Crevillent completa la elección de sus cargos festeros de 2026

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent ha completado nuevos nombramientos para las fiestas de 2026 tras la designación del periodista de INFORMACIÓN Vicente López Deltell como mantenedor del Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas. La entidad ha dado a conocer ahora los nombres de quienes asumirán tres cargos destacados del calendario festero: José Miguel Ferrández Caravaca como Rei Jaume I, Ignacio Francisco Candela Fuentes como Ra’is de Crevillent y Mayte Pastor Gonzálvez como Heula.

Estos nombramientos refuerzan la dimensión histórica, social y escénica de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, en las que los cargos simbólicos cumplen un papel relevante dentro de la puesta en escena, la memoria local y la representación institucional de la Festa. Los tres perfiles elegidos combinan trayectoria personal, vinculación con las comparsas y una relación prolongada con el mundo festero, cultural o político de Crevillent.

Rei Jaume I: José Miguel Ferrández

El cargo de Rei Jaume I 2026 recaerá en José Miguel Ferrández Caravaca, nacido en Crevillent el 4 de mayo de 1947 y vinculado desde la fundación, en 1968, a la comparsa Castellano-Leonesa. Su trayectoria festera representa, según la asociación, valores como el compromiso, la tradición y el amor por las fiestas de Moros y Cristianos del municipio.

José Miguel Ferrández Caravaca pertenece a la comparsa Castellano-Leonesa / INFORMACIÓN

Profesionalmente, Ferrández ha estado ligado a la ingeniería mecánica textil. Desde 1992 desarrolló su actividad internacional como técnico superior textil en una empresa belga de alfombras, lo que le permitió llevar su experiencia profesional por distintos países del mundo en un sector estrechamente vinculado a la historia económica y social de Crevillent.

En el ámbito festero, uno de sus momentos más significativos llegó en 2016, cuando ostentó junto a su esposa la Capitanía Cristiana, máximo cargo de su comparsa. Padre y abuelo, también ha sabido transmitir a su familia la pasión por unas fiestas que forman parte de una larga tradición familiar. Su elección como Rei Jaume I conecta así con una vida vinculada a la comparsa, al textil y al arraigo festero.

Ra’is de Crevillent: Ignacio Candela

El nombramiento de Ra’is de Crevillent 2026 será para Ignacio Francisco Candela Fuentes, nacido en Crevillent el 25 de abril de 1953. Casado con María Asunción, es padre de dos hijos y abuelo de dos nietas. Su biografía combina recorrido laboral, compromiso político local y participación festera.

Ignacio Francisco Candela Fuentes fue concejal durante 16 años en Crevillent / INFORMACIÓN

Candela estudió en el colegio de las Hermanas Carmelitas de Crevillent, donde conserva un grato recuerdo de la hermana María, y posteriormente en el CP Primo de Rivera-Escoles Noves, donde tuvo entre sus maestros a Don Nivardo. A los 14 años empezó a trabajar en el sector de la alfombra, actividad en la que permaneció hasta los 27.

Más adelante trabajó en la Cooperativa de Labradores y, en 1985, creó junto con otros socios la empresa Laboral Gráfica SL, donde permaneció hasta su jubilación. Su trayectoria pública comenzó muy joven, ya que está ligado a la política local desde los 17 años. A los 27 formó parte del primer Ayuntamiento democrático de Crevillent y durante 16 años fue concejal, ocupando distintas responsabilidades, desde Concejal de Hacienda hasta Primer Teniente de Alcalde.

En el plano festero, estuvo vinculado a la Festa a través de la comparsa Benimerins durante varios años. Actualmente disfruta de las fiestas de Moros y Cristianos desde la perspectiva de quien ha vivido de cerca tanto la evolución institucional del municipio como su identidad festera. Su designación como Ra’is reconoce esa trayectoria vinculada a Crevillent en distintos ámbitos.

Heula: Mayte Pastor

El cargo de Heula 2026 será desempeñado por Mayte Pastor Gonzálvez, nacida en Crevillent y formada en Derecho por la Universidad de Alicante. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la docencia, la interpretación, la puesta en escena, el montaje y la dirección de eventos escénicos, además de contar con formación en técnica vocal, dicción, redacción y guionización.

Pastor ha trabajado tanto dentro como fuera de su localidad natal, manteniendo una amplia trayectoria de colaboración con entidades sociales y culturales de Crevillent. Fue directora del grupo de teatro Els Teatrer’s, integrado en el Circuito de Música y Teatro de la Diputación de Alicante entre 2007 y 2020, lo que refuerza su perfil vinculado a la escena y la dirección artística.

El cargo de Heula 2026 será desempeñado por Mayte Pastor Gonzálvez, nacida en Crevillent y formada en Derecho / INFORMACIÓN

Forma parte activa de la fiesta desde su infancia y pertenece a la comparsa Dragones de San Jorge, en la que fue Princesa en 2008. También ha desempeñado responsabilidades dentro del ámbito festero, como adjunta a la presidencia y responsable de archivo y biblioteca durante el mandato de José Ángel Asencio.

Su papel en la Festa se extiende además a la formación y la puesta en escena. Forma parte del equipo docente de L’Escola de la Festa desde su creación y ha estado vinculada a la dirección y puesta en escena de la Alegoría de la Fiesta en el acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas entre 2007 y 2014 y nuevamente en 2019. Asimismo, fue presentadora del acto de Proclamación en 2017, 2018 y 2019.

Desde 2019 forma parte del equipo de redacción del Libro de la Fiesta y dirige las Embajadas desde 2007 hasta la actualidad. Su nombramiento como Heula reconoce así una larga dedicación al componente escénico, literario, formativo y organizativo de las fiestas.

Un acto que marca el inicio

Los tres nombramientos se suman al del mantenedor del Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas, que este año recaerá en el periodista de INFORMACIÓN Vicente López Deltell. Este acto, que se celebra en la Casa Municipal de Cultura ante más de 1.300 personas, marca el arranque oficial de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Crevillent.

En esa cita se presentan los capitanes del bando moro y cristiano y las doce bellezas de las doce comparsas del municipio. El mantenedor es el encargado de loar y pregonar las fiestas, en una intervención que une tradición, memoria, identidad local y sentimiento festero.

Con estos nombramientos, la Asociación de Fiestas continúa perfilando el calendario de 2026 y pone rostro a cargos que combinan representación, historia y participación. Ferrández, Candela y Pastor aportan tres trayectorias distintas, pero conectadas por un mismo hilo: su vínculo con Crevillent y con una Festa que sigue siendo una de las principales señas de identidad del municipio.