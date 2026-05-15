El bipartito de PP y Vox de Elche refuerza las redes sociales: una empresa gestionará Deportes

El Ayuntamiento de Elche va a dar un paso inédito en la gestión de sus áreas municipales al contratar a una empresa para que profesionales externos lleven la comunicación digital de la Concejalía de Deportes. Sería la primera vez, al menos en los últimos años, que un área municipal apuesta por delegar en un gabinete externo, con perfiles de periodista o community manager especializado, la planificación, ejecución y seguimiento de toda su estrategia comunicativa.

La medida, impulsada por el concejal José Antonio Román, no es casual ni aislada. Llega en un momento clave, coincidiendo con la designación de Elche hace meses como Capital Mediterránea del Deporte, una circunstancia que como ya han venido recalcando desde el Ejecutivo local de PP y Vox multiplica la actividad deportiva, la presencia institucional y la necesidad de proyectar una imagen profesional del municipio.

Contrato

Eso sí, esta contratación podría ser una prueba piloto para que haya personal externo de forma indefinida, teniendo en cuenta que pese a que el contrato, que salió a licitación en marzo por cerca de 30.000 euros por un año, cabe la posibilidad de prórroga por otros cuatro más, de ahí que el valor estimado del contrato sea de 122.000 euros (sin contar impuestos). Desde que el pasado 14 de abril se cerrase el plazo para presentar ofertas se han presentado un total de 12 licitadores, la mayoría agencias de comunicación, salvo algún profesional particular, mientras que todavía falta adjudicar el servicio. Aún está pendiente la adjudicación definitiva.

Gestión

El propio informe de necesidad para justificar el contrato apunta a que la Concejalía de Deportes carece actualmente de medios suficientes para asumir con garantías la creciente carga de trabajo en materia de comunicación. En concreto, se señala la falta de recursos tanto humanos como materiales para tareas como la gestión de redes sociales, la creación de contenidos digitales, la cobertura de eventos o la producción audiovisual.

El documento subraya que el área organiza y promueve “un elevado número de actividades, programas y eventos deportivos”, lo que requiere una gestión “efectiva y profesional en el ámbito digital”. Ante esta situación, el Consistorio considera “imprescindible” externalizar el servicio para garantizar una comunicación integral y especializada.

Además, el propio informe vincula directamente esta decisión con la capitalidad deportiva, destacando que el incremento de eventos exigirá una planificación específica y la elaboración de un memorándum que documente todas las acciones con datos e imágenes .

Perfil cualificado

El pliego técnico define con precisión el perfil y las funciones del adjudicatario. Aunque no se menciona explícitamente la figura de periodista, las tareas asignadas responden claramente a ese perfil: redacción de contenidos, elaboración de notas de prensa, cobertura informativa de eventos y gestión de la relación con la ciudadanía a través de canales digitales.

El contrato contempla la adscripción de al menos una persona con dedicación parcial de 26 horas semanales, con formación acorde al nivel 2 del convenio de empresas de publicidad. Este profesional deberá combinar trabajo presencial y telemático, adaptándose a las necesidades del servicio.

Redes sociales

Entre sus responsabilidades figurarían la gestión integral de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter o Telegram, con diseño de estrategias, programación de contenidos y dinamización de la interacción con usuarios. Con lo cuál, se encargará de la redacción de contenidos digitales, desde publicaciones en redes hasta boletines informativos y notas de prensa adaptadas a distintos canales. Precisamente el contrato no se oferta por lotes con tal de "mantener una estrategia de comunicación unificada". La memoria justificativa advierte de que fragmentar el servicio podría generar incoherencias en los mensajes, problemas de coordinación y un incremento de los costes administrativos. Con lo cuál, el adjudicatario tendrá que encargarse de cubrir en tiempo real eventos deportivos, generando contenido audiovisual (fotografías y vídeos) y publicándolo de forma inmediata; producción audiovisual periódica, con la elaboración de un resumen mensual en vídeo de un minuto y medio sobre la actividad deportiva.

De igual forma se encargará del diseño gráfico de los eventos deportivos, incluyendo cartelería, infografías y materiales promocionales. Será responsable, también, de la actualización de la web y de la app oficial, asegurando que la información esté siempre al día y sea accesible para la ciudadanía.

El alcalde daba por inaugurada ayer la sede de "Elche 2026. Capital Mediterránea del Deporte" / Áxel Álvarez

Informes

Por otra parte, tendrá que analizar resultados, mediante informes mensuales con métricas de alcance, interacción y crecimiento, acompañados de propuestas de mejora. Entre las funciones, uina de las cláusulas marca que el profesional o los profesionales tengan disponibilidad para cubrir eventos imprevistos en un plazo máximo de dos horas y trabajar en horarios adaptados a la programación deportiva, incluidos fines de semana.

Este nuevo contrato iría ligado también a una de las apuestas recientes de la Concejalía de Deportes con la puesta en marcha de la aplicación oficial de Elche con la Capitalidad. La app, desarrollada en colaboración con la Fundación del Deporte Ilicitano, centraliza la agenda de eventos, noticias, información de clubes, patrocinadores y oferta gastronómica vinculada al deporte. Incluye además funcionalidades como un asistente de inteligencia artificial, acceso a merchandising oficial y conexión con el comercio local.