La Policía Nacional desarticula en Elche una red de transferencias falsas que usaba “mulas” para sacar el dinero robado

La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una presunta organización criminal dedicada a las estafas bancarias mediante transferencias no autorizadas, en una operación que ha permitido detener a cuatro personas —tres hombres y una mujer— de entre 40 y 49 años. La investigación ha esclarecido un fraude superior a los 24.000 euros, cometido a través de varias operaciones realizadas en un corto espacio de tiempo y posteriormente canalizadas por distintas cuentas bancarias para dificultar el rastreo del dinero.

El caso se inició tras la denuncia de un ciudadano que alertó a los agentes de la realización de diversas transferencias desde su cuenta sin haberlas autorizado. A partir de esa primera comunicación, la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche inició un análisis detallado de los movimientos bancarios, lo que permitió reconstruir el itinerario del dinero y detectar una estructura organizada en la que cada participante cumplía una función concreta.

El dinero pasaba por varias cuentas

Según la investigación, los fondos sustraídos fueron transferidos inicialmente a cuentas de terceros, controladas por distintas personas que actuaban como receptoras de las cantidades defraudadas. Esta primera fase servía para fragmentar el dinero y dificultar su seguimiento por parte de las entidades bancarias y de los investigadores.

Posteriormente, parte del importe era enviado a otras cuentas adicionales, desde las que se realizaban retiradas en efectivo en cajeros automáticos. Con esta metodología, la organización buscaba dispersar rápidamente el dinero, ocultar su origen ilícito y reducir las posibilidades de recuperación.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen reciente / M. Alarcón

La operativa coincide con un patrón habitual en este tipo de delitos económicos: el uso de múltiples cuentas, movimientos rápidos y retirada física de efectivo para romper la trazabilidad de las transferencias. La Policía considera que esta forma de actuar constituye además un indicio de posibles actividades vinculadas al blanqueo de capitales, aunque los arrestados han sido detenidos por estafa y pertenencia a grupo criminal.

El papel de las “mulas”

En la trama intervenían personas conocidas como “mulas”, que se encargaban de recibir o mover el dinero a cambio de pequeñas compensaciones económicas. Estos intermediarios suelen prestar sus cuentas bancarias o participar en la retirada de efectivo, permitiendo que los autores principales de la estafa mantengan más distancia respecto al dinero sustraído.

Los agentes comprobaron que estas personas actuaban como piezas intermedias dentro de una estructura más amplia. Su colaboración permitía que las cantidades salieran rápidamente de la cuenta de la víctima y fueran pasando por diferentes niveles hasta llegar a destinatarios finales o ser retiradas en efectivo.

Durante el análisis de los movimientos bancarios, la Policía logró seguir el recorrido del dinero desde la cuenta del perjudicado hasta distintas cuentas receptoras, acreditando así la intervención coordinada de varias personas. Algunos de los investigados, además, contaban ya con antecedentes por hechos similares, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de una estructura organizada y no de actuaciones aisladas.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación / INFORMACIÓN

Cuatro detenidos y causa abierta

La fase operativa de la investigación culminó con la identificación y detención de cuatro personas en Elche. Se trata de tres varones y una mujer, de entre 40 y 49 años, arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, que continuará con el procedimiento judicial. La investigación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones si se identifica a otros implicados en la red o si aparecen nuevas ramificaciones de la operativa.

El caso vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las precauciones ante movimientos bancarios sospechosos, revisar con frecuencia las cuentas y comunicar de inmediato cualquier cargo o transferencia no autorizada. En este tipo de delitos, la rapidez en la denuncia puede resultar clave para bloquear fondos, identificar cuentas receptoras y limitar el perjuicio económico sufrido por las víctimas.