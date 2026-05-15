El Club Náutico de Santa Pola lanza su Escuela de Verano con una completa programación náutica

El Club Náutico de Santa Pola prepara una nueva temporada estival con la puesta en marcha de su Escuela de Playa, situada en Gran Playa, junto a las instalaciones del Club, que estará operativa del 29 de junio al 4 de septiembre.

Antes del inicio del verano, la entidad desarrolla un proyecto de promoción y formación náutica con centros educativos de Santa Pola y Elche. La iniciativa combina sesiones teóricas y prácticas para acercar al alumnado al remo, la vela y los deportes náuticos, tanto en los propios centros como en jornadas organizadas en el Club. Además, durante estas semanas, numerosas escuelas visitan sus instalaciones para realizar excursiones de final de curso y participar en bautismos náuticos, una primera experiencia directa con el mar, las embarcaciones y los valores del deporte.

Sailing Camp 2026. / INFORMACIÓN

Como antesala a la Escuela de Verano, el Club celebrará el 13 de junio una jornada de puertas abiertas gratuita con motivo del III Encuentro GALP Bahía de Santa Pola. Este día vecinos, socios, familias y visitantes podrán conocer la Escuela de Playa y participar en actividades junto al mar gratuitas.

La programación estival incluirá de nuevo el Campus Infantil de Verano, que se desarrollará del 29 de junio al 4 de septiembre. Dirigido a niños y niñas de 6 a 15 años, propone una oferta multiactividad con iniciación a vela, windsurf, kayak, paddle surf, Big SUP y otras disciplinas vinculadas al mar. El objetivo es que los participantes aprendan, convivan y disfruten del entorno marino en un ambiente seguro, educativo y deportivo, trabajando valores como el compañerismo, la autonomía, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad, la superación personal y el trabajo en equipo.

La Escuela de Playa cuenta con monitores cualificados y con experiencia, lo que permite adaptar la enseñanza a la edad, nivel y evolución de cada alumno. Además del campus multiactividad, el Club ofrecerá campus técnicos de vela y windsurf para quienes quieran iniciarse o progresar en estas disciplinas de forma más específica. Estos cursos también sirven como vía de entrada a la cantera deportiva del Club.

Amplia oferta de actividades

La oferta se completa con cursos de vela y windsurf para adultos, alquiler de material náutico y actividades para público adulto y familiar, como travesías en kayak y paddle surf, SUP yoga y marcha acuática. También se organizarán jornadas medioambientales y de concienciación para fomentar el respeto por el mar, el conocimiento del litoral y el cuidado de los recursos naturales.

El Club irá anunciando fechas, horarios, actividades e inscripciones en sus redes sociales y en su web oficial. Con esta programación, el Club Náutico de Santa Pola refuerza su apuesta por el deporte náutico, la formación, la vida saludable y la educación ambiental.

La información general y las inscripciones estarán disponibles en la web: www.clubnauticosantapola.com.