El guardia civil ilicitano herido por la narcolancha en Huelva seguirá su recuperación en el Hospital General de Elche

El guardia civil ilicitano que resultó herido en el choque entre dos embarcaciones del Instituto Armado durante una persecución a una narcolancha frente a la costa de Huelva será trasladado al Hospital General Universitario de Elche cuando lo permita su evolución médica, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a la agencia de noticias Efe y fuentes municipales a INFORMACIÓN, que aseguraron que el traslado se realizaría durante este martes. El agente, de 37 años y llamado Cristian, estaba comisionado desde hace varios meses en el Servicio Marítimo de Huelva, aunque pertenece a la Comandancia alicantina, concretamente al puesto de Dolores, donde prestaba servicio en Atención al Ciudadano.

El siniestro tuvo lugar el pasado viernes, en torno a las 11 horas, a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, durante un operativo contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. En el accidente murieron dos agentes de la Guardia Civil y otros dos resultaron heridos. El agente ilicitano permanece ingresado con fractura en una pierna, collarín y diversas contusiones. El segundo herido, que sufrió lesiones de mayor gravedad, ya se encuentra en planta en el hospital de Jerez de la Frontera, a la espera de ser trasladado previsiblemente esta semana a un centro de Huelva.

Ruz trasladaba su apoyo al agente ilicitano

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, habló días atrás con Cristian para interesarse por su estado de salud y trasladarle el apoyo de la ciudad y de la corporación municipal. El regidor le trasladaba ánimo en nombre de Elche y ponía a su disposición la ayuda que pueda necesitar durante su recuperación. Según la información facilitada a este periódico por fuentes municipales, el agente evoluciona favorablemente.

Pablo Ruz habló con el agente ilicitano herido para mostrarle todo el apoyo de la ciudad / Pilar Cortés

La vinculación del agente con Elche ha generado especial seguimiento en la ciudad. Además de su destino en la Comandancia de Alicante, se ha destacado que es vecino de la pedanía ilicitana de Perleta y que cuenta con familia en el municipio. Su traslado al Hospital General de Elche está previsto una vez lo permita su evolución médica.

Este caso ha reavivado el debate sobre la peligrosidad de los operativos marítimos contra el narcotráfico y sobre los medios disponibles para los agentes que participan en persecuciones en alta mar. En este caso, la operación se saldó con uno de los episodios más graves registrados recientemente en la lucha contra las narcolanchas en Andalucía.