El PSOE eleva a las Cortes Valencianas el bloqueo del Conservatorio de Elche

El PSPV-PSOE elevará a las Cortes Valencianas el bloqueo en la construcción del nuevo Conservatorio de Música en Elche. El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez; el portavoz de Educación en la Cámara autonómica, José Luis Lorenz; y el diputado autonómico Ramón Abad, anunciaron que la formación presentará una Proposición No de Ley (PNL) para exigir la construcción del nuevo centro, una infraestructura bloqueada tres años después de que Pablo Ruz cambiara su ubicación a Candalix “por capricho personal”, indicó Díez. Las declaraciones se produjeron el jueves, cuando Díez, Lorenz y Abad mantuvieron un encuentro con el equipo directivo del Conservatorio ilicitano.

El parking de Candalix, donde irá el Conservatorio. / Matías Segarra

Cambios

Díez denunció el bloqueo del nuevo Conservatorio, recordando que "en junio de 2023, el Conservatorio iba a estar ubicado en la avenida de la Unesco, tenía una memoria de necesidades y estábamos a expensas de la delegación de competencias. Tres años después, el Conservatorio está en la nada, en la absoluta nada: no hay delegación de competencias, no se ha redactado ni siquiera un anteproyecto, ni proyecto de obra, la parcela sigue sin tener las condiciones urbanísticas necesarias". Díez sentenció que "el compromiso del Conservatorio de Ruz es la muestra más clara de lo que valora este equipo de gobierno la educación. No vamos a tener Conservatorio en esta legislatura, pero es que ni siquiera vamos a tener obras. Si se hubiera seguido con el planteamiento del Partido Socialista y del Consell de Ximo Puig, hoy sí tendríamos nuevo Conservatorio". En ese sentido, Lorenz expresó su preocupación por la paralización del Conservatorio de Elche, un problema que también afecta a otras ciudades como Castellón. "Desde el Partido Socialista de las Cortes Valencianas vamos a hacer preguntas escritas para saber en qué punto se encuentra, y a presentar una PNL para que se construya ya el nuevo Conservatorio que necesita Elche", dijo.