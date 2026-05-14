Elche gana nuevos radares para el control de la velocidad

Hasta doce nuevos puntos con radares de control de velocidad en Elche. Además, tanto en el casco urbano como en las pedanías. Todo después de que la junta de gobierno local diera luz verde este jueves a la adjudicación del contrato de suministro e instalación de los paneles en diferentes puntos del término municipal ilicitano. En concreto, en las inmediaciones de los centros educativos y en travesías de núcleos urbanos, en la línea de lo que ya existe, sin ir más lejos, en la calle Curtidores o en la avenida Juan Carlos I, junto al CEIP Hispanidad y al colegio Jesuitinas, respectivamente, o en la calle Ángel. Los radares, de hecho, como ya ocurre en los que ya operan, mostrarán la velocidad a la que circulan los vehículos y alertarán a los conductores cuando superen el límite de 30 kilómetros por hora marcado en zonas urbanas con una cara triste en rojo. Si se cumplen las restricciones, por contra, aparece una cara feliz y en verde.

El radar que hay en la calle Ángel en estos momentos. / Áxel Álvarez

“Sin intención recaudatoria”

Unos dispositivos que, eso sí, desde el Ejecutivo local califican de “pedagógicos”, hasta el extremo de que la concejala de Distritos, Loli Serna, reiteró en varias ocasiones que el incumplimiento de los límites no llevará aparejada multa alguna. “No tienen ninguna intención recaudatoria”, afirmó. Otra cosa es que, como explicó, sí se controla cuántos coches van a una velocidad, cuántos la han reducido, y, en función de esas estadísticas, en un momento determinado, se podrían tomar otras medidas.

Panel que advierte den radar informativo en la avenida Juan Carlos I. / Áxel Álvarez

Clasificación de vehículos

Según se especifica en la memoria técnica, lo que se hará es instalar varios controles de velocidad mediante radar, con cartelería y señalización, y también se apunta que los dispositivos, además de permitir el conteo de vehículos en hasta cuatro carriles en dos direcciones o el registro de la velocidad individual de cada coche, también deberán hacer posible la clasificación de vehículos pesados, ligeros y de dos ruedas, y, opcionalmente, de peatones.

Las zonas

Los paneles se instalarán en la calle Reina Victoria con la calle Concepción Arenal, a la altura del CEIP La Asunción; en la avenida de las Cortes Valencianas con la calle Villajoyosa, en el CEIP Jaime I; en la avenida de Novelda, junto al CEIP Francesc Cantó; en la calle Capitán Antonio Mena, a la altura del polideportivo El Pla y el CEIP Jorge Guillén; en la calle José Antonio Cañete Juárez; en Conrado del Campo con Manuel Alcaraz Mora, entre el CEIP Luis Vives y el CEIP Dama d’Elx; en la calle Doctor Jiménez Díaz con Alpujarra; en el CEIP Clara Campoamor; y en los accesos a los núcleos urbanos de Las Bayas, Valverde, La Galia y Peña de las Águilas. La edil comentó que de lo que se trata es de dar respuesta a las demandas formuladas desde diferentes distritos del término municipal ilicitano.

Ima Mora y Loli Serna, en la comparecencia de este jueves. / INFORMACIÓN

Para inicio de curso

La junta de gobierno local, en la última sesión del año pasado, celebrada el 30 de diciembre, ya dio luz verde al inicio del expediente de licitación para el suministro e instalación de nuevos radares de control de velocidad en el término municipal de Elche, con un valor ligeramente superior a los 150.000 euros. La idea, se dijo en ese momento, es que se habilitaran en las inmediaciones de los centros educativos y en travesías de núcleos urbanos para reforzar la seguridad vial en áreas con gran afluencia de peatones, especialmente en horas punta. Finalmente, el contrato se ha adjudicado a la mercantil Akra Señal SL por 105.190 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que implica que para el inicio del próximo curso ya puedan estar habilitadas todas las instalaciones.

Servicios extraordinarios

Por otra parte, en la sesión de este jueves, se autorizó el abono de servicios extraordinarios sin autorización previa y otros servicios específicos o esenciales pendientes de pago a la plantilla municipal hasta enero de 2026. La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, no dio las cantidades aprobadas, pero apuntó que, a estas alturas, ya se ha pagado entre el 97 % y el 98 % de lo adeudado por horas extra y servicios extraordinarios de los años 2024 y 2025, y que fue lo que dio pie a que incluso la sección de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Elche convocara protestas en febrero en la Plaça de Baix para denunciar la situación, en un contexto en el que el bipartito se refugió en el ciberataque para explicar los retrasos en los abonos.

Otros acuerdos

Asimismo, se acordó solicitar una subvención de 40.000 euros a la Diputación de Alicante dentro del programa para la prevención de incendios forestales en los municipios de la provincia de Alicante para realizar actuaciones de limpieza, desbroce y acondicionamiento en el camino de Piulos, el camino del Racó de la Morera y el camino del Pantano. También se aprobó provisionalmente la cesión temporal gratuita de uso de la primera planta de la Casa de la Virgen, ubicada en la avenida de Dolores, a la Sociedad Venida de la Virgen. El plazo de cesión es de dos años, con posibilidad de prórroga anual hasta 30 años. Finalmente, se adjudicó a la mercantil Tecnove SL el contrato de suministro de vehículos para la renovación del parque móvil, y, en concreto, de dos furgones de intervención para la Policía Local de Elche por 169.000 euros.