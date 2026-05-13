Elche gana un espacio deportivo multiusos en pleno corazón del Palmeral

Elche empieza a dar forma a una de las infraestructuras deportivas más ambiciosas previstas para la zona sur de la ciudad. El Ayuntamiento ha iniciado oficialmente los trámites para construir un gran complejo multiusos en el entorno de Puertas Coloradas, un proyecto largamente reclamado por vecinos y clubes deportivos y que supondrá ganar más de 16.000 metros cuadrados destinados al deporte, el ocio y la actividad física en pleno entorno del Palmeral.

La actuación se levantará en una amplia parcela situada entre las calles Vicente Antón Selva, Pintor Juan de Juanes y el Jardín Oftalmólogo Fernando Soler, dentro del sector E-15. El proyecto incluirá una piscina exterior, pistas multideporte, instalaciones para patinaje, zonas de calistenia, pádel, pickleball y espacios recreativos, además de vestuarios, salas multiusos y aparcamiento.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto al concejal de Deportes, José Antonio Román, y el edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, visitaron este miércoles el solar donde se ubicará el futuro recinto deportivo, que aspira a convertirse en uno de los principales polos de actividad física de esta parte de la ciudad.

Recreación de cómo serán las pistas de patinaje y atletismo del complejo deportivo de Puertas Coloradas en Elche / INFORMACIÓN

Adjudicada la redacción del proyecto

El Ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección técnica y coordinación de la futura instalación deportiva. La empresa encargada será A-INGENIA Research and Consulting, por un importe de 169.400 euros.

Según explicó Pablo Ruz, la adjudicataria dispondrá de un plazo de dos meses para redactar el proyecto básico y de un mes adicional para desarrollar el proyecto de ejecución definitivo.

“Se trata de un espacio deportivo muy necesario y muy reclamado por los vecinos de Puertas Coloradas y la zona sur del Raval”, destacó el alcalde durante la visita a los terrenos. Además, aseguró que el gobierno municipal “seguimos completando la ciudad con servicios e infraestructuras que transforman los barrios y mejoran la calidad de vida de los vecinos”.

La actuación permitirá convertir un solar actualmente vacío en un gran recinto orientado tanto al deporte base como a la práctica amateur y al uso vecinal cotidiano. El proyecto nace además con la intención de responder a la histórica demanda de equipamientos deportivos en esta parte de Elche, donde el crecimiento residencial de los últimos años no ha ido acompañado del mismo ritmo de nuevas instalaciones públicas.

Una piscina reclamada por los vecinos

Una de las principales novedades incorporadas al proyecto será la construcción de una piscina exterior, una infraestructura que inicialmente no figuraba en la planificación municipal pero que finalmente se incluirá tras las peticiones trasladadas por los residentes de la zona.

El alcalde explicó que para esta instalación acuática se reservará un espacio aproximado de 4.750 metros cuadrados dentro del conjunto deportivo. “En la previsión inicial no estaba contemplada, pero hemos decidido incluirla tras escuchar las demandas vecinales”, señaló Ruz. La futura piscina permitirá ampliar la oferta deportiva y recreativa de la zona sur de la ciudad y se sumará a otros equipamientos municipales existentes en Elche, especialmente relevantes durante los meses de verano.

Circuito de "pumptrack" proyectado en el barrio de Puertas Encarnadas de Elche / INFORMACIÓN

La incorporación de esta instalación ha sido especialmente bien recibida por asociaciones vecinales de Puertas Coloradas y del entorno del Raval, que desde hace años vienen reclamando mayores inversiones en servicios públicos y espacios deportivos de proximidad. El proyecto, además, pretende integrarse en el entorno del Palmeral histórico mediante una actuación de baja densidad y amplias zonas abiertas destinadas tanto al deporte como a la convivencia vecinal.

Patinódromo, pádel y nuevas disciplinas

El nuevo recinto deportivo incluirá una amplia variedad de instalaciones adaptadas a distintas modalidades deportivas. Entre ellas figuran un patinódromo con pista de velocidad, pistas multideporte, dos pistas de petanca, dos de pádel y dos pistas de pickleball, disciplina en auge que combina elementos del tenis, el pádel y el bádminton. Asimismo, el complejo contará con una zona de escalada, espacios para calistenia, vestuarios, salas multiusos, cantina y aparcamiento para facilitar el acceso de usuarios y deportistas.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, destacó que la actuación también responde a las necesidades planteadas desde numerosos clubes deportivos locales, que vienen reclamando desde hace tiempo más espacios para entrenamientos y competiciones. “También responde a las necesidades de los clubes deportivos de la ciudad, que reclaman más pistas para entrenamientos y competiciones”, apuntó Román.

En este sentido, el edil subrayó el crecimiento que están experimentando disciplinas como el patinaje, el voleibol o el baloncesto, así como la necesidad de dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras capaces de absorber esa creciente demanda deportiva.

La futura instalación seguirá una filosofía similar a otros espacios deportivos recientes impulsados por el Ayuntamiento, combinando pistas al aire libre, zonas cubiertas y áreas multifuncionales destinadas a distintos perfiles de usuarios.

Una reivindicación histórica

La creación de una gran zona deportiva en Puertas Coloradas llevaba años formando parte de las reivindicaciones vecinales y deportivas de esta parte de Elche. De hecho, el gobierno municipal ya anunció en septiembre de 2025 la intención de desarrollar este proyecto en una parcela de alrededor de 16.000 metros cuadrados.

En aquel momento, el Ayuntamiento avanzó que el recinto incluiría pistas deportivas, zonas recreativas y espacios para atletismo y patinaje, además de un pequeño edificio destinado a vestuarios y servicios logísticos. “Este es un proyecto que nos ilusiona que es necesario no sólo para esta zona de la ciudad sino para todo Elche”, aseguró entonces la edil Aurora Rodil durante la presentación inicial de la actuación.

Desde entonces, el Consistorio ha avanzado en la tramitación urbanística y en la preparación de la licitación necesaria para desarrollar el complejo. Con la adjudicación ya realizada para redactar el proyecto definitivo, el Ayuntamiento da ahora un paso clave para que las obras puedan licitarse una vez concluyan los trabajos técnicos. La previsión municipal pasa por seguir avanzando en la tramitación durante los próximos meses para convertir este gran espacio deportivo en uno de los nuevos referentes de la zona sur de Elche y en un equipamiento pensado tanto para el deporte federado como para el uso cotidiano de miles de vecinos.