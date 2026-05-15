Ruz quiere agentes de paisano contra las cacas de mascotas en Elche

El Ayuntamiento de Elche quiere que la Policía Local pueda actuar de paisano para sorprender a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas en la vía pública, una de las principales quejas vecinales en materia de limpieza urbana. El alcalde, Pablo Ruz, explicaba este viernes que el Consistorio ha pedido “por activa y por pasiva” a la Subdelegación del Gobierno que autorice este tipo de dispositivos, mientras el gobierno municipal avanza en una nueva ordenanza de convivencia ciudadana que pretende unificar y actualizar normas dispersas sobre limpieza, animales, botellón, ruido, vertidos ilegales, cableado y uso del espacio público.

El texto está ya en exposición pública hasta el próximo 5 de junio, aunque Ruz ha insistido en que no se trata todavía de la ordenanza definitiva que llegará al pleno, sino de un documento base abierto a modificaciones. Las aportaciones podrán remitirse al correo habilitado por el Ayuntamiento, tributos@elche.es, con el objetivo de recoger sugerencias antes de cerrar la propuesta final.

Los vecinos del parque 9 d'Octubre se quejan de que las cacas de mascotas son más que frecuentes por la zona / ÁXEL ÁLVAREZ

Excrementos, palomas y vertidos

Ruz situaba el problema de los excrementos de perros como uno de los puntos más sensibles de la futura ordenanza. “La principal queja que nosotros recibimos en materia de limpieza de la ciudad, pero de largo, es la de los excrementos de los animales”, afirmaba. Según el alcalde, el Ayuntamiento recibe un volumen muy elevado de avisos por este motivo y considera que la vigilancia ordinaria no siempre resulta suficiente para identificar a los infractores.

Por ello, el gobierno local reclama poder utilizar agentes de paisano en actuaciones concretas. “Hemos pedido a Subdelegación del Gobierno por activa y por pasiva que nos permita que nuestra Policía Local pueda vestirse de paisano para poder sorprender a un usuario que no recoge los excrementos de su perro”, señalaba el alcalde.

La ordenanza también abordará otros conflictos de limpieza y salubridad, como la alimentación de palomas. Ruz distinguía este caso de las colonias felinas reguladas y recalcaba que alimentar a estas aves está prohibido. “Las palomas está prohibido alimentarlas. Eso lo recoge la ordenanza. Lo único que incentiva es que esos animales, que como sabéis son roedores voladores, al final se reproduzcan”, decía. Para el alcalde, este hábito genera problemas de higiene, insalubridad y un coste permanente para el Ayuntamiento.

Otro bloque importante será el de los vertidos ilegales, especialmente en las pedanías y el Camp d’Elx. Ruz ha puesto como ejemplo a quien abandona un sofá viejo junto a un contenedor en una partida rural. “Si usted deja un sofá viejo en un contenedor de Perleta, usted puede exponerse a una sanción de 1.000 euros si se le sorprende en la acción de hacerlo”, explicaba. También apuntaba que, en determinados casos, cámaras viales o de tráfico podrían ayudar a detectar conductas incívicas si captan la infracción.

Unificar normas antiguas

El alcalde defendía que la nueva ordenanza busca refundar y ordenar el marco normativo de la ciudad, no crear un catálogo arbitrario de prohibiciones. Según explicaba, Elche cuenta todavía con ordenanzas de los años 50 y 60, algunas digitalizadas a partir de documentos mecanografiados, lo que dificulta su consulta y aplicación.

Entornos como la ladera del río Vinalopó es donde más multa la Policía Local por deposiciones de perros / Matías Segarra

“Hay ordenanzas en vigor en Elche de los años 50 y de los años 60, que se dice pronto. Ahora tenemos un documento ágil al que tú puedas acceder”, señalaba. La idea es que cualquier ciudadano pueda consultar en un único texto qué se puede hacer y qué no en el espacio público.

La futura norma incorporará cuestiones ya reguladas en otras ordenanzas, como la prohibición del consumo de alcohol o estupefacientes en la vía pública, la obligación de recoger los excrementos de animales, las molestias por ruido en viviendas o el uso del espacio público para instalar barras, barracas o elementos sin autorización municipal.

“Es una ordenanza que contribuye a consagrar la convivencia, a establecer cuántas cosas se pueden hacer y por supuesto a codificar qué cosas no se pueden hacer”, resumía Ruz. El alcalde insistía en que se trata de una iniciativa “de pura lógica y sentido común” y que todavía podrá modificarse con las aportaciones ciudadanas.

El regidor remarcaba que el documento no está cerrado. “No es lo que se va a llevar a pleno. Esto es un documento base de muchísimos artículos, de muchísima extensión, que se tiene que ir depurando y modificando con las aportaciones de todos”, explicaba. Después del periodo de participación, el Ayuntamiento hará un cribado de sugerencias y elevará el texto definitivo al pleno.

Ropa, desnudos, cables y farolas

La ordenanza también pretende regular o clarificar conductas cotidianas que, según Ruz, generan problemas de convivencia o estaban insuficientemente recogidas. Una de ellas es tender ropa en balcones de determinadas calles. “En una ciudad como Elche no se trata de prohibir, pero no se puede colgar ropa tendida en los balcones de cualquier calle”, indicaba como ejemplo de cuestiones que se quieren plasmar en un documento común.

Otro caso señalado por el alcalde es el de ir desnudo por la calle. “En esta ordenanza se establece que una persona no puede ir en cueros por la calle. Eso hasta ahora sabíamos que no se podía hacer, pero no existía ninguna ordenanza que lo prohibiera”, afirmaba.

La "motodog" permite llegar a puntos donde la maquinaria de barrido no llega / Información

La norma también regulará actuaciones sobre elementos públicos, como tapar una farola porque moleste a una vivienda. Ruz explicaba que, en esos casos, el vecino debe comunicarlo al Ayuntamiento para buscar una solución con el departamento correspondiente, no actuar por su cuenta. “Si le molesta la farola, hable con el Ayuntamiento y llegue a un acuerdo”, señalaba.

El cableado será otro asunto incluido. El alcalde ponía como ejemplo un conflicto reciente con una compañía telefónica en la calle Fatxo, donde, según relataba, se ha intentado instalar varias veces un cable de forma indebida. “Lo colocan, lo cortamos. A la semana siguiente lo colocan, lo cortamos. Ayer lo volvimos a detectar, lo hemos vuelto a cortar”, exponía. Este tipo de situaciones, añadía, quedarán más claramente recogidas en el nuevo marco de convivencia.

Ejemplos de ordenanza

El alcalde indicaba que la ordenanza toma como referencia el modelo genérico de Suma, así como de grandes ciudades como Valencia, Murcia, Madrid o Barcelona, aunque deberá adaptarse a la singularidad de Elche. En ese sentido, recordaba que el municipio tiene elementos propios que requieren regulación específica, como el Palmeral, los huertos históricos, las pedanías y el amplio territorio rural. “Murcia no tiene huertos de palmeras. Aquí está tasado de una manera mucho más evidente verter elementos de la construcción en un huerto Unesco, por ejemplo”. Esa especificidad obliga, según el alcalde, a construir una ordenanza adaptada a la complejidad del municipio.

El texto incluirá sanciones, pero Ruz insistía en que no se plantea como una norma restrictiva, sino como una herramienta para ordenar la convivencia. “Habla de sanciones, evidentemente, y habla de libertad”, apuntaba. El objetivo, según el gobierno local, es proteger a quienes cumplen las normas y establecer con claridad las consecuencias para quienes deterioran el espacio común.