Plan de choque en Santa Pola para evitar que las gaviotas se coman la basura

Una forma curiosa de acabar con la mala imagen de basura acumulada a las puertas de las casas y la estampa de ver a gaviotas esparciendo restos por la vía pública. El Ayuntamiento de Santa Pola implementará de forma obligatoria a partir del próximo 1 de junio un nuevo sistema de recogida selectiva puerta a puerta que afectará a unas 1.600 viviendas del casco urbano con el objetivo de acabar con las bolsas acumuladas en la calle y evitar los lixiviados que ensucian las aceras.

La medida afectará principalmente a las calles más estrechas del casco antiguo y de la zona situada detrás del Castillo Fortaleza donde, por las características urbanísticas, se dificulta tanto la instalación de contenedores como el acceso de los camiones de recogida convencionales.

Digamos que el nuevo modelo sustituirá el actual sistema de «bolseo» por la entrega de cubos específicos para cada fracción de residuos, que deberán depositarse en la puerta de las viviendas siguiendo un calendario selectivo. Todo parte de una de las medidas que contempla la nueva contrata que lleva en activo unos dos años con el fin de mejorar la estética en unos tramos urbanos más inaccesibles donde se sitúan un 4% de las viviendas de la localidad.

Las gaviotas esparcen semillas de plantas / Pixabay

Kits

Hace unos días el equipo de gobierno presentó la iniciativa y desde Urbaser exponen que ya ha empezado a implementarse. Francisco José Lara, jefe de servicio de la empresa de limpieza, explica que el reparto de los kits ya ha comenzado. Según detalla, el objetivo principal es ofrecer una alternativa más limpia y eficaz al actual modelo de bolsas depositadas en la calle.

Es una alternativa que sigue manteniendo el servicio puerta a puerta pero que además tiene una vertiente sostenible, ya que el reto es incentivar el reciclaje en origen y evitar los plásticos en la calle. Desde la mercantil exponen que con esta medida se pretenden evitar problemas habituales que se han ido generando a lo largo de los años con el sistema anterior, como la estampa de «chorretones de lixiviados» que manchan las aceras.

A ello se le suma que las gaviotas, inconfundibles en la costa, se sienten atraídas por los olores que desprendían las bolsas y terminaban cebándose con ellas, dejando un reguero de desechos que podían permanecer horas en la vía pública hasta que llegasen las brigadas de limpieza.

Tres cubos

«El objetivo es mejorar la imagen de las calles y aumentar el reciclaje», manifiesta Lara, quien añade que cada vecino recibirá en ese set tres cubos diferenciados para envases y papel-cartón, fracción resto y residuos orgánicos.

Además, el sistema contará con un calendario semanal de recogida selectiva de lunes a domingo. La fracción orgánica se recogerá diariamente, mientras que el resto de residuos se alternarán en función de los días establecidos.

El delegado de Urbaser, Alberto Bleda, que presentó hace días la campaña informativa del nuevo servicio, destacó que el sistema permitirá mejorar tanto la limpieza viaria como las cifras de reciclaje.

Folletos

Para facilitar la implantación del servicio, el Ayuntamiento está repartiendo entre los vecinos folletos explicativos y un imán con el calendario de recogida de las distintas fracciones.La campaña incluye también un vídeo promocional protagonizado por dos gaviotas, con el que se pretende concienciar sobre la necesidad de modificar hábitos y reducir la presencia de residuos abandonados en la vía pública.

Presentación del Ayuntamiento y Urbaser de la campaña de reciclaje en las zonas donde la recogida es puerta a puerta / INFORMACIÓN

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, aseguró que el consistorio llevaba tiempo buscando soluciones para mejorar la recogida de residuos en el municipio y reconoció que el sistema de bolsas depositadas en la calle estaba generando numerosos problemas de limpieza y convivencia. La primera edil explicó que la retirada de las bolsas de basura de la vía pública permitirá evitar muchas de las molestias que sufren actualmente los vecinos, especialmente en las zonas más antiguas del municipio. También recordó que la instalación de contenedores resulta prácticamente inviable en muchas de estas calles debido a la falta de espacio y a las dificultades para el paso de los vehículos de recogida.

Serrano insistió, además, en que el nuevo modelo ya ha demostrado buenos resultados en otros municipios donde se ha implantado previamente y pidió colaboración ciudadana para que el sistema funcione correctamente.«Se ha intentado buscar la solución más sencilla para los vecinos», expuso.

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Opiniones divididas

Desde Urbaser reconocen que, como ocurre con cualquier cambio de hábitos, la implantación está teniendo una acogida desigual entre la población. Hay vecinos muy interesados que aplauden la medida y que ya han recogido estos depósitos mientras que otros todavía muestran más reticencias.