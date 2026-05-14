Sharonne, Julieta y cine LGTBI+: así será el Festival Diversa en Elche
Presentaciones de libros, conferencias sobre el impacto de la moda en la diversidad y un bombo party entre la programación desde este viernes al 23 de mayo
Elche acogerá desde este viernes al 23 de mayo una nueva edición del Festival Diversa bajo el lema ‘Más visibles, más posibles’. La programación estará repartida por distintos espacios culturales de la ciudad y una previsión de amplia participación tras superar los 4.000 asistentes en la pasada edición de 2025. Entre las principales citas destacaron la actuación de Sharonne, ganadora de la segunda edición de Drag Race España, el concierto de Julieta y la proyección de la película ‘Maspalomas’ en los cines Odeón.
Fue la concejala de Acción Social, Celia Lastra, la encargada de presentar este miércoles una nueva edición del festival, que se celebrará en espacios como L’Escorxador, los cines Odeón, el Centro de Congresos y el Centro Social Primero de Mayo. Según explicó, uno de los objetivos del certamen es diversificar los escenarios de las actividades. Además, el festival volverá a contar con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández a través del Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad.
Mesa redonda
La programación arrancará este viernes 15 de mayo con una mesa redonda en el Centro de Congresos sobre el impacto de la moda en la diversidad, en la que participarán el diseñador Antonio Faus y el profesor y vestuarista Javier Reina.
La librería Manzanera acogerá el 16 de mayo la presentación del libro ‘Rafaella y Las Chicas de Oro’, de Pedro Ángel Sánchez, mientras que el 23 de mayo será el turno de ‘Por amor a los cuentos. Historias y chascarillos del libro 42 aceras’, con Virginia Rodríguez Herrero.
Bombo Party
El día 17 se celebrará el Bombo Quiz Party Musical Dimove con la participación de la artista drag Alen Santander y Víctor Sánchez. Como colofón del festival, el 23 de mayo la artista Sharonne presentará ‘The Big Star Show’ en el Espai Escènic de L’Escorxador. La jornada incluirá también el pregón, un concierto de Julieta y la sesión del DJ Don Fluor en la terraza del recinto cultural.
Mayores LGTBI
Por otra parte, el Aula Plaça de Baix de la UMH albergará el 22 de mayo la mesa redonda ‘Mayores LGTBI+: vivir para contarlo’, con la participación del presidente de la Fundación 26 de Diciembre, Federico Armenteros, y la expresidenta de COGAM, Carmen García de Merlo.
Además, entre el 20 y el 24 de mayo los cines Odeón proyectarán la aclamada película Maspalomas en sesiones de 17.30 y 20.00 horas.
Las entradas para ‘The Big Star Show’, así como para el pregón y los conciertos, ya están disponibles en Vivaticket, en la taquilla del Gran Teatro y en L’Escorxador una hora antes de cada actuación.
Programa completo
Viernes 15 de mayo | 19.00 horas
Sala 2 Centro de Congresos Ciutat d’Elx
Mesa redonda: “Historia de la moda y revolución queer” a cargo de Antonio Faus (diseñador de moda).
Modera: Javier Reina (profesor en Textil, confección y piel y vestuarista).
Sábado 16 de mayo | 12.00 horas
Librería La Manzanera
Presentación del libro “Raffaella y Las chicas de oro” a cargo de Pedro Ángel Sánchez.
Modera: Eric Sáez.
Domingo 17 de mayo | 18.00 horas
Centro Social 1º de Mayo
Bombo quiz party musical DIMOVE con Alen Santander y Víctor Sánchez.
Del 20 al 24 de mayo | 17.30 - 20.00 horas
Cines Odeón
Proyección de cine: “Maspalomas” (2025), de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos.
Viernes 22 de mayo | 19.00 horas
Sala UMH Plaza de Baix
Mesa redonda: “Mayores LGTBI+: vivir para contarlo” con Federico Armenteros (presidente de la Fundación 26 de diciembre) y Carmen García de Merlo (ex presidenta de COGAM).
Modera: Víctor Sánchez.
Sábado 23 de mayo | 12.00 horas
Librería La Manzanera
Presentación del libro “Por amor a los cuentos. Historias y chascarillos del libro 42 aceras (+ La acera de enfrente)” con Virginia Rodríguez Herrero.
Modera: Víctor Sánchez.
Sábado 23 de mayo | 19.30 horas
Espai Escènic CCCE L’Escorxador
Sharonne presenta “The big star show”.
Entrada única: 10 euros.
Venta en taquilla del Gran Teatro, Vivaticket y taquilla de L’Escorxador.
Sábado 23 de mayo | 22.00 horas
Terraza CCCE L’Escorxador
Pregón + concierto de Julieta + Don Fluor.
Entrada única: 5 euros.
Venta en taquilla del Gran Teatro, Vivaticket y taquilla de L’Escorxador.
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