El verano cultural de L’Escorxador en Elche: De "Carlangas" a "Él mató a un policía motorizado"

La música en directo, el cine al aire libre y la formación artística volverán a protagonizar la programación estival del CCCE L’Escorxador de Elche. La Concejalía de Cultura presentó este miércoles la nueva edición de Nits d’Estiu, una propuesta que se desarrollará entre mayo y agosto y que incluirá conciertos, festivales, sesiones de DJ, actividades formativas y proyecciones cinematográficas dirigidas a públicos de todas las edades.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, destacó durante la presentación que el recinto ilicitano intensifica su actividad precisamente en los meses de verano. “Este espacio, que se ha convertido en uno de los referentes de cultura contemporánea a nivel provincial y autonómico, no cierra sus puertas, sino que incrementa el número de actividades para hacer disfrutar a ilicitanos y visitantes de una amplia programación de cine y música para todo tipo de públicos, pero también formación artística”, aseguró.

Conciertos y festivales durante todo el verano

La programación musical de este año volverá a situar a L’Escorxador como uno de los principales escenarios culturales del verano en Elche. El cartel de Nits d’Estiu incluye actuaciones de grupos y artistas como Carlangas, Los Manises, Ortiga o Él Mató a un Policía Motorizado, además de sesiones de Ángel Carmona DJ, Jes Set y Natalia Ferviú DJ. La agenda musical también incorporará propuestas vinculadas a las fiestas patronales. En concreto, el 8 de agosto tendrá lugar L’Escorxador en Festes, con actuaciones de artistas como Neoverbenero y Corte. A esta programación se sumará una nueva edición del Deploy Metal Fest, prevista para el sábado 1 de agosto, mientras que el festival Meed celebrará su edición de 2026 ya en septiembre. Según detallaron desde la organización, la cita será el día 19 a partir de las 18 horas.

Cartel con los conciertos y principales actividades de L'Escoxador en Elche / INFORMACIÓN

El programador cultural de L’Escorxador, José Luis Mas, recordó además que el recinto volverá a ofrecer un abono especial para facilitar el acceso a toda la programación musical del verano. El pase permitirá asistir a todos los conciertos por un precio único de 30 euros. Las entradas individuales y el abono podrán adquirirse desde el próximo 9 de junio tanto en la taquilla del Gran Teatro como a través de Vivaticket o en la propia taquilla de L’Escorxador el mismo día de cada concierto. Mas subrayó que el objetivo es mantener una programación accesible y variada, capaz de atraer tanto al público habitual del recinto como a nuevos espectadores durante los meses estivales.

Cine gratuito en la terraza de L’Escorxador

El cine volverá también a ocupar un lugar destacado en la programación veraniega. La terraza del centro cultural acogerá una nueva edición de Cinema d’Estiu, con acceso gratuito hasta completar el aforo y una selección de películas orientadas a diferentes generaciones. La programación arrancará el viernes 3 de julio con la proyección de Regreso al Futuro, una de las películas más populares del cine fantástico de los años ochenta. Después llegarán otras cintas como la secuela de la saga, Madagascar, Mi vecino Totoro, Cómo entrenar a tu dragón, El nombre de la Rosa y Trolls.

Desde la organización explicaron además que la terraza contará con mesas habilitadas para que los asistentes puedan cenar mientras disfrutan de las películas, una fórmula que en años anteriores ha tenido buena acogida entre el público.

La apuesta por el cine familiar y las películas de carácter clásico busca consolidar este ciclo como una de las actividades más concurridas del verano cultural ilicitano, especialmente durante las noches de julio y agosto.

Formación artística para jóvenes y profesionales

Más allá de la música y el cine, la programación de verano mantendrá también el apartado formativo con nuevas actividades dentro del proyecto Estiu de les Arts. José Luis Mas recordó que la iniciativa incluye propuestas organizadas por la Concejalía de Juventud a través de ARTPRENDE y dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años. Entre las actividades previstas figura la formación en danza impulsada por DANSA PER A TOTS, de OtraDanza, así como el proyecto “La persistencia de la memoria”, coordinado por el ilicitano Paco Macià y orientado a actores y actrices profesionales o en proceso de profesionalización.

La programación educativa se completará con la escuela de verano bilingüe ARTS WITH STORIES TO TELL, destinada a niños y niñas y centrada en las bellas artes y las manualidades El objetivo de estas propuestas, según trasladaron desde Cultura, es convertir L’Escorxador en un espacio activo durante todo el verano, no solo como escenario de ocio cultural, sino también como punto de aprendizaje y creación artística.

La concejala Irene Ruiz aprovechó la presentación para hacer balance de la actividad registrada en el recinto durante los primeros meses del año. Según indicó, entre enero y abril más de 7.000 personas participaron en la programación desarrollada en L’Escorxador. La responsable municipal destacó además que esa cifra supone un incremento del 20 % respecto al mismo periodo del año anterior y subrayó que el 90 % de los espectáculos programados colgaron el cartel de entradas agotadas. Ruiz invitó finalmente a los ilicitanos y visitantes a participar en la nueva edición de Nits d’Estiu y defendió la consolidación del espacio cultural como uno de los referentes contemporáneos de la provincia durante la temporada estival.