Las familias del Princesa de Asturias llevan al Ayuntamiento de Elche su reclamación de plazas en el instituto Victoria Kent

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunciaba este viernes que la Conselleria de Educación ha atendido “prácticamente todas” las reivindicaciones de las familias del colegio Princesa de Asturias afectadas por el cambio de adscripción de instituto, de manera que una parte importante de los alumnos podrá matricularse finalmente en el IES Victoria Kent, el centro que reclamaban por proximidad y por el trabajo de transición que habían iniciado durante el curso. El regidor ha pedido a las familias que den de plazo hasta el martes para cerrar todos los detalles y confirmar el reparto definitivo. El anuncio se ha producido después de que un grupo de madres y padres se concentrara en la Plaça de Baix, frente al Ayuntamiento de Elche, para reclamar una solución. Las familias explican que el pasado 12 de febrero se les comunicó el cambio de instituto adscrito, después de nueve años vinculados a otro centro y de haber preparado durante meses a los alumnos de sexto para esa transición. Según su versión, el cambio llegó con apenas tres semanas de margen antes de tener que confirmar plaza en el nuevo instituto asignado.

Familias sin margen de maniobra

Una portavoz de las familias explicó "llevamos nueve años adscritos a un instituto y hemos preparado a los niños para cambiar a ese centro”, señaló. Según relató a INFORMACIÓN la portavoz de los padres, desde septiembre se había comenzado a trabajar con los menores la transición al Victoria Kent, incluyendo actividades de convivencia y visitas andando para que conocieran el camino y el entorno. El malestar surgió cuando se comunicó el cambio de adscripción y, poco después, el número de vacantes disponibles no cubría las expectativas de las familias. La portavoz explicó que 42 familias no habían confirmado plaza en el nuevo instituto asignado y que, entre ellas, 29 tenían hermanos en el Victoria Kent. “Nos dejan así como que es lo que hay, es reestructuración y no pasa nada con las familias que estamos trabajando una transición de nuestros hijos”, lamentó.

Alumnos del Princesa de Asturias acompañaron a sus padres en la reivindicación ante el Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

La reivindicación principal no se limita a la distancia. Las familias insisten en que el cambio de colegio a instituto es un momento delicado y que requiere cierta sensibilidad administrativa. “Es un cambio importante. Está claro que no es de vida o muerte, pero necesita sensibilidad”, señaló la portavoz. A su juicio, la gestión pública debe servir precisamente para que “la vida cotidiana funcione bien”. Las familias consideran insuficiente la solución inicial planteada, ya que, según explican, se hablaba de cinco grupos y solo 19 vacantes, cuando su demanda afectaba a muchas más solicitudes. Este viernes, según la portavoz, se les había comunicado que se ampliaba a seis grupos, lo que supondría unas 42 plazas, aunque advierten de que aún no tienen garantía plena de que todos los alumnos del Princesa de Asturias puedan acceder al Victoria Kent si compiten con solicitantes externos. “No vamos a parar hasta que todos los niños de Princesa estén dentro del Victoria”, afirmó.

El alcalde pide plazo hasta el martes

Ruz confirmó que el Ayuntamiento ha mediado con la Conselleria para tratar de resolver la situación y defendió que no ha sido una reacción improvisada por la concentración de las familias. Según el alcalde, la concejala de Educación lleva semanas hablando con los padres, principalmente con las madres, y el Ayuntamiento trasladó el problema a la Conselleria la semana pasada.

“Hoy les hemos comunicado que efectivamente parte de sus reivindicaciones, yo creo que todas, se han tenido en cuenta y que se va a permitir que esas más de 40 familias puedan adscribirse a otro centro, que en este caso es el Victoria Kent”, explicó Ruz. El alcalde recordó que este instituto queda a unos diez minutos del Princesa de Asturias y consideró lógica la petición de las familias.

El regidor, no obstante, pidió prudencia hasta cerrar el procedimiento. “No les he pedido que confíen en mí de manera ciega, sino que nos den de plazo hasta el martes para confirmar todo”, señaló. Según explicó, el objetivo es concretar con la Conselleria el encaje definitivo, teniendo en cuenta que una parte de los alumnos podría quedar adscrita al Pedro Ibarra y otra al Victoria Kent.

El alcalde rechazó que la respuesta se haya logrado solo porque los padres acudieran a la Plaça de Baix. “Llevamos más de una semana de conversaciones”, afirmó. Este viernes, añadió, se notificó al Consistorio que la solución planteada iba adelante “prácticamente”. Ruz insistió en que la prioridad es conciliar la organización educativa con la tranquilidad de las familias. “Lo más importante que tiene en esta vida un padre es que sus hijos estén felices”, afirmó. En ese sentido, defendió que la posibilidad de matricular en el Victoria Kent “es una cosa muy lógica”.

El alcalde rechazó que la respuesta se haya logrado solo porque los padres acudieran a la Plaça de Baix / Áxel Álvarez

Otros centros pendientes

La pregunta sobre el caso del Princesa de Asturias abrió también otros asuntos educativos pendientes en Elche. El alcalde se refirió a la situación del futuro colegio número 38, vinculado a la fusión entre Ausiàs March y Casablanca, una de las grandes actuaciones pendientes en educación Primaria. Ruz explicó que, en materia de infraestructuras educativas de Primaria, además de la climatización de centros, el Ayuntamiento trabaja con la Conselleria en este proyecto. Recordó que el Consistorio ha comenzado ya la instalación de aire acondicionado en las cinco escuelas infantiles municipales, con una inversión superior al millón de euros.

Sobre el futuro centro número 38, el alcalde explicó que se trabaja primero en el derribo del actual Ausiàs March, que presenta problemas estructurales en una zona de relleno complicada. Ruz apuntó que probablemente no se tramite dentro del Edificant, sino como una acción directa de la Generalitat, igual que ocurrió con el colegio número 11 o con actuaciones en Torrellano. En relación con el programa Edificant, el alcalde afirmó que el Ayuntamiento está concluyendo las obras vinculadas al Rodolfo Tomás Samper de El Altet, al centro número 37 y al Virgen de la Luz. Con ello, sostuvo, se cierra prácticamente esa etapa en Primaria, quedando como gran asignatura pendiente el proyecto del número 38.

En Secundaria, Ruz citó dos grandes objetivos: el Severo Ochoa y La Torreta. “Respecto a La Torreta, creo que la solución ya la he dado a Conselleria: trasladar completamente el centro y proceder a restaurar el huerto en ese entorno”, indicó.