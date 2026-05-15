El campo de Elche recibe un empujón municipal de 138.000 euros

El Ayuntamiento de Elche ha firmado este viernes, coincidiendo con el día de San Isidro, patrón de los agricultores, siete convenios de colaboración con entidades agrarias del municipio por un importe total de 138.000 euros. El acto, celebrado en el salón de plenos, estuvo presidido por el alcalde, Pablo Ruz, y contó con la presencia del concejal de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Román; la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil; y el edil de Pedanías, Pedro José Sáez.

El momento de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Elche y Jóvenes Agricultores / V. L. Deltell

La firma supone un nuevo gesto de respaldo institucional al Camp d’Elx y a las organizaciones que trabajan en la defensa del sector agrario, la gestión del agua, la promoción de cultivos tradicionales, la actividad de viveros o la protección de productos propios como el dátil y la granada mollar. Ruz quiso enmarcar el acto como una muestra del compromiso del gobierno municipal con el campo ilicitano y con quienes lo sostienen a diario.

Convenios en San Isidro

El alcalde destacó el simbolismo de celebrar la firma "hoy, día de San Isidro, patrón de los agricultores. No hay mejor manera de celebrar este santo que hacerlo en este salón de plenos con la firma de los convenios que demuestran el compromiso de este gobierno con todos vosotros, que sois las entidades que gestionan, que nos enseñan a amar el campo de Elche”, señaló.

El Ayuntamiento destinará cerca de 140.000 euros a las asociaciones del Camp d'Elx / V. L. Deltell

Ruz explicó que los convenios se han formalizado de manera conjunta y también individualizada para dar a cada entidad la relevancia que merece dentro del municipio. Según subrayó, el tejido agrario de Elche no solo tiene valor económico, sino también cultural, paisajístico, patrimonial y afectivo.

“Sin agricultura, Elche no existiría y toda la fuerza económica de esta ciudad tampoco”, afirmó el alcalde, quien insistió en que el campo forma parte de la identidad misma del municipio. En su intervención, añadió que las entidades presentes representan “decenas de millones de euros” para el producto de la ciudad, tanto por su impacto en el empleo como por su contribución a la facturación y a la imagen exterior de Elche.

El alcalde agradeció la tenacidad de agricultores, regantes y asociaciones, especialmente en un contexto marcado por la preocupación por el agua y por los retos que afronta el sector. “Os pedimos que sigáis luchando por la tierra, que es lo que nos hace ser”, afirmó. También destacó que el trabajo diario de estas entidades debe servir como ejemplo para construir “una ciudad más grande y sobre todo una ciudad más comprometida con el medio”.

Reparto de las ayudas

Los convenios firmados ascienden en conjunto a 138.000 euros y se reparten entre siete entidades agrarias del municipio. La mayor dotación corresponde al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche, que recibirá 50.000 euros para continuar con la promoción y defensa de uno de los productos más reconocibles del campo ilicitano.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Elche acogía la firma de convenios / V. L. Deltell

También se han firmado convenios con la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR), por importe de 25.000 euros, y con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), que recibirá igualmente 25.000 euros.

La Asociación de Productores de Dátil de Elche contará con 15.000 euros, mientras que la Unió de Llauradors i Ramaders d’Elx recibirá 10.000 euros. Por su parte, la Asociación de Empresas Productoras de Plantas de Vivero de la Provincia de Alicante (VAME) contará con una ayuda de 8.000 euros, y la Comunidad de Regantes de Carrizales de Elche recibirá 5.000 euros.

Con estas aportaciones, el Consistorio pretende apoyar distintas vertientes del sector agrario: desde la promoción de productos con identidad local hasta la defensa profesional de los agricultores, la dinamización rural, el viverismo o la gestión de espacios agrícolas singulares como Carrizales.

El campo, industria y tecnología

Durante su intervención, Ruz defendió que Elche es una ciudad singular dentro de la Comunidad Valenciana por la diversidad de su base económica. Según señaló, el municipio puede hablar al mismo tiempo de campo, industria, parques empresariales y tecnología espacial. “Somos la única ciudad que tiene que hablar y puede hablar del campo, que tiene que hablar y puede hablar de industria, que tiene que hablar y puede hablar de cohetes que suben al espacio, que puede hablar de ampliaciones de parques industriales y que puede hablar de la tierra fértil que necesita el agua”, afirmó. “La única de la Comunidad Valenciana. No hay otra como nosotros”, añadió.

Las asociaciones del Camp d'Elx firmaban este viernes sus convenios con el Ayuntamiento / V. L. Deltell

El alcalde señaló que en los últimos años se está hablando más que nunca del campo de Elche, tanto por sus oportunidades como por sus preocupaciones. En su opinión, esa presencia pública del sector es positiva, porque contribuye a visibilizar una realidad que forma parte esencial del municipio. “Jamás he escuchado tanto hablar del campo de Elche como ahora”, apuntó.

Ruz también quiso poner en valor el esfuerzo humano necesario para que el agua llegue a las tierras ilicitanas y para que el campo siga siendo fértil. “Con ese agua que no tenemos, pero que nos llega gracias al esfuerzo de los seres humanos, la tierra de Elche es la tierra fértil y es la tierra que nos da sentido”, señaló.

En el cierre de su intervención, el alcalde hizo referencia a la nueva sede de la Concejalía de Agricultura y Palmeral, situada en el Hort del Gat, actualmente en proceso de restauración. “La sede de la concejalía ahora mismo es la mejor sede de la ciudad”, afirmó, antes de señalar que, cuando concluyan las obras del huerto este verano, agricultura y Palmeral quedarán unidos en un enclave que definió como “el más hermoso de la ciudad”.

El Ayuntamiento de Elche ha firmado 7 convenios con entidades agrarias del municipio / V. L. Deltell

Con esta firma de convenios, el Ayuntamiento muestra de nuevo su apoyo a las entidades agrarias en una jornada de marcado carácter simbólico para el sector. El acto sirvió para reconocer el papel del campo en la historia y el presente de Elche y para trasladar a agricultores, regantes y asociaciones que el gobierno municipal mantendrá su colaboración mientras siga al frente del Consistorio.