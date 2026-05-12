Cuando ordenar ropa también enseña a mirar de otra manera

Organizar ropa, clasificarla, etiquetarla y prepararla para que pueda llegar a quienes la necesitan no parece, a primera vista, una actividad universitaria. Pero precisamente ahí, en una tarea concreta y silenciosa, los estudiantes de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche han encontrado una lección difícil de aprender solo desde el aula: la exclusión social no se comprende del todo hasta que se entra en contacto con los espacios donde se intenta responder a ella con cuidado, profesionalidad y dignidad.

La experiencia, impulsada por la profesora Nuria Andreu dentro de la asignatura de Acción Social y Caritativa y vinculada al Diploma Universitario de Especialización en Herramientas Profesionales para el Maestro (DUEH), llevó al alumnado al Centro de Acogida de Cáritas Diocesana. Allí conocieron el funcionamiento del recurso y colaboraron en el ropero, una de las tareas esenciales para que la distribución de prendas pueda realizarse de forma ordenada, justa y respetuosa con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o sinhogarismo.

Una visita para entender lo que hay detrás de la ayuda

La actividad no se planteó como una simple visita a una entidad social, sino como una aproximación directa a una realidad que exige algo más que buena voluntad. Andreu explica que el alumnado pudo conocer “las diferentes respuestas dentro del centro de acogida” y comprobar cómo la intervención va mucho más allá de una atención asistencial. Según la profesora, el trabajo se orienta a ofrecer “una atención digna de transformación social”, acompañada por equipos profesionales formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores.

Ese matiz resulta clave. El centro no se limita a cubrir necesidades inmediatas, sino que trabaja con itinerarios de acompañamiento que buscan favorecer procesos de cambio en la vida de las personas atendidas. “Al final —señala Andreu— es un equipo que intenta esa transformación general de la persona y de su vida diaria, para así luego poder integrarse e incluirse de forma adecuada”. Para estudiantes que se preparan para ejercer como maestros, esa mirada resulta especialmente valiosa: educar también implica aprender a reconocer contextos, desigualdades y formas distintas de estar en el mundo.

El centro trabaja con itinerarios de acompañamiento que buscan favorecer procesos de cambio en la vida de las personas atendidas / .

Durante la visita, el lenguaje ocupó un lugar central. No es lo mismo hablar de “personas sin hogar” que reducirlas a una etiqueta; tampoco es inocente referirse a la vulnerabilidad como si fuera una identidad cerrada. Andreu subraya que trabajaron mucho “la importancia del lenguaje” y el uso de expresiones como personas en situación de vulnerabilidad o personas en situación de no tener un hogar personal al que acudir. Nombrar bien no resuelve el problema, pero ayuda a no agrandarlo desde el prejuicio.

La colaboración en el ropero permitió trasladar esa reflexión a una tarea concreta. Preparar la ropa no consiste solo en doblar, clasificar o colocar prendas. Supone participar en un proceso que busca que la ayuda llegue en condiciones adecuadas y que quien la recibe no sienta que accede a restos, sino a un recurso pensado también desde el respeto. En ese punto, la práctica se convierte en aprendizaje: los estudiantes ven cómo la dignidad se juega muchas veces en detalles aparentemente pequeños.

Voluntariado como competencia, no como gesto puntual

La iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que Nuria Andreu viene desarrollando desde hace años con alumnado universitario en proyectos e iniciativas sociales. Su objetivo no es solo sensibilizar, sino abrir caminos de participación. “Nuestro alumnado en general siempre está muy motivado a apoyar acciones sociales”, afirma. Esa motivación, añade, a menudo continúa más allá de una actividad concreta: “Muchos de ellos luego se integran en estas asociaciones o fundaciones dando lo mejor de ellos, ya sea de forma generalista o desarrollando sus habilidades profesionales”.

Andreu recuerda que algunos estudiantes participan en acciones sociales en sus propias localidades y otros se incorporan a experiencias de voluntariado internacional en países como Perú, Marruecos o Senegal, a través de la universidad. En algunos casos, ese primer contacto acaba convirtiéndose en una vocación profesional. “Muchos empezaron como voluntarios y hoy en día trabajan en esas asociaciones o fundaciones de forma activa”, señala.

El DUEH nace para reforzar esa preparación práctica del futuro maestro ante los retos actuales de la educación / .

La profesora resume el sentido de este tipo de experiencias con una idea que conecta directamente con la formación de futuros docentes: “Nuestra misión es crear un camino de conocimiento sobre la acción social, y dar posibilidades de acción para que poco a poco ellos entiendan la necesidad de la competencia solidaria como competencia general necesaria”. No se trata, por tanto, de añadir una actividad complementaria al expediente, sino de incorporar una forma de mirar que después puede trasladarse al aula, a la relación con las familias y a la comprensión de la diversidad.

El DUEH nace precisamente para reforzar esa preparación práctica del futuro maestro ante los retos actuales de la educación: aulas diversas, metodologías innovadoras, inclusión y liderazgo educativo. En ese marco, la visita al Centro de Acogida de Cáritas funciona como una experiencia de contacto con la realidad social que rodea a la escuela. Porque muchos de los desafíos educativos no empiezan dentro del aula, sino antes: en la vivienda, en la precariedad, en la soledad, en la falta de redes o en la desigualdad de oportunidades.