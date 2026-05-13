Vox alerta de colapso administrativo en Elche por la regularización masiva de inmigrantes ilegales y muestra su rechazo en el pleno

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche llevará al próximo pleno una moción con la que pretende escenificar su rechazo a la política de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular impulsada por el Gobierno central. La iniciativa pone el foco en las consecuencias que, según la formación, ya está teniendo en la administración local la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026 y advierte de una posible saturación de los servicios municipales vinculados a la atención ciudadana.

La propuesta registrada por la formación plantea, además, exigir mayores controles en la tramitación de expedientes relacionados con el arraigo y los informes de vulnerabilidad social, al tiempo que reclama que el Ayuntamiento no destine recursos extraordinarios para agilizar procesos derivados de la regularización.

Saturación en oficinas municipales

Según expone Vox en la moción, el nuevo procedimiento extraordinario promovido por el Ejecutivo central está generando una creciente presión sobre áreas municipales como Padrón, Registro o Servicios Sociales. La formación sostiene que la llegada masiva de solicitudes vinculadas a estos procedimientos puede acabar repercutiendo directamente en la atención ordinaria que reciben los ilicitanos.

“Estamos ante un riesgo real de colapso en la atención ordinaria”, han afirmado desde el grupo político. En la misma línea, añaden que “los recursos públicos locales se están viendo desbordados, lo que provoca retrasos en la tramitación de expedientes de nuestros vecinos y una presión inaceptable sobre los funcionarios para emitir informes de vulnerabilidad sin las debidas garantías”.

La moción será debatida previsiblemente en la próxima sesión plenaria municipal y se suma a otras iniciativas que la formación ha impulsado en distintos ayuntamientos españoles tras la aprobación de la nueva normativa estatal sobre extranjería.

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, escucha en un pleno al socialista Héctor Díez / Pilar Cortés

Vox Elche considera que la medida impulsada por el Gobierno de España responde a acuerdos políticos alcanzados con sus socios parlamentarios y sostiene que el objetivo del Ejecutivo es regularizar a más de medio millón de personas que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular.

Desde la formación califican esa medida como un “premio a quienes vulneraron las leyes” y sostienen que puede provocar un “inevitable efecto llamada”. A juicio del grupo municipal, la decisión también supone un agravio comparativo respecto a quienes cumplen los procedimientos legales establecidos para residir y trabajar en España.

Verificación “estricta” de expedientes

Uno de los aspectos centrales de la moción presentada por VOX es la exigencia de reforzar los controles administrativos relacionados con la emisión de documentación y certificados vinculados a los procesos de regularización.

La propuesta plantea que todas las solicitudes sean sometidas a una revisión individualizada y debidamente acreditada documentalmente. El objetivo, según el texto registrado, es evitar automatismos administrativos en la concesión de certificados o informes municipales.

En concreto, la formación reclama que los informes de vulnerabilidad social se elaboren únicamente a partir de “hechos objetivamente acreditados” y tras una evaluación técnica completa. VOX sostiene que la presión sobre los departamentos municipales podría derivar en la emisión de informes sin suficientes garantías técnicas o jurídicas.

La moción también pone el foco en la carga de trabajo que soportan actualmente algunos empleados municipales. Desde el grupo político consideran que el aumento de trámites relacionados con extranjería puede repercutir negativamente en otros procedimientos cotidianos que afectan directamente a la ciudadanía ilicitana.

Por ello, Vox solicita expresamente que el Ayuntamiento no habilite refuerzos específicos de personal ni partidas extraordinarias destinadas a facilitar estos procesos administrativos. La formación reclama que la prioridad operativa y presupuestaria continúe centrada en la prestación de servicios públicos ordinarios para los vecinos de Elche.

Petición de repatriaciones

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa plantea instar al Gobierno de España a revertir las modificaciones legales aprobadas en 2026 en materia de extranjería. Además, VOX propone reclamar la repatriación de las personas que permanezcan en España de manera irregular.

La formación defiende que las ayudas sociales y los recursos públicos deben estar condicionados a criterios de arraigo, cumplimiento legal y contribución económica al país. En ese sentido, el texto de la moción insiste en vincular el acceso a determinados recursos públicos a una situación administrativa regularizada.

La iniciativa se enmarca dentro del discurso que Vox mantiene a nivel nacional respecto a las políticas migratorias y la gestión de fronteras. En los últimos meses, el partido ha endurecido sus posicionamientos sobre inmigración irregular y ha reclamado mayores competencias y controles administrativos en distintos ámbitos institucionales.

En el caso concreto de Elche, la moción sitúa el debate en el funcionamiento de los servicios municipales y en la capacidad de respuesta administrativa ante el incremento de trámites relacionados con la nueva regulación estatal.

La formación considera que la situación puede derivar en una sobrecarga progresiva para áreas ya tensionadas por el elevado volumen de atención ciudadana. Entre ellas cita especialmente oficinas relacionadas con empadronamientos, registro administrativo y tramitación de ayudas sociales.

Desde VOX sostienen que la administración local debe evitar convertirse en una “ventanilla facilitadora” de procesos extraordinarios impulsados desde el Gobierno central y defienden la necesidad de extremar el control documental en todos los expedientes vinculados a extranjería.

La moción abrirá previsiblemente un nuevo debate político en el pleno municipal sobre inmigración, servicios públicos y gestión administrativa, un asunto que ya ha generado confrontación en otras instituciones y que ahora aterriza también en la política local ilicitana.

El texto registrado por Vox insiste en que la prioridad del Ayuntamiento debe centrarse en garantizar la correcta prestación de servicios a los vecinos de Elche y evitar, según sostienen, que los departamentos municipales sufran una saturación que repercuta directamente en la atención ordinaria.