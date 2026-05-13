El Hospital General de Elche arropa a niños ingresados con música y regalos

El Hospital General Universitario de Elche conmemoró este miércoles el Día del Niño Hospitalizado con una jornada centrada en el acompañamiento emocional de los menores ingresados y en la humanización de la atención sanitaria. La iniciativa incluyó el reparto de cartas y obsequios personalizados para pacientes pediátricos, además de un concierto ofrecido por alumnado del Conservatorio de Elche en distintas unidades del centro sanitario.

Los niños hospitalizados en el General de Elche recibieron regalos / INFORMACIÓN

La actividad se desarrolló en las áreas de Pediatría, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y el Hospital de Día Pediátrico, donde profesionales y entidades colaboradoras quisieron trasladar un mensaje de cercanía tanto a los niños y niñas hospitalizados como a sus familias. La acción también alcanzó a la Unidad de Salud Mental Infantil, donde la música en directo formó parte de la programación prevista para esta conmemoración.

Atención emocional durante el ingreso

El objetivo principal de esta celebración fue reforzar el apoyo emocional a los pacientes pediátricos durante su estancia hospitalaria y hacer más amable un proceso que, en muchos casos, resulta complejo tanto para los menores como para sus familiares. Para ello, el hospital organizó la entrega de regalos adaptados a la edad de cada paciente y cartas de apoyo dirigidas especialmente a menores con enfermedades crónicas.

La jornada del Niño Hospitalizado sirvió para destacar la importancia de humanizar la atención sanitaria / INFORMACIÓN

Los mensajes personalizados buscaban transmitir cercanía y acompañamiento en un entorno sanitario en el que el bienestar emocional se considera cada vez más importante dentro de la recuperación y la atención integral de los pacientes. Además, los detalles que acompañaban a las cartas fueron seleccionados específicamente para complementar esa idea de apoyo continuo y humanización de la asistencia.

La iniciativa contó con la colaboración de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio), entidad adscrita a la Conselleria de Sanidad, encargada de gestionar la donación de los materiales entregados durante la jornada. Por su parte, la empresa Tempe aportó los obsequios y elaboró las cartas gracias a la participación del voluntariado de la compañía.

Desde el centro hospitalario destacan que ambas entidades mantienen una relación estable de colaboración con el Hospital General Universitario de Elche para garantizar que esta celebración pueda desarrollarse cada año y seguir consolidándose como una actividad vinculada al bienestar de los menores ingresados.

Música en Pediatría y Salud Mental Infantil

La programación incluyó además un concierto interpretado por alumnos de viola del Conservatorio de Elche, acompañados por su directora, Blanca Arribas. La actuación recorrió la planta de Pediatría y la Unidad de Salud Mental Infantil con el propósito de amenizar la estancia de los pacientes y contribuir a crear un ambiente más cercano y menos hostil dentro del hospital.

Las piezas musicales fueron recibidas con especial atención por parte de los menores y sus familias, en una actividad que transformó durante unos minutos los pasillos y habitaciones del hospital en un espacio diferente al habitual entorno clínico. La música se convirtió así en una herramienta más de acompañamiento emocional y en un recurso de apoyo dentro de la estrategia de humanización impulsada por el centro sanitario.

El Día del Niño Hospitalizado se celebra cada 13 de mayo con el propósito de dar visibilidad a la realidad de miles de menores que permanecen ingresados en hospitales y reconocer también el trabajo de profesionales sanitarios, familias y voluntarios que participan en su cuidado diario.

En los últimos años, numerosos hospitales españoles han incorporado actividades lúdicas, culturales y educativas a sus programas asistenciales para reducir el impacto emocional que puede generar la hospitalización infantil. En este contexto, el Hospital General Universitario de Elche mantiene distintas líneas de trabajo orientadas a favorecer entornos más humanos y adaptados a las necesidades emocionales de los pacientes pediátricos.

La jornada se vivió en las unidades infantiles del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Colaboración estable con entidades solidarias

La Dirección del Hospital General de Elche agradeció la implicación de Tempe, Fisabio y el Conservatorio de Elche en una jornada que permitió visibilizar esta conmemoración y reforzar el bienestar emocional de los menores ingresados y de sus familias. El centro sanitario subrayó además la importancia de este tipo de colaboraciones para complementar la atención médica con iniciativas centradas en el aspecto humano y emocional del ingreso hospitalario.

Diversos estudios sobre hospitalización pediátrica destacan precisamente la relevancia de estas acciones para disminuir la ansiedad y el estrés asociados al ingreso. Investigaciones relacionadas con la humanización sanitaria concluyen que actividades vinculadas a la música, el juego o el acompañamiento emocional ayudan a mejorar la experiencia hospitalaria de los menores y favorecen también la relación entre pacientes, familias y profesionales sanitarios.

Concierto de alumnos del Conservatorio de Elche / INFORMACIÓN

La celebración concluyó con el reparto final de cartas y regalos en las distintas unidades pediátricas del hospital, en una jornada marcada por la música, los mensajes de apoyo y la voluntad de hacer más cercana la estancia hospitalaria de los niños y niñas ingresados.