudadana y acercar la cultura a todos los públicos.

Centro de visitantes en el Parque Municipal de Elche que lleva más de tres años cerrado / Áxel Álvarez

Viernes 15 de mayo

La programación arrancará el viernes con la inauguración de la exposición Cristina Navarro. Evolución y síntesis: 1989-2026 en la sala de exposiciones temporales del MACE a las 11. 45 horas. Ese mismo día, el Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ofrecerá dos visitas guiadas sobre el patrimonio paleontológico de la provincia: una a las 12 horas dirigida a público escolar y otra a las 17 horas para público adulto. Por la tarde, a las 18 horas, la Casa de la Virgen acogerá la presentación del libro La Venida de la Virgen a Elche de Joan Castaño.

Además, durante toda la jornada habrá puertas abiertas en el Museo del Palmeral y visitas guiadas a la exposición “Memoria del agua” del Molí del Real en pases a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.

Sábado 16 de mayo

El sábado comenzará temprano con las visitas guiadas a la exposición “Memoria del agua” del Molí del Real a las 10, 11 y 12 horas. También desde las 10 hasta las 14 horas habrá jornada de puertas abiertas en la Casa de la Festa y en la Casa de la Virgen.

A las 10.30 horas comenzarán varias actividades simultáneas: el taller familiar “Motivos que nos unen: Antigüedad” en el MAHE, la visita al laboratorio y almacenes del MUPE y el horario matinal de la Casa del Belén, abierta hasta las 13:00 horas.

A las 11 horas tendrá lugar el cuentacuentos “Dinosaurios y dragones” en el MUPE y la primera visita teatralizada del MAHE a la colección permanente. A las 11. 30 horas comenzarán las visitas guiadas del Museo Escolar de Puçol, la Casa de l’Hort dels Pontos y el Museo de la Virgen, esta última en castellano.

A las 12 horas arrancará el segundo turno del taller familiar del MAHE y también una nueva visita guiada al Molí del Real. Ya a las 12. 30 horas tendrán lugar la inauguración de la exposición “El Ocaso Terra” en el MUPE, la segunda visita teatralizada del MAHE y la visita guiada en valenciano del Museo de la Virgen. Por la tarde, la Casa del Belén volverá a abrir de 18 a 20 horas.

Además, el Molí del Real ofrecerá visitas teatralizadas “Agua para la sed” a las 17, 18 y 19 horas, mientras que el MUPE organizará el taller familiar “Celebrando el DIM en el MUPE” a las 17 horas.

Durante toda la jornada habrá también puertas abiertas en el Museo del Palmeral, La Alcudia, el Museo Escolar de Puçol, el Hort dels Pontos, el MUPE y el Museo de la Virgen.

Domingo 17 de mayo

La jornada del domingo arrancará a las 10 horas con la primera visita teatralizada en La Alcudia. A las 10:30 horas comenzará el taller familiar “Motivos que nos unen: Medievo” en el MAHE. A las 11horas habrá actividades en distintos espacios, como una visita teatralizada en el MAHE, primer pase teatralizado del Museo de Moros y Cristianos y horario de apertura de la Casa del Belén.

A las 11.30 horas, coincidirán la segunda visita teatralizada de La Alcudia, la visita guiada del Museo Escolar de Puçol, la visita del Museo del Misteri y la visita guiada en valenciano de la Casa de la Virgen. A las 12 horas comenzará el segundo turno del taller medieval del MAHE y la ruta turística “La ruta del agua” del Molí del Real.

Finalmente, a las 12. 30 horas tendrán lugar la segunda visita teatralizada del MAHE y la visita guiada en castellano de la Casa de la Virgen. El Museo de Moros y Cristianos celebrará su segundo pase teatralizado a las 13 horas.

Además, durante todo el día continuarán las jornadas de puertas abiertas en el Museo del Palmeral, La Alcudia, Puçol, Hort dels Pontos, MUPE y Museo de la Virgen.

Lunes 18 de mayo

El lunes 18 de mayo el MAHE ofrecerá la visita guiada a la exposición temporal “La huella de Dionisos” con dos pases a las 11:00 y 12:00 horas. Ese día también continuarán las puertas abiertas en el MAHE, el Museo Escolar de Puçol y la Casa de l’Hort dels Pontos.