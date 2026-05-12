El entorno de Santa María encara la transformación en Elche: arranca la radiografía al detalle

En unas semanas el entorno de la basílica de Santa María en Elche estará levantado por obras, y con cortes de acceso para los peatones, y en vista de que los operarios sepan al detalle donde y cómo meter la maquinaria, sin afectar a las canalizaciones, este martes se ha iniciado el estudio topográfico previo a la remodelación. Ahora bien, este trabajo técnico apuntala el calendario que el bipartito de PP y Vox avanzó el pasado 9 de abril, cuando situó el arranque de las obras en un mes o mes y medio. Ahora, en plena quincena de mayo las mediciones previas en la plaza sitúan el horizonte en junio, para cuando se prevé la instalación de las casetas de obra y esté desplegado completamente el vallado del enclave.

Durante esta primera jornada no pasó desapercibido un equipo de medición en el centro de la plaza con una cámara de grandes dimensiones sobre un tripode. Quienes no están muy acostumbrados a estos equipos incluso pensaba que se estaba haciendo algún tipo de rodaje. Nada más lejos de la realidad, ya que a escasos metros se encontraba un topógrafo con peto amarillo recorriendo metro a metro el pavimento de la plaza del Congreso Eucarístico para documentar cada uno de los elementos que hay debajo de nuestros pies. Era tal la expectación que incluso había curiosos preguntándole cuál era la finalidad.

Un topógrafo hace las mediciones en la plaza frente a la basílica de Elche / INFORMACIÓN

De hecho, las labores que se están realizando son el primer movimiento visible de una actuación que transformará durante al menos diez meses uno de los espacios más simbólicos del centro y que, por tanto, obligará a convivir con maquinaria pesada, restricciones y afecciones en pleno corazón turístico ilicitano.

Levantamiento

En esta fase, que podría durar varios días, se está recopilando toda la información geométrica de la plaza, procediéndose al levantamiento de cotas, registros, farolas. Se van tomando coordenadas y se registran centenares de puntos para elaborar posteriormente un plano detallado que permita adaptar la futura urbanización, donde queden detalladaos también, por ejemplo, los cambios de rasantes. Estos trabajos de campo son esenciales para obtener una radiografía milimétrica del estado actual de la plaza, y después de que hace unos meses se realizasen las prospecciones arqueológicas para confirmar que el subsuelo se encontabraba en orden. Esta nueva información se le transmitirá a los planos técnicos que utilizará la adjudicataria para ejecutar la reforma.

Calles

La actuación afectará a toda la Plaza del Congreso Eucarístico y a las calles adyacentes, por lo que el impacto sobre la actividad diaria será notable. La intervención implicará el cierre del espacio aunque ya el Ejecutivo local dejó entrever que los trabajos se harían por fases para que los trabajos condicionen lo mínimo posible las celebraciones de agosto donde la vida litúrgica gira entorno a la basílica. Desde el gobierno local ya se avanzó en abril que se estudiaría la posibilidad de sectorizar determinadas zonas para reducir el impacto de algunas celebraciones como la Serenata, la Roà o la Semana Santa, para cuando seguirían las obras en marcha.

También queda por aclarar cuáles serán los cambios que tendrán que hacer los hosteleros con las terrazas en vista de que habrá tramos impracticables por el futuro vallado. En este tiempo desde Aperturas han venido indicando que se ha producido algún encuentro con propietarios afectados para consensuar una solución temporal, aunque desde la Asociación de Hostelería y desde la Plataforma de Hostelería Ilicitana confirmaban este martes que por ahora no se les ha trasladado la medida definitiva.

5.300 metros

El proyecto adjudicado por el Ayuntamiento contempla una transformación integral de aproximadamente 5.300 metros cuadrados alrededor de la basílica. La actuación, valorada en más de 2,9 millones de euros y adjudicada a la UTE formada por Acsa Obras e Infraestructuras y Grupo Bertolín, prevé renovar por completo el pavimento, sustituir el mobiliario urbano, instalar iluminación LED integrada y ampliar las zonas de sombra mediante nuevo arbolado.

Uno de los elementos más llamativos será la incorporación de una fuente ornamental que podría convertirse en una alegoría al Misteri d’Elx, sin que todavía haya aclarado el resultado final. Además, la reforma pondrá especial énfasis en la accesibilidad ya que buena parte de los cambios previstos en el pavimento responden precisamente a la necesidad de adaptar la plaza a criterios actuales de movilidad y seguridad. Por ejemplo se sustuirán las actuales losas de piedra, especialmente resbaladizas cuando llueve, por otras que permitan por ejemplo a las personas con discapacidad visual tener mayor control cerca de las terrazas. La remodelación también buscará corregir algunos de los desniveles y barreras arquitectónicas presentes en el entorno.

Mediciones topográficas a los pies de Santa María en Elche / INFORMACIÓN

Desniveles

La intervención llegará cerca de un año y medio después de que el bipartito anunciase las catas. Aquellas previsiones situaban inicialmente la obra en cuatro meses y con un presupuesto cercano a 2,2 millones de euros, aunque finalmente tanto los plazos como el coste se dispararon. El proyecto definitivo recibió el visto bueno técnico a finales de 2025 y posteriormente obtuvo también el aval de la Conselleria de Cultura después de las excavaciones arqueológicas realizadas el pasado verano. Aquella intervención permitió confirmar que la remodelación podía ejecutarse sin comprometer los restos históricos existentes bajo el subsuelo, donde aparecieron vestigios que documentan actividad urbana desde época emiral hasta mediados del siglo XX.