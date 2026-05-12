Tech FabLab CV conecta tecnología y empresa en el Horizonte Tech Alicante

La innovación tecnológica protagonizará el próximo 19 de mayo una jornada abierta en el espacio Panoramis de Alicante. Bajo el título «Horizonte Tech Alicante», el encuentro reunirá a empresas, startups y agentes del ecosistema innovador para mostrar proyectos, compartir experiencias y acercar nuevas oportunidades de colaboración al tejido empresarial de la provincia.

Tech FabLab CV, desarrollado por el CEEI Elche en la provincia de Alicante, es una iniciativa impulsada y financiada por la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. El programa forma parte del proyecto global Tech FabLab, enmarcado en RETECH, la Red Territorial de Especialización Tecnológica, que promueve proyectos empresariales basados en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

Durante la jornada Horizonte Tech Alicante se presentará el trabajo realizado en programas como Tech Leaders, Startech Innovation, ScaleUp Growth y Future Labs, orientados a directivos, startups, empresas en fase de crecimiento y compañías con proyectos de intraemprendimiento o generación de spin-offs. El evento,que cuenta con asistencia gratuita, incluirá demostraciones tecnológicas, mesas redondas y ponencias de expertos, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento, el networking y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

Empresas, startups y profesionales compartirán sus proyectos el 19 de mayo en Horizonte Tech Alicante / INFORMACIÓN

Carolina Román, directora del CEEI Elche, destaca que «la experiencia de Tech FabLab CV demuestra que la innovación tecnológica no es algo reservado únicamente a grandes compañías o perfiles altamente especializados. Cuando se acompaña bien a las empresas, la tecnología se convierte en una palanca real para mejorar procesos, abrir nuevas líneas de negocio y reforzar su competitividad. Gracias al apoyo de la Dirección General de Innovación hemos podido generar un impacto tangible en las empresas participantes».

Por su parte, José Javier García, presidente del CEEI Elche, subraya que «con Horizonte Tech Alicante queremos visibilizar todo el trabajo desarrollado durante estos meses y, sobre todo, poner en valor a las empresas que han apostado por avanzar, experimentar y mirar al futuro con ambición. La provincia de Alicante cuenta con un tejido empresarial con enorme potencial, y desde el CEEI Elche vamos a seguir trabajando para que la innovación y la tecnología estén cada vez más presentes en su crecimiento. Animo a emprendedores, empresarios, pymes, entidades y cualquier persona interesada a que nos acompañe el 19 de mayo en el Panoramis».

Más de 80 empresas y 190 profesionales

En el marco de Tech FabLab CV se han desarrollado distintas líneas de trabajo a través de la Red CEEI para acelerar la innovación y el emprendimiento tecnológico en la Comunitat Valenciana.

El programa Tech Leaders ha permitido formar a 52 personas de 21 empresas en la provincia de Alicante a través de seis sesiones presenciales centradas en tecnologías habilitadoras como inteligencia artificial, blockchain, visión artificial, cloud, big data, IoT e inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial.

Por su parte, Startech Innovation ha acompañado durante seis meses a siete startups en fase de crecimiento temprano, con mentorías tecnológicas y estratégicas orientadas a integrar soluciones avanzadas en sus modelos de negocio. Entre las empresas participantes se encuentran Brandlex Group, Nest Biocontrol, Publyflypa Iberia SL, Visitrain, Rice Bones Bar, Naupro y Jet Cleaner Pro.

El programa ScaleUp Growth ha trabajado con empresas y startups en fase de escalado, combinando análisis de inversión, financiación, mercados y nuevas tecnologías. En esta línea han participado Visitrain, MOVA y Vendomia, que han recibido workshops especializados y mentorías personalizadas para reforzar su crecimiento.

La línea Future Labs, centrada en la generación de spin-offs corporativas y proyectos de innovación dentro de empresas consolidadas, ha contado con 49 empresas participantes, 130 asistentes a workshops y nueve actividades formativas. Once compañías han recibido además un acompañamiento personalizado para identificar oportunidades de crecimiento y transformación.

Innovación tecnológica a la Formación Profesional

Junto a estos programas empresariales, Tech FabLab CV también ha desarrollado EmprendeTech FP, una iniciativa orientada a fomentar el emprendimiento tecnológico en la Formación Profesional.

En la provincia de Alicante han participado cinco centros de FP: IES Severo Ochoa, IES Cayetano Sempere e IES Nit de l’Albà, de Elche; e IES Figueras Pacheco, de Alicante; e IES Vinalopó, de Novelda. En total, el programa ha implicado a 211 estudiantes, 21 equipos de trabajo y 11 docentes, con alrededor de 120 horas de formación y actividades vinculadas al emprendimiento, la innovación y el uso de tecnologías habilitadoras.

Los estudiantes han trabajado en proyectos relacionados con diferentes sectores. Tech FabLab CV tiene como objetivo impulsar el desarrollo empresarial en el ámbito de la innovación tecnológica, favorecer el crecimiento de scaleups y spin-offs en la Comunitat Valenciana.