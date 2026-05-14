La historia de cómo la Venida de la Virgen de Elche pasó de carros triunfales a la representación en el Tamarit

Un repaso a siglos de historia de la Venida de la Virgen para conocer todos los estados por los que ha pasado una de las tradiciones más simbólicas de Elche. Es la misión que tiene el nuevo libro del historiador Joan Castaño, que se presentará este viernes a las 18 horas en la Casa de la Virgen coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos y para reforzar el proyecto municipal de restauración y puesta en valor del enclave de Puertas Coloradas.

El archivero del Misteri d'Elx expone que la publicación persigue ofrecer una visión global sobre el origen y el desarrollo de las celebraciones de invierno en honor a la Maredéu, con lo que se recopilan y sintetizan décadas de investigaciones. De igual forma, también consta la transformación de las celebraciones populares y religiosas vinculadas a la patrona.

Parte de la base documental son los estudios y hallazgos difundidos durante años en la revista anual Soc per a Elig. Castaño expone que ya con la anterior junta de la Sociedad Venida de la Virgen surgió la idea del proyecto editorial durante el mandato de José Manuel Sabuco, con la idea de convertirlo en un libro de regalo conmemorativo.

Aunque aquella propuesta no llegó a materializarse, la restauración de la actual sede de la institución, que además opera como museo, ha sido el acicate para recuperar la iniciativa como complemento documental de la exposición permanente instalada en el edificio. Precisamente la presentación correrá a cargo de Ana Álvarez, documentalista y comisaria de la citada muestra permanente. Al hilo, la edición está financiada por el Ayuntamiento dentro de las actuaciones ligadas a la rehabilitación y llegará a bibliotecas municipales a través de una edición en castellano en formato impreso y otra en valenciano disponible digitalmente.

Versiones

El documento más antiguo localizado data de 1687 y combina elementos escritos con otros transmitidos oralmente durante generaciones. Exactamente se trata de un relato publicado en Valencia que recogía advocaciones marianas correspondientes a cada día del año. En la entrada dedicada al 15 de agosto se incluían unas líneas sobre el hallazgo milagroso de la Virgen en Elche. “Suponemos que para entonces ya llevaba bastantes años circulando oralmente en la ciudad”, expone el investigador.

A partir de ahí, la narración fue incorporando nuevos detalles y matices. Ya en el siglo XIX se añaden aspectos como la disputa con los vecinos de Orihuela y Alicante o el nombre del guardacostas, Francesc Cantó.

El investigador Joan Castaño junto a una imagen en miniatura de la Virgen de la Asunción / Héctor Fuentes

Además de los textos históricos, el libro incorpora fotografías y reproducciones de documentos originales procedentes principalmente del Archivo de Santa María y del Archivo Municipal. Castaño subraya que los textos más antiguos se conservan en el archivo parroquial, teniendo en cuenta que el origen de la celebración fue estrictamente religioso ya que era el clero del templo sagrado el que se hacía cargo de los actos.

Es más, las primeras celebraciones documentadas corresponden a la segunda mitad del siglo XVIII y consistían fundamentalmente en una procesión que recorría el centro de la ciudad y concluía en la ermita de San Sebastián, lugar donde recibió culto la patrona antes de trasladarse definitivamente a la basílica.

Con el paso del tiempo, especialmente durante el siglo XIX, la fiesta fue incorporando elementos cívicos y festivos. A las celebraciones religiosas se sumaron comparsas de moros y cristianos, carros triunfales tirados por mulas y decorados con motivos mitológicos y bíblicos con representaciones populares ligadas a los distintos gremios de la ciudad, que mostraban elementos propios de su oficio, explica el archivero.

Así, por ejemplo, el carro de los hortelanos recreaba escenas vinculadas al trabajo en el huerto y lanzaba al público poesías y objetos relacionados con el campo, mientras que el de los carpinteros representaba un taller artesanal acompañado por comparsas festivas. Aquellas celebraciones incluían incluso las simulaciones de luchas entre bandos de la cruz y la media luna.

A finales del siglo XVIII gran parte de esos elementos festivos desaparecieron pese a que la creación de la Sociedad en 1865 supuso un nuevo impulso para la celebración. Fue a partir de entonces cuando la entidad empezó a organizar la carrera de Cantó y la romería que simboliza el hallazgo del arca en la playa y su traslado posterior hasta Santa María.

Representación

Por otra parte, el libro también aborda la evolución de la actual representación del hallazgo en la playa del Tamarit, un elemento relativamente reciente dentro de la tradición. Según el archivero, esta escenificación no se consolidó hasta el siglo XX. Y es que no fue hasta 1940, tras la Guerra Civil, cuando se organizó una representación extraordinaria en la playa para acompañar la entrada de la nueva imagen de la patrona, obra del escultor José Capuz. Como aquella romería quedó grabada en la memoria colectiva, volvió a celebrarse tres décadas después, en 1970 y no fue hasta los años ochenta cuando empezó a organizarse de forma periódica, primero cada cinco años y después cada dos, hasta convertirse en uno de los actos más multitudinarios de las fiestas.

Actualización

Castaño reconoce que este nuevo trabajo supone una actualización de la investigación que ya inició hace años con la publicación de Apuntes de la Venida de la Virgen. “La investigación histórica consiste siempre en corregir, ampliar y actualizar conocimientos”, expone el autor.