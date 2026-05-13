La Policía Local de Elche detiene a un hombre en Perleta tras ser sorprendido dentro de una autocaravana

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo en la pedanía ilicitana de Perleta después de ser sorprendido en el interior de una autocaravana estacionada dentro de una finca privada. El arresto se produjo tras el aviso realizado por los propietarios de la vivienda, que alertaron a los agentes de la presencia de un intruso en su parcela.

Los hechos ocurrieron cuando los dueños del inmueble regresaron a casa y detectaron varios indicios de que alguien había accedido al recinto sin autorización. Según fuentes municipales, los residentes observaron daños en una de las puertas de acceso y comprobaron además que la autocaravana situada en el interior de la parcela también presentaba signos de haber sido forzada.

La rápida actuación policial permitió localizar al sospechoso todavía dentro del vehículo.

Una de las cerraduras forzadas en la pedanía de Elche de Perleta / INFORMACIÓN

Aviso vecinal y llegada de la patrulla

La intervención comenzó tras una llamada recibida por la Policía Local en la que se informaba de la posible entrada de un individuo en una finca privada de Perleta. Hasta el lugar se desplazó una patrulla para comprobar lo ocurrido y entrevistarse con los propietarios.

A su llegada, los agentes fueron informados de los daños detectados en distintos puntos de la parcela. Los dueños explicaron que, al volver a la vivienda, encontraron una puerta dañada y observaron además que la cerradura de la autocaravana ubicada en el interior del recinto parecía haber sido manipulada o forzada.

Los policías iniciaron entonces una inspección de la zona y comprobaron que, efectivamente, había una persona en el interior del vehículo estacionado en la finca.

La actuación permitió sorprender al sospechoso infraganti, circunstancia que facilitó la intervención inmediata de los agentes.

Localizado dentro del vehículo

Tras identificar al individuo y realizar las primeras comprobaciones en el lugar de los hechos, la Policía Local procedió a la detención del sospechoso por su presunta relación con el intento de robo y los daños ocasionados en la propiedad privada.

Según informó el Ayuntamiento de Elche, el hombre fue trasladado posteriormente a un centro sanitario para someterse a un reconocimiento médico antes de continuar con las diligencias policiales correspondientes.

Una vez finalizados los trámites iniciales, el detenido quedó a disposición de la Guardia Civil, cuerpo encargado de continuar con la investigación de lo sucedido y de instruir las actuaciones judiciales derivadas del caso.

El incidente generó preocupación entre vecinos de la pedanía, una zona caracterizada por viviendas dispersas y parcelas privadas donde los residentes suelen reclamar una mayor vigilancia ante episodios de robos o accesos no autorizados.

Investigación abierta

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el detenido ni sobre si pudo sustraer algún objeto del interior de la parcela o de la autocaravana donde fue localizado.

La investigación permanece abierta para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si el arrestado podría estar relacionado con otros hechos similares registrados en áreas rurales o pedanías del término municipal ilicitano.

La actuación desarrollada por la Policía Local permitió, en cualquier caso, interceptar al sospechoso antes de abandonar la finca y evitar que pudiera huir del lugar.

El suceso vuelve a poner el foco sobre los problemas de seguridad que periódicamente denuncian vecinos de algunas pedanías de Elche, especialmente en viviendas aisladas o parcelas situadas en zonas de baja densidad urbana.

En este caso, la colaboración ciudadana y el rápido aviso de los propietarios resultaron claves para facilitar la intervención policial y culminar con la detención del presunto autor de los hechos.