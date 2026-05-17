«Vivo con miedo a morirme durmiendo»: La vida de un paciente nueve meses detrás de una operación en Elche

Una especie de cuenta atrás silenciosa y desesperante desde hace nueve meses. José Antonio Rodríguez , de 56 años, convive con un aneurisma de aorta abdominal de más de cinco centímetros y medio que, según los especialistas, debe ser intervenido quirúrgicamente. La operación estaba prevista inicialmente para septiembre de 2025 en el Hospital General Universitario de Elche. Desde entonces sigue esperando una fecha para pasar por quirófano.

Mientras tanto, vive de baja laboral desde hace más de un año, evita esfuerzos físicos, controla obsesivamente su tensión arterial y arrastra una ansiedad constante que, asegura, le impide hacer una vida normal. «Vivo con miedo de saber que tengo una cosa dentro que si se rompe me puede costar la vida». El aneurisma le fue detectado hace unos años durante un TAC relacionado con un problema renal. Desde entonces, los médicos realizaron un seguimiento periódico para controlar el crecimiento de la dilatación arterial. Con el paso del tiempo, el diámetro aumentó hasta alcanzar un tamaño considerado de riesgo.

«No se puede vivir con la ansiedad que te provoca tener una cosa que sabes que si rompe te puedes quedar ahí» José Antonio Rodríguez — Paciente Hospital General de Elche

«En septiembre ya dijeron que había que operar. Mi médica me comentó que seguramente en diciembre estaría intervenido», narra. Sin embargo, el calendario avanza, sin noticias, con lo que a partir de enero, al ver que el teléfono no sonaba optó por iniciar una serie de reclamaciones.

Escritos

Desde entonces, José Antonio ha presentado varios escritos ante el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) de la Generalitat. En las reclamaciones denuncia la espera de una intervención que considera «de vida o muerte·». En uno de los escritos expone que ha acudido en repetidas ocasiones al departamento de salud y que el personal se acoge en la saturación y la falta de quirófanos. En otro documento, solicita agilizar la intervención quirúrgica debido a la gravedad de su enfermedad y a los antecedentes familiares, porque para él diferentes capítulos trágicos con seres queridos pesa como una losa.

Tras detectarle esta dilatación anormal descubrió un patrón genético devastador. «Mi hermana murió hace cinco años, mi tío, varios primos… todos de repente, dormidos. Ahora sabemos que hay un componente hereditario», relata. Es por esos trastornos genéticos, que le afectan a la estructura vascular por los que su angustia se multiplica, con lo que el único consuelo que le queda es que se lo pudieron detectar a tiempo y, de forma provisional toma cierta medicación y tiene seguimiento. El propio paciente remite el documento informativo entregado por el Hospital General sobre la cirugía de aneurismas aorta-ilíacos en el que se advierte precisamente de las consecuencias de no realizar la intervención. El texto señala que la rotura del aneurisma puede derivar en «alta morbi-mortalidad» y describe la operación como necesaria para evitar complicaciones graves.

El Hospital General de Elche, en una imagen de archivo / Antonio Amorós

UCI

La intervención, además, no es sencilla. Según lo que le han explicado al ilicitano, es una operación muy complicada. «Me tienen que abrir completamente el abdomen, pasar varios días en UCI y la recuperación es dura. Pero hay que hacerlo. Si se rompe, te mueres», manifiesta con un tono de desesperación en la voz. Según explica, los propios profesionales sanitarios le dicen que «están saturados» y que «no hay quirófanos», y que por lo que ha podido saber «solo han operado a dos personas con aneurismas más grandes que el mío porque llegaron por urgencias».

«Mi hermana murió de esto, mi tío, mis primos... Es algo genético que lo producimos porque viene de familia» José Antonio Rodríguez — Paciente Hospital General de Elche

La espera ha transformado por completo su vida cotidiana. José Antonio trabajaba como director comercial en una compañía de seguros, pero actualmente permanece de baja médica porque los especialistas le han recomendado evitar estrés y esfuerzos físicos intensos para minimizar el riesgo de rotura, por lo que al pasar un año también tendrá que pasar por el tribunal médico sin tener tampoco noticias. «He perdido 25 kilos, me cuido muchísimo, intento controlar todo. Pero tampoco puedes vivir pensando cada día que te puede pasar algo mientras duermes», lamenta.

Demora

Los datos oficiales del Sistema Nacional de Salud (SNS) sitúan a Angiología y Cirugía Vascular entre las especialidades con mayor demora quirúrgica de toda España, con una espera media de 151 días a cierre de diciembre de 2025, solo por detrás de Cirugía Plástica y Neurocirugía. Sin embargo, la situación del Hospital General de Elche supera ampliamente incluso esos registros nacionales. Mientras la media de la Comunidad se sitúa en 85 días para esta especialidad, el hospital ilicitano alcanza una demora media de 296 días, unos meses, lo que supone prácticamente el doble de la media estatal y más de tres veces por encima de la autonómica.

Además, de los 159 pacientes que en este balance estaban pendientes de cirugía vascular en Elche, que representa el 6,7% del total autonómico, más de un centenar han estado más de medio año esperando la intervención, lo que supone cerca del 67% del total, lo que revela un 41% más de pacientes que superan ese plazo que en el conjunto del SNS para esta especialidad.