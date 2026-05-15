El turismo vacacional gana terreno en Elche, con británicos a la cabeza y la ocupación hotelera disparada en abril

Elche firma su mejor mes hotelero en abril por el empuje del turismo vacacional y el visitante internacional. La ocupación media alcanzó el 84,5%, según el balance definitivo de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), un registro que confirma el tirón turístico de la ciudad durante la primavera, y especialmente la Semana Santa, y que sitúa al mercado británico como el principal emisor extranjero de viajeros hacia la ciudad.

La cifra supone un importante salto respecto a marzo, cuando la ocupación se quedó en el 78%, y mejora en 3,6 puntos el dato registrado en febrero, que hasta ahora había sido el más elevado de 2026. Pese a ello, el sector no logra todavía recuperar del todo los niveles del año pasado, ya que el dato de abril se queda dos décimas por debajo del obtenido en el mismo mes de 2025.

Costes

El comportamiento turístico del mes ha permitido compensar un arranque de primavera marcado todavía por la incertidumbre económica y el aumento de costes para los establecimientos hoteleros. Desde AETE destacan que la Semana de Pasión, celebrada en los primeros compases del mes, junto a los fines de semana y distintos eventos profesionales, culturales y deportivos, fueron decisivos para elevar las cifras de alojamiento.

La gran diferencia respecto a marzo ha estado en el perfil del visitante. Si hace apenas un mes predominaban claramente los viajes de negocios, que representaban el 53,6% de las reservas hoteleras, abril ha supuesto un cambio de tendencia gracias a la llegada del buen tiempo y al auge del turismo vacacional. En concreto, el cliente de ocio ha representado el 52,6% de las estancias, superando por primera vez este año al visitante profesional, que se ha situado en el 47,5%.

Ese cambio en la demanda ha sido clave para sostener la actividad hotelera y consolidar el mejor balance de ocupación del ejercicio. Con lo cuál, la ciudad confirma su capacidad para combinar turismo corporativo y por escapadas de ocio, un equilibrio que el sector considera fundamental para mantener la estabilidad durante todo el año.

Motor

Otro de los factores que explican el buen comportamiento del mes es el peso del turismo extranjero. Aunque el cliente nacional continúa siendo mayoritario, con un 56,3% del total, el mercado internacional ya representa el 43,7% de las reservas hoteleras. Y dentro de ese segmento, el visitante británico continúa siendo el gran motor del turismo internacional.

Los viajeros procedentes del Reino Unido encabezan con claridad la clasificación de turistas extranjeros, al ser uno de cada cinco que vienen. Le siguen franceses (14,9%), italianos (11,2%), alemanes (9,4%), neerlandeses (7,8%), irlandeses (6,1%), belgas (5,5%), polacos (4,1%) y noruegos (3,3%).

Turistas extranjeros bajan del trenet turístico de Elche, en imagen de archivo / Áxel Álvarez

La hegemonía británica ya se dejó notar en marzo, cuando los turistas del Reino Unido representaron el 23,2% de todos los viajeros internacionales alojados en hoteles ilicitanos. Entonces, además del turismo de negocios, los fines de semana también registraron ocupaciones cercanas al 90%, impulsadas igualmente por eventos deportivos, culturales y congresuales.

Precios

En paralelo al aumento de visitantes, el precio medio por habitación también ha experimentado una subida. En abril se situó en 80,89 euros, 2,67 euros más que hace un año. Sin embargo, desde la asociación advierten de que este incremento sigue siendo insuficiente para compensar el aumento de costes que soportan las empresas turísticas, especialmente en suministros, energía y personal.

La evolución de Elche contrasta además con el contexto nacional. Según los últimos datos disponibles correspondientes a marzo, la ocupación hotelera media en España fue del 53,7%, muy lejos del 84,5% alcanzado en la ciudad ilicitana. A nivel nacional, el precio medio por habitación se situó en 117,82 euros y la estancia media en 2,85 días.

Aeropuerto

Otro de los indicadores que refuerzan el buen momento turístico es el comportamiento del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. La terminal cerró abril con 1.921.861 pasajeros, lo que supone un crecimiento interanual del 10,9% y un nuevo récord histórico para este mes. Ya en marzo el aeropuerto había alcanzado cifras históricas con más de 1,6 millones de viajeros y un incremento del 9,1%.

Pese al optimismo que dejan los datos de abril, el sector turístico mantiene la cautela de cara a los próximos meses. Desde AETE advierten de que la evolución del conflicto bélico en Irán puede acabar condicionando tanto el resultado de mayo como la campaña de verano. La incertidumbre internacional podría provocar problemas de suministro y un encarecimiento del combustible para la aviación, factores que amenazan con afectar a la demanda turística y al coste de los desplazamientos internacionales. Con todo, el sector confía en que el fuerte peso del turismo extranjero, especialmente el británico, permita mantener la buena dinámica de ocupación durante los próximos meses y consolidar a Elche como uno de los destinos urbanos con mejor comportamiento hotelero de la Comunitat Valenciana.