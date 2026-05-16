Un viaje al corazón del Misteri d'Elx por sus 25 años en la Unesco

Las salas de la Casa de la Festa albergaban esta mañana una chispa distinta. Con motivo de la jornada de puertas abiertas organizada por el XXV aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, el edificio se llenó desde las 10 de la mañana de familias, niños y curiosos que recorrían sus habitaciones. En una de las salas de arriba, entre dibujos colgados de las paredes, niños buscaban sus trazos a la vez que apreciaban las de otros acompañados por sus padres. Apenas unos metros más allá, el ambiente cambiaba por completo: las voces de los cantores escapaban desde otra estancia abierta al público. Se trataba de los cantores del Misteri ensayando, un lujo del que los visitantes pudieron disfrutar en dos pases ofrecidos durante la mañana.

Una de las salas ofrecía carteles anunciadores de distintas ediciones del Misteri. / Áxel Álvarez

Ensayos para el público

«Es un día para mostrar al público el material que tenemos en la Casa de la Festa y como organizamos la representación», explica Roberto Vilella, cantor con treinta y tres años de experiencia en el Misteri. Y es que los visitantes pudieron moverse entre vestuarios, fotografías históricas, exposiciones permanentes y salas normalmente reservadas a los preparativos de agosto. Así, el lugar se convirtió en una ventana abierta al espíritu del Misteri: la peluquería donde se preparan los cantores, los ropajes, las salas donde se visten o los espacios de ensayo donde las voces siguen trabajando durante todo el año para mantener viva la tradición.

Actualmente, el Misteri cuenta con alrededor de cuarenta y dos cantores adultos y más de cuarenta niños en la Escolanía, según recuerda Vilella, «aunque solo una parte de ellos participa finalmente en la representación de agosto», recalca.

Cantores del Misteri exponiendo su sesión de ensayo al público. / Áxel Álvarez

"El trabajo es continuo durante todo el año", señalaba el veterano cantor, que comenzó en la Festa con apenas dieciséis años y hoy alterna distintos papeles dentro de la representación. Los ensayos conjuntos se realizan dos veces por semana, además de las clases específicas de canto en un esfuerzo constante por mantener viva una tradición que sigue encontrando relevo entre generaciones.

Los más pequeños

La jornada también reservó un espacio especial para los más pequeños. Durante buena parte de la mañana era habitual cruzarse por los pasillos y las escaleras con niños vestidos de comunión acompañados por amigos y familiares, muchos de ellos entrando y saliendo de una de las salas habilitadas para actividades didácticas. Allí se organizaron talleres, puntos de lectura y distintas propuestas pensadas para acercar el Misteri a las nuevas generaciones desde una mirada más participativa y cercana.

Niños disfrutando de los talleres didácticos. / Áxel Álvarez

"De eso se trata, de acercar el Misteri al pueblo", resumía Carolina Martínez, responsable de Cultura y Educación del Patronat del Misteri d’Elx, mientras mostraba a este diario algunos de los materiales educativos preparados para la ocasión. Y entre ellos destacaba la llamada "maleta viajera", una réplica en miniatura de Santa María que recorre durante el curso distintos centros educativos junto a materiales pedagógicos relacionados con la Festa. «Los colegios nos la solicitan y se la dejamos para que puedan trabajar el Misteri en clase», explicaba.

Exposición de dibujos

La exposición de dibujos infantiles se convirtió precisamente en uno de los grandes focos de la jornada. Más de mil ilustraciones realizadas por alumnado de Primaria y Secundaria cubrían las paredes de una de las salas formando una especie de mosaico colectivo sobre la representación sacrolírica ilicitana. "Consideramos que todos los niños que han querido colaborar en este 25 aniversario tenían que estar presentes", señalaba Martínez, emocionada ante el resultado.

Familia posando ante una de las paredes de la exposición de dibujos infantiles. / Áxel Álvarez

Las puertas abiertas recuperaban, además, una iniciativa que no se celebraba desde justo antes de la pandemia. "Siempre decíamos que había que volver a hacerla, porque funciona muy bien", recordaba martínez. En esta ocasión, el XXV aniversario sirvió de impulso, formando así parte de un programa especial de actividades que continuará el lunes en la basílica de Santa María, donde se procederá a un volteo y una coetà a las 15.45 horas, el mismo momento en el que se dio a conocer que había sido proclamado patrimonio de la Humanidad en 2001; y a las 20 horas se realizará una misa de acción de gracias y una procesión.

Sala donde guardan ropas para representaciones. / Áxel Álvarez

Más actividades

Las actividades continuarán el próximo viernes, a las 20.30 horas, con música y regalos en el Passeig de Jaca, Mútua MAZ y la plaza del Congreso Eucarístico. Además, una hora y media después, el cielo se llenará de 180 drones que ofrecerán un espectáculo inspirado en algunas escenas de la Festa. Y para culminar esta celebración, el 11 de junio se llevará a cabo en la basílica de Santa María un concierto del sacerdote y músico Marco Frisina junto a la Capella y la Escolanía del Misteri d'Elx, de la mano de la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx (OSCE). Un programa destinado a todos los públicos y gratuito para acercar la fiesta a todo aquel que quiera conocer más del Misteri.