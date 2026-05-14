Familias de un colegio de Elche denuncian la supuesta estafa de 18.000 euros del viaje de fin de curso

La ilusión de alumnos de un colegio de Elche por ir de viaje de fin de curso a Port Aventura se ha visto truncada y está virando hacia la indignación, incertidumbre y preocupación tras la desaparición de cerca de 19.000 euros destinados al pago de la excursión organizada para los estudiantes. Las familias afectadas, del colegio Baix Vinalopó, denuncian que el dinero transferido por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (APA) a una agencia de viajes nunca llegó a su destino y que, pese a ello, la empresa asegura no asumir ninguna responsabilidad.

Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Nacional, como confirma la propia Comisaría ilicitana, que investiga lo ocurrido después de que las familias conocieran hace unos días que el importe abonado para cerrar la reserva del viaje no figura en las cuentas de la agencia encargada de la organización. La situación afecta, según los padres consultados, a unas 60 familias que ahora temen perder el dinero adelantado, unos 150 euros por familia, y quedarse sin el viaje previsto para sus hijos.

La polémica salió a la luz a principios de esta semana durante una reunión convocada por el APA con las familias de los alumnos afectados. Según relatan varios asistentes, en ese encuentro se les informó de que se había producido una presunta estafa relacionada con los pagos realizados para el viaje. Los progenitores exponen que inicialmente abonaron 2.000 euros en noviembre para reservar y luego un segundo pago, hace unos días, para concretar definitivamente el viaje.

Según explican los afectados, el problema se produjo tras el segundo ingreso, correspondiente a la cantidad más elevada y con la que se cerraban reservas, entradas y servicios del viaje, entre ellos el acceso al parque de atracciones.

Suplantación

Todo parecía correcto, pero después la agencia alegaba que no había recibido el dinero y que no se hace responsable, afirma una de las madres. Las familias sospechan que podría haberse producido una suplantación de identidad o un fraude informático mediante el hackeo o falsificación del correo electrónico de la empresa. De hecho, durante la reunión se les comunicó que se había contratado a un técnico especializado para investigar si había existido algún tipo de ciberdelito.

Pese a ello, la falta de respuestas claras y la ausencia de una solución inmediata han aumentado el malestar entre los afectados porque trasladan que la asociación y el centro educativo les han trasladado que no se hacen responsables. Este diario ha tratado de contactar con el centro y la APA, sin éxito.

Recaudaciones

Las familias aseguran que hay alumnos que llevaban tiempo recaudando dinero mediante rifas, actividades y aportaciones familiares para poder costear la experiencia que ahora está en juego, porque la solución a corto plazo que les han propuesto, según los padres, es volver a costear el viaje. Como ha podido saber este diario, la asociación remitió un escrito formal reclamándole la responsabilidad a la mercantil, que en todo momento ha defendido que la transferencia nunca llegó a sus cuentas oficiales.

Escrito

A través de los servicios de un abogado, la misma asociación ha presentado un requerimiento formal y reclamación previa contra la agencia después de que esta asegurara no haber recibido el último pago correspondiente al viaje de fin de curso.

El escrito sostiene que el APA actuó “en todo momento de buena fe” y siguiendo las instrucciones recibidas desde la dirección de correo electrónico utilizada habitualmente por la propia agencia para gestionar el viaje.

Según detalla la reclamación, el conflicto se originó tras un correo electrónico recibido el pasado 4 de mayo, en el que supuestamente se comunicaba un cambio de cuenta bancaria para realizar el último pago pendiente, cifrado en 18.460 euros. El APA realizó la transferencia siguiendo esas instrucciones, al considerar que procedían del canal oficial de comunicación mantenido durante meses con la empresa.

Si bien, posteriormente la agencia habría comunicado que nunca recibió el dinero y manifestó su intención de no ejecutar el viaje contratado, trasladando a la asociación las consecuencias derivadas del incidente. El escrito jurídico sostiene que existen “sólidos indicios técnicos” de que el origen del problema estaría en el entorno de comunicaciones de la propia agencia, apuntando a un posible incidente de seguridad informática relacionado con sus cuentas de correo electrónico.

Además, recuerda que la normativa de protección de datos y seguridad informática obliga a las empresas a garantizar la integridad y seguridad de sus sistemas y comunicaciones. La reclamación advierte, además, de las graves consecuencias que tendría la cancelación del viaje para los estudiantes y sus familias. En concreto, el documento señala que más de 62 menores podrían verse afectados por la suspensión de una actividad organizada desde hace meses, generando perjuicios económicos, organizativos y emocionales.

Acciones legales

El abogado del APA también anuncia posibles acciones legales si la agencia mantiene su negativa a cumplir el contrato. Entre las reclamaciones previstas figuran la devolución íntegra de las cantidades abonadas, daños morales y reputacionales, así como una eventual reclamación por perjuicios ocasionados a las familias y al propio colectivo de padres y madres.

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En el requerimiento le reclamaban a la agencia un plazo de 24 horas para confirmar por escrito que el viaje se llevaría a cabo en las condiciones pactadas y para remitir toda la documentación necesaria relativa a reservas, alojamiento, traslados y actividades programadas.