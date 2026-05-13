Bernat Soria expone ciencia disruptiva ante los Amigos del Arroz con Costra de Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche incorporó este miércoles a su tradicional comida-tertulia un marcado acento científico con la presencia del investigador y exministro Bernat Soria, que acudió acompañado por un equipo de profesionales vinculados a algunos de los proyectos más innovadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH). La cita, celebrada en el espacio habitual de la entidad gastronómica, reunió de nuevo alrededor de la mesa ilicitana a invitados de primer nivel, en esta ocasión para hablar de investigación biomédica, transferencia de conocimiento y futuro sanitario sin perder el hilo conductor de la costra, una de las señas culinarias más reconocibles de Elche.

Grupo de trabajo encabezado por Bernat Soria junto a Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

El encuentro permitió a los asistentes conocer líneas de trabajo que, según la información trasladada por la organización, se centran en retos de alto impacto clínico, como evitar la amputación en pacientes con pie diabético, tratar la degeneración macular y la retinopatía diabética, y avanzar en la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, entre otros proyectos. La jornada se presentó bajo la idea de compartir mesa con parte del equipo responsable de propuestas consideradas disruptivas dentro del ámbito universitario y biomédico de la UMH.

Ciencia alrededor de la mesa

Bernat Soria acudió como invitado y coordinador del grupo, presentado por la organización como “Proyectos disruptivos de Elche”. Médico e investigador, Soria fue ministro de Sanidad y Consumo y mantiene una larga trayectoria científica vinculada a la diabetes, la medicina regenerativa y la investigación biomédica. Su presencia dio a la comida-tertulia un perfil distinto al de otras convocatorias, más orientadas a la vida social, cultural, política o empresarial de la ciudad.

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra celebra cada miércoles su reunión gastronómica / INFORMACIÓN

La asociación recibió también a varios perfiles destacados del entorno científico y académico. Entre ellos, la profesora Etelvina Andreu, catedrática de Física Aplicada y doctora en Medicina, a quien el equipo de Soria define como “El cerebro mejor amueblado de la UMH”. Junto a ella participaron la profesora Gema Concepción Martínez Navarrete, doctora en Ciencias Biológicas, presentada como “Una fuerza de la naturaleza”, y la doctora Vanesa Zorrilla Muñoz, con dos doctorados y definida en tono afectuoso como “Simplemente perfecta”.

El equipo lo completaron la ingeniera Margarita Antón Bonete, descrita como “El cemento que todo lo une y coordina”, y la doctora Verónica Juan Quillis, médico y doctora, a quien su grupo presentaba como “La mejor documentalista de Europa”. La nómina de invitados reflejó la intención de la tertulia: acercar a la sociedad ilicitana, desde un formato informal y cercano, proyectos científicos que habitualmente se explican en congresos, laboratorios o espacios académicos.

Realidades diversas

El hecho de que estas cuestiones sanitarias y científicas llegaran a una tertulia gastronómica muestra, precisamente, la vocación de los Amigos del Arroz con Costra de abrir sus encuentros a realidades diversas de la ciudad y su entorno.

En paralelo, la diabetes tipo 1 y tipo 2 volvió a ocupar un lugar central en la conversación. La presencia de Soria y de investigadores de la UMH permitió trasladar al ámbito ciudadano algunos de los retos ligados a la prevención, el control de la enfermedad, la investigación traslacional y las posibilidades que ofrecen nuevas herramientas científicas.

Un momento de la comida con el plato tradicional ilicitano como protagonista / INFORMACIÓN

La costra como foro ciudadano

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años una intensa actividad de promoción de este plato ilicitano. Sus comidas-tertulia se han convertido en un espacio estable de encuentro para representantes de colectivos, profesionales, empresarios, sanitarios, investigadores, festeros, responsables públicos y personas vinculadas a la vida cultural y social del municipio.

En las últimas semanas, la entidad ha recibido a perfiles muy diversos, desde representantes de la Fundación Salud Infantil de Elche hasta la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, médicos de Atención Primaria o referentes del tejido asociativo local. En todos los casos, el esquema es similar: primero, el homenaje gastronómico al arroz con costra; después, la conversación y el intercambio de ideas.

La visita de Bernat Soria y del equipo de investigadores de la UMH confirma que la costra funciona ya como algo más que un plato. Es una excusa compartida para reunir alrededor de la mesa a personas que tienen algo que contar sobre la ciudad, su pasado, su presente o su futuro. En esta ocasión, el futuro llegó en forma de ciencia aplicada, medicina, diabetes, retina y proyectos biomédicos capaces de conectar la universidad con los problemas reales de los pacientes.