La pasarela de Altabix abrirá finalmente la próxima semana tras sumar otro mes de demora en Elche

La nueva pasarela peatonal de Altabix abrirá finalmente entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, según fuentes del gobierno municipal, casi un mes después de la fecha anunciada por el bipartito ilicitano, que inicialmente puso como límite "los primeros meses del año". La infraestructura, llamada a unir dos sectores históricamente separados por las vías del tren, debía entrar en funcionamiento a mediados de abril, aunque ya llevaba un considerable retraso. Entonces, se explicó que las modificaciones introducidas durante la recta final de la obra justificaban el retardo. A ello, se sumaba ahora la demora administrativa vinculada al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( Adif), que tardó, siempre según fuentes municipales, en dar el permiso para realizar la prueba de carga del puiente. Entre todas las nuevas condiciones se acababa desplazando la puesta en servicio de esta infraestructura que vertebrará el barrio de Altabix hasta más allá de mediados de mayo.

Para la prueba de carga del nuevo viaducto se utilizó una grúa de grandes dimensiones en el barrio de Altabix de Elche / INFORMACIÓN

La actuación, considerada una de las principales intervenciones de movilidad peatonal de los últimos años en la ciudad, encara ya sus últimos remates tras superar recientemente las pruebas de carga obligatorias previas a la apertura. La demora acumulada responde, principalmente, a la incorporación de mejoras reclamadas por residentes de la zona en materia de privacidad, iluminación y ornamentación, además de la tardanza en recibir la autorización de Adif para ejecutar el ensayo técnico sobre la estructura.

La pasarela permitirá conectar los sectores E-20 y E-24 de Altabix mediante un paso seguro para peatones, bicicletas y patinetes, eliminando además uno de los puntos negros históricos del barrio: el cruce indebido de personas sobre las propias vías del tren.

Cambios exigidos por vecinos

La apertura de la infraestructura ya había sido aplazada oficialmente en marzo por el Ayuntamiento, que situó entonces la inauguración en torno al 13 de abril. Sin embargo, aquel nuevo calendario tampoco se ha cumplido.

Los sacos de arena ejercían de peso para comprobar la resistencia del puente sobre las vías del tren en Elche / INFORMACIÓN

Durante el desarrollo final de la actuación, vecinos de edificios próximos trasladaron al Consistorio su preocupación por el impacto visual de parte de la estructura. Algunas plataformas y rampas quedaban prácticamente a la altura de balcones y ventanas de viviendas cercanas, lo que generó quejas por la pérdida de intimidad de los moradores.

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, reconoció entonces la situación y explicó que elAyuntamiento decidió introducir modificaciones una vez comprobado sobre el terreno el efecto real del puente sobre el entorno residencial.

“Estamos mejorando ante los cambios solicitados por los vecinos”, resumió el edil. “La plataforma se ponía a la altura de los balcones”, añadió Guilabert, quien admitió que algunos residentes consideraban que con el diseño inicial “perdían privacidad”.

A raíz de estas reclamaciones, el gobierno municipal ordenó instalar panelados similares a las vallas ornamentales del Parque Municipal para impedir la visión directa hacia las viviendas próximas. Las actuaciones se ampliaron además con mejoras adicionales de jardinería, urbanización y alumbrado nocturno.

La infraestructura incorpora ahora nuevos elementos de protección visual, refuerzo de iluminación para incrementar la sensación de seguridad y actuaciones paisajísticas destinadas a integrar mejor el puente dentro del barrio.El permiso de Adif retrasó la prueba clave

Otro de los factores determinantes en el retraso definitivo ha sido la espera de la autorización de Adif para ejecutar la prueba de carga de la estructura, imprescindible antes de permitir el uso ciudadano de la pasarela.

El ensayo técnico no pudo realizarse en las fechas inicialmente previstas debido a la necesidad de coordinar la actuación con el administrador ferroviario y ajustarla a las limitaciones de circulación de la línea Alicante-Murcia.

La prueba se llevó a cabo finalmente hace dos fines de semana mediante una gran grúa y diferentes pesos distribuidos sobre el tablero para verificar el comportamiento estructural del puente.

Según explicó Guilabert tras el ensayo, los resultados fueron “satisfactorios”, lo que permitió desbloquear definitivamente la fase final de la obra.

Prueba de peso en la pasarela de Altabix en Elche / INFORMACIÓN

No obstante, desde el propio Ayuntamiento se ha venido criticando en los últimos meses la lentitud burocrática de Adif para autorizar actuaciones urbanas vinculadas al entorno ferroviario.

Lluvias y remates pendientes

La meteorología también ha condicionado parte de los trabajos finales. Las lluvias registradas durante varias semanas de marzo y abril afectaron especialmente al hormigonado de accesos y a la urbanización exterior.

“No puedes terminar de trabajar con el hormigón si te está lloviendo”, explicó Guilabert durante una visita a la obra. “No solo es que deje de llover, es que además tienes que esperar a que el terreno esté seco para poder echar el hormigón. Si no, no fragua bien”, apostilló.

Actualmente, las labores pendientes se centran en pequeños remates de jardinería, iluminación, cerramientos y adecuación de accesos antes de la apertura definitiva.

Un puente para acabar con los cruces peligrosos

Más allá del retraso acumulado, vecinos de la zona consideran que la entrada en funcionamiento de la pasarela supondrá un cambio importante para la seguridad del barrio.

Durante años, numerosos peatones han cruzado las vías directamente utilizando caminos improvisados y accesos abiertos entre ambos lados de Altabix. La ausencia de conexiones cómodas y rápidas convirtió esta práctica en una rutina diaria para muchos residentes.

“Decenas de personas cruzan a diario de un lado al otro del barrio utilizando las vías”, advertían recientemente a INFORMACIÓN vecinos del entorno, preocupados por el riesgo constante que supone esta situación.

El problema volvió a quedar expuesto hace semanas tras el sabotaje protagonizado por cuatro menores en el entorno ferroviario, un episodio que reabrió el debate sobre la necesidad urgente de canalizar adecuadamente el tránsito peatonal.

Una infraestructura estratégica para Altabix

La pasarela presenta 44 metros de longitud y 5,5 metros de anchura. El tablero se eleva unos siete metros sobre las vías para cumplir con la normativa ferroviaria y permitirá el paso simultáneo de peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal. La estructura se apoya sobre rampas accesibles y escaleras adaptadas al desnivel existente en la zona.

Su instalación requirió además una compleja operación nocturna coordinada con Adif para colocar el tablero principal sin interferir en el tráfico ferroviario. La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 2,7 millones de euros.