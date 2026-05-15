Suma y sigue con las alegaciones a la ordenanza del medio rural de Elche: Compromís reclama más regulación de eventos

Las alegaciones a la futura Ordenanza del Medio Rural de Elche siguen acumulándose en la recta final del periodo de exposición pública. Tras las propuestas presentadas hace semanas por colectivos ecologistas como AHSA y la asociación agraria Asaja, Compromís ha registrado ahora un paquete de modificaciones con las que pretende ampliar el alcance de la norma y reforzar la protección ambiental y territorial del Camp d’Elx.

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, explicó este viernes que el documento debería ser “una verdadera herramienta de protección del Camp d’Elx” y no centrarse “casi exclusivamente en la actividad agrícola y en determinadas normas de convivencia”. Según apuntó en su día el bipartito de PP y Vox, la norma pretende regular más de 28.000 hectáreas y cerca de 20.000 parcelas del término municipal que hasta ahora carecían de una regulación específica, incorporando además un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros.

Clasificación

Uno de los principales cambios que plantea la formación es que la ordenanza incluya también la regulación del suelo urbanizable existente en el entorno rural. Según Díez, muchas parcelas del Camp d’Elx tienen actualmente esa clasificación urbanística, mientras que el documento aprobado inicialmente limita su aplicación al suelo no urbanizable. “La norma deja de lado una parte importante de la realidad actual del medio rural ilicitano”, advirtió.

Desde la coalición también proponen ampliar el alcance de la regulación de caminos rurales. La coalición considera que la ordenanza debe abarcar todos los caminos de dominio público, con independencia del tipo de suelo por el que discurran o de si están asfaltados o no, con el objetivo de ordenar de manera homogénea toda la red viaria rural.

Entre las novedades planteadas figura además la creación de un servicio de mediación rural para resolver conflictos de forma extrajudicial, recuperando fórmulas tradicionales de entendimiento vecinal históricamente ligadas al Camp d’Elx. La propuesta conecta además con algunas de las preocupaciones expresadas por Asaja, organización que ya avanzó alegaciones relacionadas con los conflictos de lindes, la definición de caminos privados y la necesidad de clarificar los usos permitidos en el campo.

Trabajadores de la empresa india en una de las superficies de cultivo / Héctor Fuentes

Medidas sostenibles

De igual modo, la coalición valencianista insiste especialmente en introducir una perspectiva ecologista más amplia dentro de la futura normativa. En este sentido, plantea incorporar un nuevo apartado dedicado a las buenas prácticas ambientales, con medidas destinadas a proteger las cubiertas vegetales, evitar el sellado del suelo y reforzar la protección de la fauna.

Paralelamente, la representante de Compromís en el Consejo Agrario, Assumpció Boix, ha defendido que la ordenanza debe fomentar prácticas agrícolas sostenibles y compatibles con la conservación del territorio. Entre las medidas planteadas figura la reutilización y valorización de subproductos vegetales y animales, la protección de los sistemas tradicionales de drenaje y una gestión más adecuada de los plásticos agrícolas.

Precisamente la problemática de los plásticos agrícolas también había sido señalada por AHSA en sus alegaciones. El colectivo ecologista reclamó que la normativa obligue expresamente a trasladar a vertederos autorizados los restos plásticos derivados de la actividad agraria y denunció prácticas como el enterramiento de acolchados plásticos en parcelas hortícolas.

Cubiertas vegetales

Compromís coincide parcialmente con ese enfoque conservacionista al defender la necesidad de proteger las cubiertas vegetales y las especies animales presentes en el medio rural. Además, la coalición plantea impulsar el riego por goteo en la totalidad de las partidas rurales para favorecer un uso más eficiente de los recursos hídricos y reforzar la protección de las vías pecuarias.

Otro de los asuntos que Compromís considera prioritarios es la regulación de los eventos celebrados en el entorno rural. La formación pide que la ordenanza contemple medidas específicas para minimizar su impacto en cuestiones como la limpieza, el mantenimiento y la convivencia vecinal.

La futura Ordenanza del Medio Rural encara así sus últimos días de exposición pública con un amplio debate abierto entre organizaciones agrarias, colectivos ecologistas y grupos políticos sobre el modelo de protección y gestión que debe aplicarse al Camp d’Elx. El periodo para presentar alegaciones concluirá el próximo 20 de mayo, mientras que el gobierno municipal prevé analizar todas las propuestas en el seno del Consejo Agrario Local.