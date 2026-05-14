De faro a faro por Pablo: un crevillentino recorre en bici desde Cadaqués hasta Guardamar en memoria de su hijo

Como el hilo rojo que une a las personas, pero con dos faros que siempre estarán unidos a Pablo, fallecido el pasado octubre con solo 24 años. Su padre, el crevillentino Francesc Mas, se ha propuesto recorrer desde el faro de Cap de Creus, en Cadaqués, hasta el de Guardamar en bicicleta, trazando un camino de casi 900 kilómetros en siete días en un gesto que pretende unir dos de los lugares que más amaba su hijo.

Francesc con Pablo (izquierda) y Pablo nadando en Cadaqués (derecha). / INFORMACIÓN

La ruta en memoria del joven comenzó el pasado 10 de mayo. En total, siete días pedaleando que culminarán el próximo domingo 17: “quiero que coincida la vuelta con su cumpleaños, que es el 18 de mayo”, ha contado Francesc a este periódico. Quiere llegar y celebrar la memoria de Pablo con la familia y allegados tras haber culminado con éxito este gesto simbólico.

La razón de dos faros

“Él era un enamorado de Cap de Creus, cuando yo vivía allí siempre quería ir a las calas. A su vez, también era un enamorado de Guardamar, donde se crió de pequeño; íbamos todos los veranos y él era muy feliz allí”, señala Francesc.

Imagen con el recorrido de Francesc Mas en honor a Pablo. / INFORMACIÓN

Francesc está haciendo también un proyecto fotográfico sobre su hijo, un trabajo que el padre de Pablo señala que “necesita más tiempo”.

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Por ahora, Francesc sigue pedaleando, y tras los 160 kilómetros de ayer miércoles pretende seguir este jueves con otros 120, desde Xilxes hasta Oliva.