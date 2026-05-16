Cinco detenidos en el aeropuerto de Alicante-Elche por tratar de volar a Dublín con pasaportes falsificados

Los agentes de la Policía Nacional del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de El Altet, adscritos a la Comisaría de Elche, llegaron a localizar sólo durante 2025 hasta 90 documentos falsificados, un 30 % más que un año antes, lo que equivale a un caso cada cuatro días. Una proporción que en el inicio de 2026 incluso fue al alza. Es en este contexto en el que los efectivos policiales destinados a la terminal han detenido a cinco personas hace solo unos días por falsedad documental y por infracción de la Ley de Extranjería. Los policías llegaron a levantar dos atestados, y se trata de dos familias de origen afgano que pretendían volar a Irlanda con pasaportes manipulados. Tanto es así que en la documentación incluso constaban nombres españoles.

La zona por donde entran los pasajeros que llegan de otros países. / Áxel Álvarez

Manipulados parcialmente

En concreto, en los cinco casos se daba la circunstancia de que se trataba de pasaportes que habían sido manipulados parcialmente, de manera que la documentación era auténtica, pero se habían «retocado» las hojas de identidad. De hecho, los agentes pudieron comprobar que se trataba de documentos cuyos propietarios habían denunciado su extravío o sustracción en diferentes localidades de Cataluña.

La inspección que se realiza en segunda línea, donde se determina si efectivamente la documentación es falsa, y se hacen los informes. / Áxel Álvarez

De corta edad

Ambas operaciones tuvieron en el foco un mismo vuelo que partía del aeropuerto de Alicante-Elche a las 22.30 horas con destino a Dublín, en Irlanda. En la primera actuación se detuvo a un varón de 57 años, una mujer de 51 años, y una tercera chica de 32 años, todos ellos de nacionalidad afgana. En la segunda, los apresados fueron un hombre de 29 años y una joven de 23, de la misma nacionalidad que la familia anterior, y que, en este caso, iban con una niña de dos años que también llevaba un pasaporte falseado.

El hecho de que fuera una menor de corta edad hizo que la mujer fuera trasladada a un centro de pernocta hasta ser escuchada en sede judicial, de manera que la pequeña no se quedara sola.

Uno de los agentes encargados del control en primera línea, nada más aterrizar los pasajeros en el aeropuerto. / Áxel Álvarez

En la primera línea

Al igual que suele ocurrir en este tipo de situaciones, las alertas se lanzaron desde la primera línea policial. En este sentido, los operativos en el aeropuerto se desarrollan a través de una primera línea, en el contacto inicial con los pasajeros, con los efectivos que, en el control fronterizo, supervisan la documentación. Ahí, la inspección primigenia ya suele lanzar la alerta cuando se trata de identificaciones no auténticas, con una luz roja, sea por el chip, la foto o la página biográfica, por ejemplo. Es entonces cuando el caso pasa a segunda línea, con efectivos más enfocados a la investigación, y donde los funcionarios hacen la labor de peritaje con los correspondientes informes que, posteriormente, se trasladan a la autoridad judicial.

La inspección en la primera línea del aeropuerto. / Áxel Álvarez

Segundo análisis

Al respecto, es reseñable que fue en el segundo análisis donde la Policía Nacional pudo comprobar, a través de la lupa de aumento y las luces fluorescentes, que la hoja de filiación estaba falsificada. En este sentido, constataron que el número de pasaporte estaba alterado, y constaba que los arrestados habían nacido en diferentes localidades catalanas, sobre todo en el entorno de Barcelona, hasta el punto de aparecer nombres de origen español, lo que lleva a los investigadores a creer que los documentos se podrían haber obtenido en todos los casos por la misma vía. Eso hizo que el presunto delito fuera más fácil de identificable.

Dublín, lugar preferente

Por lo general, los agentes no llegan a conocer las causas por las que las personas que tratan de cruzar a otro país con documentos manipulados, como tampoco lo saben en estos dos últimos operativos. Sin embargo, en la mayoría de episodios hay mafias detrás, lo que explica que en no pocas ocasiones se repitan los países de destino. Es más, tienen verificado que la ruta más utilizada es hacia Irlanda, en particular, Dublín, que, aunque está integrada en la UE, no forma parte del Espacio Schengen, hasta el extremo de que, en determinadas épocas del año, suponen el 90 % de los casos con los que se encuentran los policías en El Altet.