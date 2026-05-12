Segundo día de huelga del profesorado en Elche y Crevillent con concentraciones y pegada de carteles

Tras una masiva jornada reivindicativa en la que se echaron a las calles 12.000 docentes, alumnos y familias en Alicante, y 3.000 en Elche en el arranque de la huelga indefinida de profesorado este lunes, la segunda jornada este martes tuvo un impacto más descentralizado y visible en entornos comerciales donde la comunidad educativa intensificó sus demandas contra la Conselleria de Educaciónpara reclamar mejores infraestructuras educativas. Así, desde primera hora de la mañana se sucedieron piquetes informativos, concentraciones y pegadas masivas de carteles en la provincia que se notaron en la comarca del Baix Vinalopó.,

La secretaria de Educación de CCOO en Vinalopó-Vega Baja, Dory Cortés, destacaba la elevada implicación del profesorado durante toda la jornada asegurando que las movilizaciones buscan “dignificar la profesión docente” y defender una educación pública de calidad.

Según apuntaba, las reivindicaciones ponen el foco en el alumnado y en la necesidad de garantizar una enseñanza pública accesible y en valenciano. En Elche, por ejemplo, los sindicatos y docentes fueron pegando diferentes carteles en zonas habilitadas y en los comercios que decidieron sumarse mientras que a lo largo de esta tarde está prevista una concentración en el IES Tirant Lo Blanc.

Uno de los carteles de la huelga indefinida pegados en una farola en Crevillent / INFORMACIÓN

Al igual ocurrió en Crevillent donde el profesorado recorrió la localidad difundiendo las demandas de la huelga con el apoyo de numerosos comercios, que se sumaron de forma activa a la protesta, e incluso después se produjo una concentración en el Paseo de Fontenay junto a asociaciones de familias y representantes políticos de izquierdas que expresaron su apoyo tanto al personal docente como al personal administrativo y de servicios de los centros educativos.

Vega Baja

Cortés destaca que en la Vega Baja también se produjeron movilizaciones en Los Montesinos, con una manifestación en la Avenida del Mar, así como concentraciones multitudinarias en la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela y en la plaza del Ayuntamiento de Guardamar del Segura.

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Medio Vinalopó

Desde el sindicato también refirieron que en el medio Vinalopó, concretamente en Elda y Petrer, cinco columnas de profesorado recorrieron las calles colocando carteles en establecimientos y espacios públicos para visibilizar las reivindicaciones del sector educativo. La jornada concluyó con una concentración en la plaza Castelar, donde decenas de participantes mostraron su respaldo a la huelga.