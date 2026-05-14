El bipartito de Elche entierra la amenaza de expropiaciones en Carrús y blinda una calle con aceras

Una obra de casi 30.000 euros para renovar las aceras de una calle de Carrús, en Elche, acompañada de un mensaje político claro: "Las casas se quedan". El alcalde, Pablo Ruz, compareció este jueves junto a los depósitos de agua y el punto limpio para asegurar que la humilde zona residencial de la calle Piaña estará blindada tras años de amenazas de posibles expropiaciones. Y es que el bipartito de PP y Vox se ha escudado en estos trabajos de arreglo para enterrar la posibilidad de que quienes viven en la zona tengan que marcharse.

Cuatro años después de que decenas de vecinos recibieran comunicaciones municipales vinculadas a un posible retranqueo de fachadas, y a la demolición parcial o total de sus viviendas, Ruz confirmó que la Administración local renuncia a cualquier actuación urbanística que implique expulsar a quienes viven allí, algunos desde la década de los sesenta.

El alcalde y el edil de Espacios Públicos hablan con una vecina de esta calle de Carrús / J.R.Esquinas

Este vial se encuentra dentro del área de reparto del sector AR-137 de algo más de 83.000 metros cuadrados, de los cuales prácticamente la mitad es de propiedad pública. Justo en 2022 la Administración local publicó un Estudio de Detalle del sector realizado por Aigües d'Elx que preveía reorganizar y ampliar las infraestructuras públicas situadas entre la avenida Presidente Lázaro Cárdenas, Victoria Kent y la calle Piaña, incluyendo nuevos accesos, viales internos, aparcamientos y ampliaciones de instalaciones de la empresa mixta.

Permutas

El documento incorporaba parcelas junto a la citada calle y reconocía la existencia de viviendas unifamiliares en la zona. El documento contemplaba que sobre las superficies de suelo restantes calificadas como equipamiento cabía la posibilidad futura de obtener suelo mediante expropiación, permutas o reparcelación por cómo quedaba configurado el sector dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Lo que llevó entonces que el PP en la oposición, con el gobierno de PSOE y Compromís, cargase contra esta posibilidad y se pusiera del lado de los propietarios. Cuatro años después este sector no se ha desarrollado, y el equipo de gobierno niega que haya otro proyecto sobre la mesa.

Ruz insistió en que aquella propuesta contemplaba retranquear fachadas y modificar la alineación de la calle, lo que habría obligado a expropiar viviendas a precios que calificó de “absolutamente injustos”. Con lo cuál, el primer edil apostilló que con la renovación de las aceras "confirmamos que los vecinos jamás se marcharán de sus casas”. A este respecto, insistió en que no se está hablando de un sector vacío para desarrollar, "sino de un lugar donde hay familias, escrituras, propiedad privada y personas que han construido aquí su vida”.

A lo largo de la calle, que está ubicada en una zona periférica y ciertamente deprimida, con algún punto ilegal de vertidos a escasos metros, se asientan una treintena de casas de una planta, cada una con una tipología diferente y con evidentes signos de deterioro por el paso del tiempo. Eso sí, desde el Ejecutivo local negaron que las edificaciones tengan riesgo de colapso y aseguraron que la mayoría están habitadas. En este enclave hay familias humildes que no pueden acceder a pisos más asequibles en el núcleo urbano. Con esta actuación municipal el Consistorio pretende dignificar las condiciones por las que transitan los residentes y confirmar la permanencia del vecindario.

Desniveles

Hay que partir de la base de que en su momento cada propietario hizo su propia acera con medios rudimentarios y sin cumplir unas alturas y medidas coherentes en cada fachada. “No podían pasar ni las sillas de ruedas. La gente se doblaba los tobillos y tenía que ir por medio de la carretera”, relata Luz María Taborda, una de las residentes de la zona desde hace décadas que temió perder su casa. “Nos dijeron que esto era zona verde y que querían quitar las casas”, recuerda. Como comenta esta propietaria, el mal estado del acceso a las casas hacía que la infinita mayoría se desplazasen directamente por la calzada, que registra una fuerte presencia de vehículos especialmente cuando hay partidos en las instalaciones deportivas próximas. Es más, hay quienes utilizan este vial en lugar de la calle Cauce para atajar y enfilar el Pont del Bimil-lenari.

Un punto de vertidos ilegal junto a las viviendas / J.R.Esquinas

Reductores

En vista de que hay momentos del día en los que el tráfico puede resultar peligroso para los viandantes, porque también hay usuarios que caminan por medio de la carretera con enseres que llevan al punto limpio, el Ayuntamiento va a incorporar reductores de velocidad. Precisamente por ello, una de las principales reclamaciones vecinales sigue siendo reforzar la seguridad vial. Pese a la confirmación de badenes, hay quienes consideran que hacen falta medidas adicionales. Elizabeth Lozano, otra vecina de la calle Piaña, reclama un semáforo en el cruce próximo al colegio y a la zona deportiva porque hay conductores que se saltan el STOP. “Uno va a pasar con los niños y es delicado porque no respetan nada. Ya ha pasado que algún coche casi se lleva a alguien”, lamenta.

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Por otra parte, el bipartito también aprovechará el enclave para extender su plan sombra con moreras en la acera de enfrente. De igual modo, el doble sentido de circulación se mantendrá, ya que el Ayuntamiento considera que esta calle cumple una función de evacuación y conexión para buena parte del norte de Carrús y del entorno del colegio Meléndez Pelayo.