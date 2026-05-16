Cultura para todos en Elche por el Día Internacional de los Museos

Elche despertó este sábado convertida en un gran escaparate cultural. Desde primera hora de la mañana, las calles del centro histórico comenzaron a llenarse de visitantes y familias que iban de un museo a otro atraídos por la programación especial organizada con motivo del Día Internacional de los Museos. Bajo el sol de mayo y con el buen tiempo acompañando durante toda la jornada, los aficionados de la cultura pudieron envolverse en esta nueva edición de un fin de semana con museos abiertos a todos los públicos con actividades inéditas y gratuitas. Además, se estrenaron nuevos espacios que el pasado año no abrieron sus puertas en esta jornada, como es el caso del Molí del Real, el museo de la Venida de la Virgen y la Casa de la Festa.

Actividades

La celebración, impulsada en torno al 18 de mayo, fecha oficial del Día Internacional de los Museos, desplegó actividades repartidas por buena parte de los espacios museísticos y patrimoniales del municipio. Desde el MAHE hasta Puçol, pasando por el del Palmeral o la Casa de la Festa. La ciudad ofreció durante toda la jornada puertas abiertas, visitas teatralizadas, talleres familiares, cuentacuentos y recorridos guiados que permitieron redescubrir parte de la historia ilicitana desde perspectivas muy distintas.

El Molí del Real ofreció la visita guiada "Memoria del agua". / Áxel Álvarez

Uno de los puntos con mayor movimiento durante la mañana fue el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), donde las jornadas de puertas abiertas convivieron con talleres didácticos familiares y visitas teatralizadas. Por su parte, el Museo del Palmeral ofreció jornadas de visita a su casa tradicional del siglo XIX y un paseo por el huerto. También el yacimiento y museo de La Alcudia abrió sus puertas grauitamente durante toda la jornada para las personas interesadas en acercarse a los orígenes de la ciudad.

Para todos los gustos

Más allá del centro urbano, el Museo Escolar de Puçol ofreció una visita guiada, mientras que la Casa de l’Hort dels Pontos, la vivienda de huerto tradicional más antigua de Elche, permitió a los asistentes adentrarse en uno de los rincones más singulares del Palmeral Histórico.

El espacio con la programación más amplia fue el Museo Paleontológico de Elche (MUPE), que combinó visitas guiadas, acceso a laboratorios y almacenes habitualmente cerrados al público, talleres didácticos y una gincana para descubrir algunas de las piezas de su coleción. Allí, el protagonismo volvió a recaer especialmente en los niños. Muchos recorrían las salas junto a sus familias con el fin de aprender sobre fósiles, respondiendo a preguntas o entrando con asombro en espacios donde normalmente trabajan los investigadores.

La programación continuará hasta el lunes. / Áxel Álvarez

Talento emergente

El MUPE también acogió la inauguración de El ocaso Terra, la nueva exposición del artista ilicitano Pablo Rodríguez, una propuesta que mezcla arte y reflexión mediomambiental a través de distintas obras cargadas de simbolismo. "Es una alegoría a la interacción que tenemos con el mundo y la sociedad actual", explicaba el autor minutos antes de la apertura. La exposición plantea una reflexión sobre el impacto humano en el planeta y la necesidad de "ampliar la conciencia de cuidar del hogar en el que vivimos". Entre figuras deterioradas, referidas al petróleo, al plástico y a la degradación de la naturaleza, el artista aborda el concepto del antropoceno desde una mirada profundamente visual y emocional. "Tenemos muchas cosas materiales, pero en el fondo estamos un poco vacíos", reflexionaba mientras mostraba algunas de sus piezas.

El día también contó con la apertura de puertas de la Casa de La Festa y con la visita guiada en el Molí del Real centrada en el sistema tradicional de regadío ilicitano, las acequias y su relación histórica con el río Vinalopó. Así como las demostraciones en directo de técnicas de construcción belenística en la Casa del Belén.

Exposición fotográfica y conjunto escultórico en la Casa de La Festa. / Áxel Álvarez

Durante el fin de semana

Así, Elche celebra el Día Internacional de los Museos con una programación que se extiende durante todo el fin de semana, una iniciativa que arrancó el viernes en algunos espacios, pero que este sábado despegó a lo más alto con las visitas gratuitas. La programación continuará el domingo con nuevas actividades repartidas por distintos enclaves patrimoniales.

Entre ellas destacan las visitas guiadas previstas en la Casa de la Virgen y en el Museo Escolar de Puçol, el Molí del Real y la Casa del Belén. Además, se suma el Museo de Moros y Cristianos con una visita teatralizada. Por su parte, el MUPE repetirá las jornadas de puertas abiertas, la visita y la gincana infantil, mientra que la Casa de l’hort dels Pontos continuará mostrando al público la vivienda tradicional. El Museo de La Alcudia ofrecerá esta vez una visita teatralizada y el del Palmeral repetirá las puertas abiertas. El Museo del Misteri organizará una visita guiada y el MAHE volverá a apostar por las visitas teatralizadas a su colección permanente.

Los niños fueron los principales protagonistas en el MUPE. / Áxel Álvarez

Todo ello en un fin de semana donde la ciudad parece haber transformado sus museos en lugares vivos, historias y ciudadanos redescubriendo parte de su propia memoria colectiva.