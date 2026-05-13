"No es burocracia, es abandono": el PSOE alerta de un año y medio de esperas con la dependencia en Elche

El PSOE denunció este miércoles el “colapso” del servicio de dependencia en Elche para reclamarle al bipartito de PP y Vox un “plan de choque urgente” con el que reducir los retrasos en la tramitación de expedientes con más personal, mayor coordinación entre administraciones y la asignación de una persona profesional de referencia para acompañar a cada familia durante todo el proceso. El portavoz adjunto socialista, Mariano Valera, alertó de que existían familias que acumulaban más de un año y medio de espera sin recibir una respuesta clara sobre ayudas municipales vinculadas a cuidados, atención domiciliaria o teleasistencia. Según explicó, muchas de ellas han registrado documentación, presentado reclamaciones e incluso han acudido al Síndic de Greuges sin obtener información sobre el estado de sus trámites.

“El problema ya no puede tratarse como un retraso puntual ni como una incidencia administrativa menor”, incidía achacando la situación a “un patrón de mala gestión política” que afecta directamente a personas mayores, personas con discapacidad y familias cuidadoras.

Expedientes

El dirigente socialista puso el foco en las consecuencias humanas del retraso administrativo. “Detrás de cada expediente hay una persona que necesita ayuda para ducharse, para comer, para moverse o para vivir con dignidad. Cuando una administración tarda más de un año en contestar, no está retrasando un papel: está abandonando a una persona”, recalcó.

Valera también recordó que el defensor del pueblo valenciano ya ha constatado incumplimientos de plazos, falta de transparencia y vulneración de derechos de personas dependientes. “Está diciendo negro sobre blanco lo que muchas familias sufren en silencio”, insistía. Entre las principales demandas, el PSOE ilicitano conminó al Ejecutivo local a publicar datos reales sobre la situación de la dependencia en Elche, incluyendo un desglose de expedientes pendientes según su antigüedad.

Valera afeó además la respuesta habitual del equipo de gobierno ante estas denuncias. “Ya sabemos lo que va a contestar la edil Celia Lastra: que han aumentado personal, que han reducido la espera, que el problema venía de antes y que el PSOE confunde. Pero las familias no viven de excusas, viven de respuestas”, reiteraron los socialistas.

Recortes

Valera relacionó la situación de la dependencia con las decisiones políticas adoptadas por el bipartito en materia social. “No se puede devolver dinero de servicios sociales mientras hay personas esperando ayuda a domicilio ni recortar en cuidados, teleasistencia o dependencia mientras hay familias desbordadas”, reprobó.

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Desde el grupo municipal insistieron en que la dependencia no es una ayuda "graciable ni una promesa electoral, sino un derecho reconocido por ley”. Desde el PSOE acusaron nuevamente al alcalde, Pablo Ruz, de “mirar hacia otro lado” ante la situación.