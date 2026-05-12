Tres proyectos escolares para reducir residuos y activar cambios desde el aula

El Colegio Diocesano Santo Domingo se ha alzado con el primer premio de la IX edición de UNI2, el certamen impulsado por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche para que estudiantes preuniversitarios diseñen proyectos capaces de mejorar su entorno. Su propuesta, “Colegio y familia UNI2 contra el vertido de aceite”, fue reconocida en una final centrada este año en el consumo responsable y la economía circular. Junto a este proyecto, el jurado distinguió también al Colegio Santa Teresa de Alicante, segundo premio con “Eco mentores”, y a Carmelitas Elche, tercer clasificado por una iniciativa basada en talleres con materiales reciclados.

El resultado resume bien el sentido de esta edición: proyectos nacidos en el ámbito escolar, pero pensados para intervenir sobre problemas reconocibles fuera del aula. La recogida de aceite usado, la figura de los eco mentores y los talleres con materiales reciclados comparten una misma lógica: partir de gestos cercanos para activar cambios en la comunidad educativa. “Frente a una sostenibilidad entendida solo como discurso, los equipos finalistas propusieron acciones concretas, vinculadas a hábitos cotidianos y con capacidad para generar participación”, asegura Marián Estrada, coordinadora de este evento y responsable de Promoción Universitaria de CEU UCH en Elche.

La creatividad como respuesta a problemas cercanos

En su valoración, el jurado subrayó la calidad de los programas presentados y el nivel de innovación alcanzado por estudiantes que todavía se encuentran en etapas previas a la universidad. De forma especial, destacó aquellas propuestas que promovían un consumo responsable dentro de la economía circular y que, además, reducían la generación de residuos secundarios. Ese criterio permitió reconocer proyectos que no se quedaban en una declaración de intenciones, sino que planteaban fórmulas concretas para implicar a la comunidad educativa en soluciones aplicables.

Desde esa perspectiva, el primer premio otorgado al Colegio Diocesano Santo Domingo puso el foco en un problema doméstico y ambiental de gran impacto: el vertido inadecuado de aceite usado. Su proyecto conecta al colegio con las familias y transforma una práctica cotidiana en una oportunidad educativa. Lo relevante, por tanto, no es solo la elección del tema, sino la manera de abordarlo: convertir el aula, el hogar y el centro escolar en espacios coordinados para reducir un residuo especialmente contaminante.

Por su parte, el segundo premio concedido al Colegio Santa Teresa de Alicante reconoció el valor de “Eco mentores”, una propuesta que incorpora a las familias y a las tutorías como ámbitos de acompañamiento. A través de esta fórmula, la educación ambiental no se plantea como una acción aislada, sino como un proceso sostenido de seguimiento, orientación y corresponsabilidad. Así, el proyecto introduce una dimensión pedagógica especialmente interesante: los propios estudiantes se convierten en agentes capaces de impulsar cambios de hábitos en su entorno inmediato.

En tercer lugar, Carmelitas Elche fue distinguido por una iniciativa centrada en la reutilización de materiales mediante talleres creativos. En este caso, el jurado valoró la capacidad del proyecto para transformar residuos en recursos educativos, situando el reciclaje en un terreno práctico, visible y compartido por el alumnado. De este modo, la propuesta conecta la conciencia ambiental con la experiencia manual y con la creatividad, dos elementos que ayudan a que la economía circular deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una práctica comprensible.

Un certamen para ensayar la mirada universitaria

En esta edición participaron centros como El Valle, Maristas, Jesús María CEU, Santa Teresa, Diocesano Santo Domingo, La Devesa, San Alberto Magno, Carmelitas, Aitana, Agustinos, Lope de Vega Internacional y Jesuitinas. Antes de la final, los estudiantes habían tomado parte en una fase previa de presentación y formación coordinada por Marián Estrada, responsable de la iniciativa. En ella intervinieron los profesores de la CEU UCH Edgar Mozas, Manuel Tirado y Mariluz Roca, que acompañaron a los participantes en el proceso de preparación de sus proyectos.

Precisamente, esa fase formativa es una de las claves de UNI2. “El certamen no se plantea solo como una competición entre centros, sino como un itinerario en el que los escolares entran en contacto con metodologías próximas al ámbito universitario. Primero observan un problema, después lo delimitan, más tarde diseñan una intervención y, finalmente, defienden en público una propuesta. En ese recorrido, la idea inicial se transforma en proyecto y el aprendizaje se desplaza del aula al entorno”, subraya Estrada.

La dinámica de la final permitió comprobar hasta qué punto los proyectos habían sido trabajados como propuestas completas, y no solo como ideas bienintencionadas. El encuentro tuvo lugar el miércoles 6 de mayo de 2026 en el Aula Magna de la sede de Carmelitas de la CEU UCH en Elche, donde cada centro dispuso de un máximo de doce minutos para defender su iniciativa. Ese formato obligó a los equipos a ordenar el problema, explicar su solución y mostrar cómo podía implicarse la comunidad educativa. Tras las exposiciones, el jurado deliberó, se entregaron los diplomas a los finalistas y se anunciaron los tres proyectos ganadores.