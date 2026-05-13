El periodista Vicente López Deltell pregonará las Fiestas de Crevillent

El periodista de INFORMACIÓN Vicente López Deltell será este año el encargado de ejercer como mantenedor del Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Crevillent, uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios del calendario festero local y que marca el inicio de las celebraciones en honor a San Francisco de Asís.

El acto se celebrará, como es tradición, el sábado previo al arranque de las fiestas en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, donde más de 1.300 personas asistirán a la presentación oficial de los capitanes de los bandos moro y cristiano y de las doce bellezas representantes de las comparsas crevillentinas. Será en ese escenario donde López Deltell asumirá el papel de mantenedor, encargado de loar, pregonar y exaltar unas fiestas profundamente arraigadas en la historia y la identidad cultural del municipio.

El periodista de INFORMACIÓN Vicente López Deltell, en una imagen reciente / Carlos Torres

La designación supone además un reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada tanto al mundo de la comunicación como a las tradiciones festeras y culturales de Crevillent.

Vinculación festera y raíces beduinas

Vicente López Deltell mantiene desde hace décadas una relación directa con las Fiestas de Moros y Cristianos crevillentinas. Festero de la comparsa mora Beduinos, es además hijo y padre de integrantes de la misma comparsa, circunstancia que ha reforzado una implicación familiar y emocional con la celebración.

Su relación con el mundo festero no se limita únicamente a la participación como comparsista. En 2016 ejerció como mantenedor del Acto de Presentación de la Sultana Beduinos, Alicia Prieto Mas, además de colaborar habitualmente en el Llibre de la FEsta.

A ello se suma su experiencia como narrador de desfiles y actos festeros en distintas televisiones locales, una faceta que le ha permitido trasladar al público la evolución de unas celebraciones consideradas entre las más importantes de la provincia de Alicante.

La figura del mantenedor ocupa un papel especialmente simbólico dentro del acto de proclamación. Además de presentar y ensalzar a los protagonistas de las fiestas, su intervención sirve tradicionalmente para reivindicar el valor cultural, histórico y social de unas celebraciones que movilizan cada año a miles de personas en Crevillent.

Más de 25 años en INFORMACIÓN

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1997, Vicente López Deltell ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ligado al periodismo provincial. Desde hace más de 25 años trabaja como redactor en el diario INFORMACIÓN, medio en el que ha publicado numerosos reportajes y trabajos periodísticos vinculados especialmente al ámbito social, sanitario y medioambiental.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diferentes reconocimientos profesionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Medioambiental de Ecovidrio, el Premio Provincial de Periodismo Ambiental de Hidraqua, el XIV Premio Enfermería y Periodismo otorgado por el Colegio de Enfermeros de Alicante o el I Premio de Periodismo y Medio Ambiente concedido por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El periodista crevillentino fue recientemente mantenedor de la proclamación de Francisco Polo como Cofrade de Honor de la Semana Santa / Carlos Torres

Su carrera académica también ha estado ligada al ámbito universitario. Desde 2007 es profesor asociado de la Universidad de Alicante, donde imparte la asignatura de Comunicación y Medios Escritos, vinculada a la formación de futuros periodistas y profesionales de la comunicación.

Además, completó su formación con un Máster en Dirección de Comunicación en la Universidad Católica de Murcia en el año 2010.

La experiencia profesional de López Deltell se ha extendido igualmente al ámbito editorial y corporativo. Fue fundador y director de “El Periòdic del Poble” y actualmente dirige la histórica y centenaria revista “Crevillente Semana Santa”, considerada una de las publicaciones más veteranas y representativas de la localidad.

Referente cultural y cofrade

Su implicación con las tradiciones locales también ha estado muy vinculada a la Semana Santa crevillentina. Dentro de la Federación de Cofradías desempeñó durante ocho años la labor de cronista oficial de la celebración pasional, una tarea centrada en documentar y difundir uno de los patrimonios culturales más importantes del municipio.

Paralelamente, desde 2012 ejerce como director de Comunicación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante, responsabilidad que anteriormente también desempeñó en otras entidades y empresas como el Grupo Enercoop, donde en enero era el encargado de guiar el acto de conmemoración del centenario de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent.

La elección de Vicente López Deltell como mantenedor del Acto de Proclamación refuerza así el perfil de una figura estrechamente vinculada tanto a la comunicación como a la vida cultural, festera y asociativa de Crevillent.

El acto de proclamación constituye cada año uno de los momentos más esperados previos al inicio oficial de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Durante la ceremonia se presentan públicamente los capitanes de ambos bandos y las doce bellezas representantes de las comparsas locales, en una gala que reúne a cientos de festeros, autoridades y vecinos. La intervención del mantenedor supone tradicionalmente uno de los momentos centrales de la noche, al convertirse en la voz encargada de ensalzar el sentimiento festero y reivindicar el papel de unas celebraciones que forman parte esencial de la identidad colectiva de Crevillent.

Con su designación, la organización reconoce no solo la trayectoria periodística de Vicente López Deltell, sino también su compromiso continuado con la difusión de las tradiciones locales y su estrecha vinculación personal con el universo festero crevillentino.