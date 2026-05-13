Cuando un FP de peluquería y estilismo rompe con el miedo al rechazo de un joven que soñaba con ser drag queen en Elche

Emplear los conocimientos adquiridos en estética y peluquería para sensibilizar encima del escenario sobre la represión interna que puede llegar a vivir un joven por miedo al rechazo por cumplir su sueño. Es el reto que consiguieron este miércoles alumnos de FP de Elche y Rojales con el estreno de Sin raíces, con alas, una obra de teatro que no dejó indiferente a nadie desde las tablas del centro Integrado de Formación Profesional de La Torreta.

Y es que si la FP acostumbra a asociarse con talleres, prácticas y salidas laborales inmediatas, también puede convertirse en un canal de aprendizaje mucho más dinámico, así como un refugio emocional y laboratorio creativo a través del arte, el estilismo y la conciencia social donde se reúnan alumnos, actores así como artistas del mundo del transformismo.

El artista Alen Santander durante una de sus actuaciones / Rafa Arjones

Todo comenzó durante el curso 2024-2025 como un proyecto del módulo de Proyecto Intermodular del ciclo de Estilismo y Dirección de Peluquería del CIPFP ilicitano, que acabó escalando hasta dar forma a una producción teatral interdisciplinar donde maquillaje, peluquería, interpretación, iluminación y vestuario caminasen de la mano. Detrás de la idea original se encuentra la docente Ángela María Guilabert Montoya, que desde la dirección artística apostó por utilizar el teatro como herramienta educativa para abordar cuestiones que asaltan la cabeza de muchos jóvenes como la identidad, la necesidad de aceptación y la lucha por mostrarse al mundo sin esconderse.

Algunos de los participantes en esta obra. / Rafa Arjones

Colaboración

La propuesta dio un salto decisivo en septiembre de 2025 al incorporarse al proyecto alumnado del IES La Encantà de Rojales bajo la batuta de la docente María del Mar Durá Pacheco, que hace las veces de vicedirectora artística. Aquella colaboración entre centros terminó por consolidar un proyecto que ha trascendido los límites de lo académico, ya que no se trata únicamente de aprender un oficio sobre el papel o aplicar técnicas de caracterización y estilismo, sino llevar todo el conocimiento a un lenguaje artístico común.

La trama gira entorno a la historia de Sebastián, un joven marcado desde la infancia por su pasión por el baile y la expresión artística. Durante la puesta en escena fue quedando claro cuál fue su camino, atravesado por las miradas ajenas, la incomprensión y el rechazo hacia aquello que ama y que lo hace diferente. A medida que fue avanzando la obra se iba desvelando cómo el personaje inicia su particular viaje interior entre emociones como la ira, la tristeza, la alegría o la sorpresa, hasta alcanzar una transformación simbólica: convertirse en “Raíz”, la versión más auténtica y libre de sí mismo, su alter ego, el personaje drag queen que quería salir de su interior al mundo.

Sebastián, el protagonista, reconoce que tiene problemas capilares por el estrés / Rafa Arjones

Tal y como indica Mar Durá, uno de los grandes logros de este trabajo colectivo precisamente es haber convertido las enseñanzas de Imagen Personal en un lenguaje escénico propio. Teniendo en cuenta que el alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería de ambos centros participó activamente en el diseño capilar, el maquillaje, la caracterización y la ambientación visual de cada escena. Con lo cual, cada transformación sobre el escenario parecía contar algo más que un cambio de imagen, desde los peinados, los colores, las texturas y el vestuario, que funcionaban como prolongaciones emocionales de los personajes. Y es que aunque el elenco principal estaba compuesto por nueve intérpretes, entre bambalinas trabajaba un amplio equipo de alumnado encargado de la organización, la estética, la iluminación, el sonido y la gestión técnica del espectáculo

El público, accediendo a La Torreta. / Rafa Arjones

Peluquería

Hay escenas en las que incluso se recreó una peluquería por la que transita el protagonista, desesperado por problemas capilares asociados al hecho de reprimir sus emociones. Si bien, la historia termina girando hacia un mensaje esperanzador entre plumas, tacones y pelucas. Y es aquí cuando el protagonista se vio encandilado por la libertad que emanaba de la artista drag Alen Santander mientras actuaba en el local "Amore". La artista se prestó a colaborar en el proyecto al igual que distintas entidades y profesionales también lo han respaldado como la maquilladora Julia Carpio, Maniquí Teatro, el IES Carrús, Radio Jove Elx, TeleElx o la sala ilicitana Rumore. A ello se suma la implicación de actores colaboradores externos al ciclo formativo como Jordi Moreno, Quique Más, Manu Andrade, Kevin Mercader o la propia Santander.

Digamos que entre los focos la fuerza de la función radicó en la sensibilidad y la empatía con la que se abordaron contextos en los que otros jóvenes pueden identificarse, como el hecho de no saber encajar, el sufrimiento por el peso de determinadas palabras y la búsqueda de "espacios seguros" donde poder existir sin sentirse juzgado. En el plano educativo, la representación forma parte además del programa formativo oficial y trabaja competencias relacionadas con la creatividad, la autonomía, la comunicación o el trabajo en equipo.

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También conecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los vinculados a la educación de calidad, la igualdad y el consumo responsable. Eso sí, la dimensión pedagógica no eclipsó la artística entre giros dramáticos haciendo posible que la educación dejase de limitarse a transmitir conocimientos para empezar también a acompañar emociones.