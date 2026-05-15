Elche recupera la memoria de los viajantes del calzado

La Lonja Medieval de Elche, en los bajos del edificio del Ayuntamiento, acoge hasta el próximo 24 de mayo la exposición ‘100 años de Agentes Comerciales en Alicante’, una muestra itinerante que en la ciudad ilicitana adquiere un significado especialmente ligado a la memoria de los antiguos viajantes del calzado. Maletas, muestrarios, documentos, boletines históricos y productos de distintas épocas reconstruyen un siglo de una profesión que fue decisiva para que los artículos fabricados en Elche circularan por toda España y Europa.

La exposición, organizada con motivo del centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante (COAC), llega a Elche después de inaugurarse el pasado abril en el Palacio de la Diputación Provincial de Alicante. En la Lonja se adapta al peso industrial de la ciudad y reserva varios espacios a negocios y marcas vinculadas al municipio, especialmente al calzado, pero también al comercio textil, la fruta, la ortopedia, la mercería o la alimentación.

El Colegio de Agentes Comerciales de Alicante conmemora su centenario en Elche con una exposición / Áxel Álvarez

Elche, estación obligada

El concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, acudió a la inauguración junto a la edil de Comercio, Caridad Martínez, y destacó que la muestra permite reconocer a una figura fundamental pero muchas veces discreta en la historia económica local. Ruiz agradeció al COAC su apuesta por Elche dentro de la ruta provincial de la exposición y subrayó el componente emocional de la muestra para una ciudad que ha vivido durante décadas del viaje, la maleta, el pedido y el muestrario. “Los agentes comerciales han sido los pies y las manos que han llevado nuestros productos a todas las fronteras y han paseado el nombre de Elche por toda España y Europa”, insistió.

El edil definió la exposición como “un homenaje a una figura poco visible pero fundamental para el desarrollo económico de Elche” y puso en valor “el esfuerzo de tantas personas que llenaban sus maletas de ilusión para llevar los productos de nuestra tierra a cualquier rincón del país”. Durante su intervención, Ruiz apeló también a la memoria sentimental de muchas familias ilicitanas. “Creo que todos recordamos, todos hemos vivido esos momentos cuando aquellas personas, aquellos familiares, aquellos conocidos, cuando todos éramos pequeños, veíamos que llenaban sus maletas de ilusión y llevaban esa ilusión por toda España”, afirmó.

Para el responsable municipal, la exposición permite comprobar que cada rincón de la sala contiene “un pedazo de nuestra ciudad”, con recuerdos de productos y zapatos que contribuyeron a construir la marca Elche. “No queremos que esa figura acabe en el olvido y queremos seguir recordándola para poder seguir añorando y, sobre todo, no olvidar de dónde venimos”, añadió.

Maletas, muestrarios y marcas

La muestra, comisariada por David Beltrá, ha sido organizada a través de la Colección Museo Comercial de Alicante y provincia. Su recorrido reúne paneles informativos, boletines históricos, expedientes de presidentes del Colegio y objetos relacionados con la actividad comercial del último siglo.

En el caso concreto de Elche, destacan varios espacios dedicados a empresas y productos del municipio. Hay maletas de Kelme, muestrarios de calzado y alpargatas, y zapatos de firmas históricas o vinculadas al sector como Paredes, Siober —antecedente de J’Hayber—, Kurhapies, Rymber, Kilos, Comercial Lonera o FACASA-El Gallo. También se muestran cartas y documentos de empresas como Calzados de Goma y Vulcanizados FACASA o la fábrica de maletas para calzado Aurelio Aznar.

David Beltrán es el comisario de la exposición que se muestra en Elche / Áxel Álvarez

Otro de los espacios incluye una maleta de muestrario con diferentes zapatos de señora, además de referencias a firmas como Romus Comfort Shoes, Calzados Terebi o Francisco Soler Macià. La exposición permite ver incluso materiales tan vinculados al sector como el papel con el que se envolvía el calzado.

El recorrido no se limita al zapato. También aparecen referencias a otros comercios y empresas ilicitanas, como el establecimiento Valentín de tejidos, El Cisne de Tomás Brotons, la ortopedia técnica Valero, la mercería y perfumería Selva de la calle Mariano Benlliure, Frutas Piñol de Torrellano o la Cooperativa del Campo de San Isidro de Elche, que comercializaba tomates, limones y melones.

La Lonja Medieval de la Plaça de Baix de Elche acoge la exposición "100 años de Agentes Comerciales en Alicante" / Áxel Álvarez

A su vez, la muestra incorpora objetos de otras localidades de la provincia: juguetes antiguos de Ibi, hilaturas y tejidos de Alcoy, medias, calcetines, sábanas, jabones, maletines, productos de Crevillent como alfombras, chocolates Samalli, productos Damel o papel higiénico El Molinar. Esa variedad permite entender la amplitud del comercio provincial y el papel del agente como enlace entre fábrica, tienda y cliente.

