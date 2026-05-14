El XXV aniversario del Patrimonio de la Humanidad del Misteri d'Elx empapela de dibujos escolares la Casa de la Festa

La Casa de la Festa abrirá este sábado sus puertas para mostrar a la ciudadanía buena parte de aquello que normalmente queda fuera de la mirada del público: los ensayos, los trajes, las pelucas, las salas de trabajo, el material pedagógico y una exposición formada a partir de los cerca de 1.000 dibujos escolares inspirados en el Misteri d’Elx que empapelan una de las salas principales del edificio, la dedicada a Gudie Lawaetz, periodista y directora de cine que realizó un documental del drama asuncionista en 1978. La jornada, prevista de 10 a 14 horas, será el primer acto de la programación del XXV aniversario de la declaración de la Festa como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La sala empapelada con cerca de 1.000 dibujos de escolares ilicitanos es uno de los principales reclamos de la jornada de puertas abiertas de la Casa de la Festa de Elche / V. L. Deltell

La iniciativa, impulsada por el Patronato del Misteri d’Elx, pretende acercar la representación a niños, jóvenes, familias y ciudadanía en general, no solo desde la emoción de los días 14 y 15 de agosto, sino desde el trabajo diario que sostiene la Festa durante todo el año. La presidenta de la comisión de Cultura y Educación, Carolina Martínez, explica que uno de los principales objetivos es mostrar que la Casa de la Festa “es un edificio vivo”, donde se ensaya, se trabaja, se preparan materiales, se reúnen las comisiones y se conserva buena parte del universo interno del drama asuncionista.

El elemento más llamativo de la jornada será la exposición de dibujos elaborados por alumnado de cinco centros educativos de Elche / V. L. Deltell

Un millar de dibujos escolares

Para la responsable de Cultura del Patronato, el elemento más llamativo de la jornada será la exposición de dibujos elaborados por alumnado de cinco centros educativos de Elche. El Patronato invitó a colegios e institutos a participar con trabajos relacionados con la Festa y ha recibido cerca de 1.000 obras, que ya ocupan la sala de exposiciones de la Casa de la Festa. Carolina Martínez expone que “me resulta incluso emocionante, porque la sala de exposiciones que tenemos arriba la hemos empapelado de dibujos”. La muestra reúne trabajos de edades muy distintas, desde alumnado de primero de Primaria hasta estudiantes de tercero de la ESO, lo que permite observar diferentes formas de mirar el Misteri desde la infancia y la adolescencia.

Francisco Borja y María Dolores Mulá dan un repaso a la exposición de dibujos / V. L. Deltell

Han participado centros como el Cayetano Sempere, el IES Misteri d’Elx, el colegio Aitana, el colegio La Alcudia y el Hort del Xocolater, entre otros. En este último caso, la implicación llega también a través de la pintora María Dolores Mulá, integrante de la comisión de Cultura y Educación, que ha incorporado la actividad a sus clases y que está "sorprendida con la mirada tan peculiar que los niños pueden llegar a aplicar". Hoy visita la sala, previamente al gran día, junto a la también pintora Cristina Navarro, autora del cartel del Misteri de 2024, que está "maravillada" por el colorido de las paredes. El presidente del Patronato, Francisco Borja, acompaña a la visita y sintetiza su impresión en una palabra: "Espectacular".

Por su parte, Martínez destaca la importancia de esta participación escolar porque conecta directamente con el futuro de la Festa. “Han participado los más jóvenes de nuestra comunidad educativa y del municipio”, apunta. “Ellos son el futuro”. Por ello, el Patronato ha preparado una carta de agradecimiento a los centros participantes y les ha animado a acudir este sábado para ver el resultado de su trabajo dentro de la Casa de la Festa.

La exposición se encuentra en la sala Gudie Lawaetz de la Casa de la Festa de Elche / V. L. Deltell

La exposición, además de su valor plástico, funciona como una forma de transmisión. Cada dibujo convierte la Festa en lenguaje propio de los escolares. Algunos se acercan a los aparatos aéreos, otros a la Virgen, a los ángeles, a la Basílica o a los colores de la representación. La suma de todos ellos ofrece una lectura coral, espontánea y tierna del Misteri. Uno de los miembros de la comisión cultural, Christian Agulló, fija su mirada en una de las obras. "Hay ideas muy especiales", asegura, señalando un dibujo de la basílica a punto de ser destruida por un meteorito sobre el que viaja un angelito del Misteri.

