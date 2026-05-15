Summer Camp 2026 en Newton College: el verano donde aprender inglés y divertirse van de la mano

Cuando llega el verano, muchas familias buscan mucho más que una escuela de verano tradicional. Quieren un entorno seguro, dinámico y estimulante donde sus hijos puedan disfrutar de las vacaciones, hacer nuevos amigos y, además, seguir aprendiendo de una forma natural. Precisamente esa es la propuesta de Newton College con su Summer Camp 2026: una experiencia completa de inmersión en inglés, deporte, actividades educativas y diversión sin límites.

Del 22 de junio al 31 de julio de 2026, el colegio vuelve a abrir las puertas de una de las escuelas de verano más esperadas de la provincia, con un programa pensado para que los niños y jóvenes aprovechen al máximo sus vacaciones mientras mejoran su nivel de inglés casi sin darse cuenta.

Una inmersión 100% en inglés… de forma natural

Uno de los grandes diferenciales del Summer Camp de Newton College es su metodología de inmersión total. Aquí, el inglés no se limita a una clase concreta: está presente en todas las actividades del día a día.

Desde los deportes hasta los talleres creativos, pasando por los juegos acuáticos o las dinámicas en grupo, todo se desarrolla en inglés. Esto permite que los participantes practiquen el idioma de forma espontánea, ganando fluidez, vocabulario y confianza mientras se divierten.

Lejos de las clases tradicionales, los alumnos aprenden el idioma en contextos reales y cotidianos, lo que favorece una adquisición mucho más natural y efectiva.

Desde los deportes hasta los talleres creativos, pasando por los juegos acuáticos o las dinámicas en grupo, todo se desarrolla en inglés. / James Tims

Actividades para aprender, explorar y disfrutar

Cada semana del campamento está diseñada para combinar entretenimiento y aprendizaje. Los participantes podrán disfrutar de una programación muy variada adaptada a diferentes edades e intereses.

Entre las actividades destacan:

Juegos acuáticos y fiesta de espuma para combatir el calor del verano.

para combatir el calor del verano. Talleres creativos de cocina, arte y manualidades.

de cocina, arte y manualidades. Deportes y dinámicas de equipo como fútbol, baloncesto y juegos cooperativos.

de equipo como fútbol, baloncesto y juegos cooperativos. Actividades tecnológicas y proyectos de informática adaptados a cada edad.

y proyectos de informática adaptados a cada edad. Excursiones educativas y exploración de entornos naturales (opcionales).

Todo ello en unas instalaciones modernas y preparadas para ofrecer una experiencia segura, cómoda y estimulante.

Newton English Academy: un paso más en el aprendizaje del idioma

Como gran novedad, este año el programa incorpora también la Newton English Academy, una academia de inglés integrada dentro de la experiencia de verano.

Las clases están impartidas por profesores nativos y se adaptan al nivel de cada alumno:

Refuerzo para estudiantes que están comenzando con el idioma.

Mejora general de Reading, Writing, Speaking y Listening.

Preparación de exámenes oficiales como Cambridge.

Repaso y consolidación de contenidos.

La academia está disponible tanto para alumnos del campamento como para estudiantes externos desde los 6 años hasta los 17.

Los alumnos del Summer Camp podrán asistir de 9:00 a 11:00 h, mientras que los estudiantes externos tendrán clases de 11:00 a 14:00 h.

El programa combinado: la experiencia más completa

Para quienes quieren aprovechar el verano al máximo, Newton College ofrece la posibilidad de combinar el Summer Camp con la Newton English Academy.

Esta modalidad permite disfrutar de:

Más horas de exposición al inglés.

Aprendizaje práctico y continuo.

Actividades lúdicas y académicas equilibradas.

Un precio especial al contratar el programa completo.

La combinación de ambas propuestas convierte el verano en una auténtica experiencia de inmersión lingüística, donde aprender inglés deja de ser una obligación para convertirse en algo natural y divertido.

Flexibilidad para cada familia

El Summer Camp 2026 ofrece diferentes modalidades para adaptarse a las necesidades de cada familia.

Fechas

Del 22 de junio al 31 de julio de 2026.

Posibilidad de elegir entre 1 y 6 semanas.

Horarios

Sin comedor: de 9:00 a 14:00 h.

Con comedor: de 9:00 a 16:00 h.

Descuentos

10% de descuento para hermanos inscritos.

5% de descuento por inscripción anticipada antes del 31 de mayo.

Inscripciones e información

Las familias interesadas en descubrir todos los detalles del Summer Camp 2026 de Newton College pueden consultar el programa completo, horarios, precios y proceso de inscripción a través de la página oficial del campamento de verano del colegio.

Más información sobre el Summer Camp 2026 de Newton College

Debido a la alta demanda de plazas cada año, desde el centro recomiendan realizar la inscripción con antelación para poder beneficiarse además de los descuentos por reserva anticipada y por hermanos inscritos.