Beltrá resumió la idea de la exposición con una expresión muy gráfica: los objetos expuestos muestran lo “hecho en Elche, pensado en Elche y vendido a todo el mundo desde Elche”. El comisario defendió que el patrimonio industrial y empresarial no debe quedar en segundo plano, ya que permite comprender de dónde viene la economía local y cómo se construyeron muchas de sus marcas.

“Es también un homenaje al patrimonio industrial y empresarial de Elche”, señaló Beltrá, quien destacó que “muchos de los objetos expuestos ayudan a conectar con el pasado y recuerdan cómo los agentes comerciales contribuyeron a hacer grande la marca Elche en toda España”.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante, Manuel Martínez, explicó que la exposición nació como una forma de celebrar el centenario de la institución / Áxel Álvarez

Un oficio que cambia

El presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante, Manuel Martínez, explicó que la exposición nació como una forma de celebrar el centenario de la institución y de dar a conocer mejor la labor de una profesión que ha debido adaptarse continuamente. “Desde que nos decidimos a realizar la exposición, todo venía por el centenario del colegio. Dijimos de qué manera se puede celebrar este centenario, qué mejor manera de darnos a conocer”, explicó.

Martínez recordó que Elche fue desde el primer momento una parada imprescindible. “Elche, por supuesto, estaba desde el minuto uno”, afirmó. Y añadió una conexión personal: la primera fábrica con la que trabajó junto a su padre, en los años 80, fue una empresa ilicitana de trajes de comunión, J. Gilabert Román, con la que viajaban al País Vasco para vender sus productos. “Entonces era rentable. Ahora ya un tanto menos”, comentó.

La exposición está abierta en la Lonja Medieval de Elche / Áxel Álvarez

El presidente del COAC, vinculado al sector de la confección, destacó que Elche sigue siendo una potencia comercial en muchos ámbitos. Citó corterías y lencerías conocidas, y recordó que muchos fabricantes le preguntan por clientes ilicitanos. “Elche es una potencia también a nivel nacional”, apuntó.

La exposición también permite observar la evolución del oficio: desde las visitas puerta a puerta con maletas y muestrarios hasta las convenciones, encuentros profesionales, catálogos digitales, tablets y nuevas herramientas. Martínez explicó "ahora los agentes comerciales estamos pasando un periodo de adaptación. Siempre nos hemos sabido transformar, pero es que ahora con las nuevas tecnologías tenemos que ir hacia adelante”, señaló. Aun así, advirtió de que el Colegio no quiere perder su historia. “No queremos perder nuestra historia, que es lo que representa esta exposición”, afirmó.

La exposición ha sido organizada a través de la Colección Museo Comercial de Alicante y provincia / Áxel Álvarez

El presidente recordó que el Colegio cumple 100 años desde que el ministro Aunós llevó a Alfonso XIII la firma del decreto que hizo posible esta organización profesional. “Llevamos 100 años como colegio y queremos continuar”, resumió.

Colegiación y futuro

Actualmente, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante cuenta con unos 500 colegiados, según indicó Martínez. En torno al 20% del total, una cifra que considera "importante", son ilicitanos. El presidente explicó también que uno de sus objetivos al acceder al cargo fue reforzar la representación provincial dentro del Colegio. En ese sentido, destacó la presencia de varios miembros de Elche en la junta, entre ellos Manuel Galván, que ha ayudado en la exposición.

El presidente recordó que el Colegio cumple 100 años desde que el ministro Aunós llevó a Alfonso XIII la firma del decreto que hizo posible esta organización profesional / Áxel Álvarez

Sobre la importancia de la colegiación, Martínez defendió que el Colegio de Alicante es probablemente uno de los que más servicios ofrece a nivel nacional. Entre ellos citó asesoría fiscal completa, presentación de IVA y declaraciones de renta, servicio jurídico, despachos, oficinas y un seguro de accidentes incluido en la cuota, además de otros recursos de apoyo profesional. “Todos juntos somos más fuertes”, afirmó.

También se refirió al avance de la inteligencia artificial y la digitalización. Reconoció que el sector está todavía empezando a utilizar estas herramientas, pero que ya se han organizado cursos y que el Colegio participa en una formación de acceso a la colegiación promovida por la Universidad de Alicante. “Nos vamos adaptando”, señaló, antes de apuntar que el tradicional libro de pedidos ha caído en desuso y que los catálogos físicos empiezan también a desaparecer en favor de soportes digitales.