La originalidad de los dibujos es uno de los elementos más llamativos de la exposición de la Casa de la Festa de Elche / V. L. Deltell

Talleres y maleta viajera

La jornada de puertas abiertas incluirá también talleres didácticos para los más pequeños, todos ellos vinculados a la Festa. Entre las actividades previstas figuran puntos de lectura, manualidades y propuestas como un taumatropo, un juego óptico en el que dos imágenes se fusionan al girar rápidamente, o un molinillo de papel con motivos del Misteri, en el que aparecerá un ángel.

Otro de los materiales destacados será la maleta viajera, un recurso pedagógico presentado el año pasado y pensado para llevar el Misteri a los centros educativos. Según explica Martínez, se trata de una herramienta que los colegios e institutos pueden solicitar para trabajar la Festa en el aula. Durante el curso pasado y este ya ha recorrido unos 15 centros. La maleta incluye una maqueta de la basílica de Santa María, con el cadafal, el andador, los personajes de la representación y los aparatos aéreos. También permite montar la Magrana, el Araceli y la Coronación, además de incorporar cuadernillos didácticos, recortables y materiales de apoyo para el profesorado.

La maleta viajera del Misteri será una de las atracciones de la jornada / INFORMACIÓN

Para Martínez, esta parte educativa es una de las más novedosas y valiosas del programa. El Misteri se mantiene vivo porque se transmite, y esa transmisión no se produce solo en agosto, sino también durante el curso, en los colegios, en los talleres y en los materiales que ayudan a los más pequeños a reconocer una tradición que forma parte de su ciudad.

Ensayos, trajes y salas desconocidas

Además de la exposición y los talleres y la maleta viajera, la Casa de la Festa permitirá conocer espacios que no suelen estar abiertos al público. Entre ellos, las salas donde trabajan o se divierten los cantores, los espacios de reunión del Patronato y las zonas donde se conservan y preparan los trajes y pelucas de la representación. Sastrería, peluquería, sala con mesas de pingpong, futbolín de jugadores del Elche CF, billar. Varias salas de exposiciones con obras de gran valor, una de ellas dedicada íntegramente a Sixto Marco.

El presidente del Patronato en la sala de juegos de los cantores en la Casa de la Festa del Misteri d'Elx / V. L. Deltell

Uno de los momentos más esperados será la muestra de ensayos de la Capella y la Escolanía. Habrá dos pases, a las 10.30 y a las 12 horas, para que los asistentes puedan comprobar cómo se prepara la parte vocal de la Festa. “Me parece muy interesante y muy novedoso, porque esto no se suele ver”, explica Martínez. No se trata de un ensayo escénico en la Basílica, sino de una aproximación al trabajo técnico y musical que se desarrolla durante el año en la Casa de la Festa.

Los visitantes podrán ver la sala donde se almacenan los trajes que se utilizan en el Misteri d'Elx / V. L. Deltell

La jornada permitirá además recorrer una casa que muchas personas no conocen en su dimensión completa. Martínez recuerda que hay quienes han entrado alguna vez por un motivo puntual y se sorprenden al descubrir su tamaño. La Casa de la Festa cuenta con cuatro plantas. Agrada por las joyas que atesora, pero también

La intención es precisamente enseñar que la Casa de la Festa no es un almacén ni una sede cerrada, sino un lugar con actividad permanente y que además, "siempre debemos tener y tenemos en perfecto estado de revista", concluye el presidente del Patronato.

Para montar esta actividad de puertas abiertas han trabajado miembros de la comisión de Cultura y Educación, entre ellos María Dolores Mulá, Christian Agulló, Ángela Girona, Aida Martínez, María Gertrudis Jaén, Tere Agulló, Reme de la Torre, Joan Castaño, Vicente Díaz y otros integrantes del Patronato y de distintas comisiones que se han sumado a preparar la jornada. La propia Martínez insiste en que el trabajo no es individual, sino colectivo.