Siete palmeras menos en l'Hort del Gat de Elche para recuperar el origen agrícola

La recuperación del valor paisajístico y agrícola de l'Hort del Gat en Elche atraviesa una fase clave de reordenación del espacio y en ese punto este miércoles se apreciaba una estampa controvertida: palmeras arrancadas y tiradas por el suelo. Desde fuera del vallado vecinos y visitantes paseaban por el entorno del IES Sixto Marco cuando se quedaron expectantes ante los imponentes ejemplares de varios metros fuera de la tierra, una situación que, ante el desconocimiento, ha provocado que haya quienes se pregunten si estaban dañadas por alguna plaga.

Sin embargo, lejos de responder a problemas fitosanitarios o a una tala indiscriminada, la intervención persigue reorganizar el espacio para recuperar las cuadrículas agrícolas originales, potenciar la presencia de palmera datilera y eliminar especies introducidas durante las últimas décadas que rompían la estructura tradicional del huerto.

Justo los ejemplares que se han retirado, unos siete, son variedades de corte tropical que hace décadas se plantaron sobre el lugar y ahora ya no tienen cabida en esta puesta en valor del huerto histórico, y más teniendo en cuenta que las pretensiones del bipartito de PP y Vox son devolver el uso ancestral del pulmón verde con la aspiración de que se convierta en uno de los mayores reclamos para el visitante como ocurrió con l'Hort de Pontos.

Ejemplares de palmera "Washingtonia" arrancados este miércoles para la recuperación de l'Hort del Gat / Héctor Fuentes

Hueco

Apenas días después de que se hayan iniciado las obras de adecuación valoradas en 630.000 euros, y financiadas con fondos europeos, se puede apreciar el hueco que han dejado palmeras washingtonia y otras como la Phoenix canariensis que durante todos estos años han convivido con los cientos de datileras en el enclave pese a que a nivel patrimonial no están protegidas por la ley del Palmeral al tratarse de variedades que no son propias del terreno mediterráneo y ajenas a la configuración histórica por la que Elche es Patrimonio de la Humanidad. Apuntan expertos que incluso se consideran especialmente problemáticas por su vinculación con la propagación del picudo rojo.

Según ha podido saber este diario, lo que se quiere es volver a hacer visible el huerto tradicional porque estas especies “rompían el trazado original”. La idea del proyecto es que el visitante pueda entender cómo era realmente un huerto tradicional, con sus bancales, acequias, alineaciones de palmeras datileras y cultivos asociados, alejándose de la imagen de jardín ornamental o parque urbano que fue cayendo cada vez más en la degradación.

Cerramiento del huerto de Elche junto a uno de los párkings próximos / Héctor Fuentes

Acequia Mayor

Todo apunta a que incluso se pondrán a punto y se embellecerán las canalizaciones de la Acequia Mayor del Pantano para que sea más visible el sistema productivo ligado a las acequias, todo con el ojo puesto en el futuro valor pedagógico que se puede extraer de la recuperación del enclave. Precisamente, una de las actuaciones más relevantes consistirá en integrar la acequia junto al instituto dentro del recorrido visitable del huerto.

Para ello, la adjudicataria está modificando parte del muro perimetral y desplazando el vallado para que el trazado hidráulico tradicional pueda contemplarse desde el interior del recinto. Esta medida responde también a una petición del propio centro educativo, que había planteado problemas derivados del contacto del alumnado con el brazal de la acequia del Real. El Ayuntamiento ya trasladó recientemente que el entorno llevaba alrededor de tres décadas sin riego regular y había perdido buena parte de su configuración agrícola original. El reto es que tras el desmantelamiento de la Estación Phoenix llegue a convertirse en un centro de interpretación del Palmeral, donde vecinos, escolares y turistas puedan comprender por qué Elche tiene el reconocimiento de la Unesco.

200 palmeras más

En paralelo a la retirada de estas especies, el proyecto contempla nuevas plantaciones de palmera datilera, e incluso el alcalde, Pablo Ruz, llegó a cifrar en su día que habría 200 nuevos ejemplares, que irán colocándose en los tramos más pobres a nivel de vegetación, como podrían ser las inmediaciones de la propia casa centenaria recién restaurada.

La transformación empieza a ser visible en una zona que hasta hace poco presentaba una imagen de abandono extremo y pese a ser el huerto urbano más grande del término municipal. Durante años la maleza, estanques añadidos que acabaron semiderruidos por la falta de mantenimiento fueron sumando puntos a esas notas de abandono en el entorno, e incluso llegó a formarse un asentamiento de personas sin hogar que buscaban cobijo aprovechando que era un lugar poco frecuentado por la falta de cuidados.

En estos momentos se puede apreciar cómo se han demolido aquellas construcciones que no formaban parte del diseño histórico del huerto y se está limpiando visualmente el espacio. Si bien, dentro de esa recuperación paisajística sí se mantendrán algunos ejemplares singulares como el gran ficus monumental existente junto a la casa centenaria o algunos dragos situados en la zona ajardinada más próxima al edificio principal. De igual modo, también se está acometiendo el forjado de todo el perímetro para levantar el vallado definitivo, que será crucial para evitar nuevos episodios de vandalismo y accesos incontrolados. El nuevo cerramiento llegará prácticamente hasta el entorno del instituto Cayetano Sempere y permitirá integrar visualmente una zona muy deteriorada situada junto a huertos privados y dependencias policiales.

Fiestas

El Ejecutivo local avanzó hace unos días que la intención municipal es inaugurar el espacio antes de las Fiestas de agosto con una jornada abierta a la ciudadanía. Los carteles instalados por la empresa en la avenida de Santa Pola son más optimistas y apuntan a que las obras finalizarán el próximo 30 de junio. Tras la intervención, el recinto combinará zonas de estancia junto a la casa rehabilitada con amplias áreas agrícolas visitables, caminos de tierra batida y nuevas alineaciones de palmeras datileras que den pie a organizar visitas guiadas al lugar.