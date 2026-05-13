El acuarelista de Elche Saorin, premiado en Madrid por su aportación al realismo contemporáneo

Resulta complicado, por no decir prácticamente imposible, enumerar la serie de exposiciones en las que se ha visto plasmada la obra del pintor jumillano Jesús Lozano (Saorin), afincado desde hace décadas en Elche. Y hace días ese bagaje artístico y fidelidad por el realismo contemporáneo construido a lo largo de más de cuatro décadas ha vuelto a tener sus frutos, después de que el artista haya recibido recientemente en Madrid la Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), una de las distinciones más prestigiosas del panorama artístico nacional y que solo se ha concedido en doce ocasiones a lo largo de su historia.

La ceremonia de entrega se celebró el pasado 8 de mayo en la sede de la AEPE, en la calle Infantas de Madrid, después de que el pasado otoño se le comunicase el reconocimiento. "Me hace muchísima ilusión compartirlo con mi gente querida", trasladó el propio artista entre sus seres queridos. Este encuentro estuvo presidido por el presidente de la institución, José Gabriel Astudillo López, y reunió a representantes del ámbito cultural, familiares, amigos y compañeros de profesión del pintor. Durante el acto, la secretaria general de la asociación, María Dolores Barreda Pérez, realizó una semblanza de la carrera del artista antes de que el presidente de la entidad alabara públicamente su trayectoria y su aportación al arte contemporáneo español.

La AEPE destacó especialmente su dominio técnico de la acuarela y su contribución al realismo contemporáneo, una corriente en la que Saorin se ha consolidado como uno de los grandes referentes nacionales. El artista, visiblemente emocionado durante algunos momentos de la ceremonia, agradeció el respaldo recibido y reconoció que el galardón supone un impulso para continuar trabajando “con renovada ilusión”.

Un momento de la recepción de la asociación al artista ilicitano / INFORMACIÓN

No se trata de un reconocimiento cualquiera. La Asociación Española de Pintores y Escultores fue fundada en 1910 y tuvo como primer presidente a Joaquín Sorolla. Entre sus fundadores figuran nombres esenciales de la historia del arte español como Ignacio Zuloaga, Mariano Benlliure o José María López Mezquita. Declarada de Utilidad Pública en 1912, la entidad cuenta desde 1964 con la Presidencia de Honor de los ahora reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.

Precisamente el prestigio histórico de la institución es uno de los aspectos que más valora el artista ilicitano. La Medalla de Honor, además, tiene la particularidad de concederse de forma directa, sin candidaturas externas ni concursos previos. “La relevancia de un premio radica en gran medida en la entidad que lo concede”, reconoce el acuarelista, plenamente consciente de la dimensión del reconocimiento que acaba de recibir.

El pintor pasa así a formar parte de un reducido grupo de creadores distinguidos con esta medalla, entre los que figuran artistas de la talla de Rafael Canogar, Eduardo Naranjo, el crítico Tomás Paredes o el mecenas Rafael Botí. Para Saorin, esta incorporación representa uno de los momentos más importantes de toda su carrera profesional.

Medalla de Honor que ha recibido el artista afincado en Elche / INFORMACIÓN

Muestras internacionales

La concesión de la Medalla de Honor llega, además, en un momento de plena actividad creativa y expositiva. El artista continúa participando en importantes muestras internacionales vinculadas al realismo contemporáneo. Una de las más recientes es “Mimesis Iberia”, la exposición internacional e itinerante inaugurada el pasado 2 de mayo en Zaragoza y organizada por la Galería Artelibre junto a la Galería Atelier Geraldes da Silva de Oporto.

La muestra reúne a destacados artistas españoles y portugueses especializados en realismo y figuración contemporánea que posteriormente viajará a Portugal. El ilicitano participa con la acuarela “Quemador quemado”, una obra realizada en 2001 y seleccionada expresamente para esta cita artística que buscaba tender puentes culturales entre ambos países a través del arte figurativo.

Eso sí, no es la primera vez que el pintor participa en proyectos internacionales de este tipo. Hace apenas un año formó parte también de la exposición colectiva “Unisonia”, celebrada en la Galería Atelier Geraldes da Silva de Oporto junto a otros artistas españoles y portugueses. En aquella ocasión presentó las obras “Azulada y vieja buhardilla” y “Mesa con telarañas y bota”, dos piezas de gran fuerza expresiva que evidencian su capacidad para convertir escenas cotidianas y objetos aparentemente sencillos en composiciones cargadas de emoción, memoria y simbolismo.

Ese universo creativo tan reconocible es precisamente el que ha acompañado a Saorin durante toda su trayectoria. Como él mismo ha expresado, aunque nació en Jumilla, su carrera artística está profundamente ligada a Elche, ciudad en la que reside desde 1984 y donde ha desarrollado gran parte de su obra. Autodidacta, nunca cursó estudios de Bellas Artes porque durante muchos años compaginó la pintura con su trabajo como funcionario. Sin embargo, esa ausencia de formación académica jamás le supuso un límite a su creatividad. Al contrario: aprendió desde la observación, la práctica constante y largas jornadas de estudio en soledad.

Título que la AETE le ha entregado a Jesús Lozano / INFORMACIÓN

Archivo de la memoria

2023 marcó un punto de inflexión en su carrera tras presentar “Saorin, archivo de la memoria”, un libro recopilatorio que recorre décadas de trayectoria artística a lo largo de más de 800 imágenes. La publicación recoge desde su primera exposición individual en 1982 hasta las muestras internacionales más recientes y constituye, en cierto modo, una síntesis de su evolución pictórica.

A INFORMACIÓN reconocía entonces que sigue una disciplina casi obsesiva, manteniendo la costumbre de madrugar y pasar horas frente al caballete. Una constancia que le ha permitido desarrollar un lenguaje propio en el que explora el paso del tiempo, la memoria y la transformación de los espacios cotidianos.

Una de las obras hiperrealistas de Saorin que formó parte de una exposición colectiva internacional / INFORMACIÓN

Desde viejas habitaciones abandonadas a muebles desgastados, herramientas rurales o paredes desconchadas se convierten en escenarios cargados de significado. En muchos de sus cuadros aparece ese diálogo entre pasado y presente que caracteriza su mirada artística. Un ejemplo es “Ayer y hoy”, una composición hiperrealista donde una vivienda rural abandonada convive visualmente con un aerogenerador moderno al fondo, símbolo del avance tecnológico y del relevo entre generaciones.

Saorin ha participado en más de 200 exposiciones en España y el extranjero. Su obra ha viajado a ciudades como Nueva York, París o diferentes países europeos vinculados a grandes encuentros internacionales de acuarela. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Extraordinario Reina Sofía obtenido hace ahora dos décadas o el Premio de Honor de la Fundación Jorge Alió a la trayectoria profesional y artística en 2014. Recientemente, incluso, la la revista de la Agrupación Española de Acuarelistas (AEDA) dedicó un artículo a su trayectoria de la mano del presidente de la entidad, José Luis Olleros Izard, y el volúmen se ilustró con sus obras en la portada y contraportada.

Jesús Lozano, Saorin, con uno de sus últimos trabajos junto al libro recopilatorio de su trayectoria. | ANTONIO AMORÓS / j.r.esquinas

Además, más de una treintena de sus obras forman parte de museos, colecciones públicas y fundaciones. Su virtuosismo técnico ha llevado a muchos especialistas a considerarlo uno de los grandes maestros españoles de la acuarela contemporánea.

Sin embargo, más allá de galardones, quienes conocen al autor destacan sobre todo su honestidad tratando de contar historias y rescatar emociones conservando fragmentos de memoria colectiva.